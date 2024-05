Dina Márton megőrizte a fehér trikót a Tour de Hongrie negyedik szakaszán

Szombaton az idei viadal legnehezebben megjósolható forgatókönyvű etapja várt a mezőnyre: a versenyzők Budapestről, a Hősök teréről indultak el az Etyekig tartó, 1451 méter szintkülönbséget magába foglaló 167 kilométeres útjukra.

Fotó: MTI

Nehezen alakult ki a – magyar kerékpáros nélküli – hétfős szökés, amelyet másfél percre engedett el a mezőny. Két kilométerrel a cél előtt fogták be az élcsoportot, a Lidl-Trek ezúttal is tökéletes ütemben támadó belga bringása Kékestető után Etyeken is győzni tudott. A legjobb magyar változatlanul Dina Márton összetettben.

A viadal vasárnap a Siófok és Pécs közötti – 2341 méteres szintkülönbségével az összetett sorsáról döntő – 173 kilométeres etappal zárul.

Az M4 Sport és az m4sport.hu ezt is teljes egészében élőben közvetíti.

(MTI)