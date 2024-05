Holland szakaszsikerrel és belga győzelemmel ért véget a Tour de Hongrie

Sokan voltak kíváncsiak a siófoki rajtra, az utak mentén is számos néző tekintette meg a záróetapot: együtt lehetett látni a Pókembert és egy indián leányt, egy űrhajós a Nagy pénzrablás című sorozat egyik rablójával közösen üdvözölte a mezőnyt, Tamásiban kivonultak a tűzoltók és traktorokból formált mozgó élőkép is fogadta a bringásokat, akiket lovasfogatról is megnéztek.