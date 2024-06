Jonas Vingegaard jól érzi magát, triplázásra készül

Április eleji súlyos sérülése után jó állapotban érzi magát Jonas Vingegaard, a Valter Attilát is foglalkoztató Visma-Lease a Bike dán kerékpározója, akinek célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a Tour de France-t.

A francia körverseny jövő szombaton rajtol Firenzéből, és a 27 éves bringás ott lehet a rajtnál.

„Izgatott vagyok, hogy indulhatok, mert az elmúlt néhány hónap nem volt mindig könnyű. Sokat és keményen dolgoztunk, hogy átéljük ezt a pillanatot. Jól érzem magam és nagyon motivált vagyok” – fogalmazott Vingegaard, aki 12 napot töltött kórházban azok után, hogy április 4-én, a baszk körversenyen hatalmasat bukott.

A céltól 33 kilométerre az egyik versenyző lejtmenetben nagy sebességnél elesett, ez pedig olyan láncreakciót indított be, hogy mögötte szinte mindenki az aszfaltra került. A dán kerekes is a pórul járt indulók között volt, alig tudott mozogni, nem tudott felállni, az orvosok már az út szélén megkezdték a kezelését, majd oxigénmaszkkal és nyakmerevítővel szállították kórházba. Vingegaardnak a kulcscsontja és több bordája is eltört, zúzódott a tüdeje, továbbá légmelle is kialakult.

Merijn Zeeman sportigazgató megjegyezte, nagyon büszke versenyzőjére, aki az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy mentálisan és fizikálisan igazi bajnok.

„Persze, még nem tudjuk, meddig kell óvatosnak lennie, mert nem tudott versenyezni, és a felkészülése enyhén szólva sem volt ideális. De ott lesz a rajtnál, egészséges és motivált” – tette hozzá Zeeman.

Vingegaard legnagyobb kihívója a 2020-as és 2021-es bajnok szlovén Tadej Pogacar lesz, aki májusban megnyerte a Giro d'Italiát, és most olyan Giro-Tour duplázása készül, mint amilyenre a legendás Marco Pantani volt képes 1998-ban.

A Tour de France július 21-én Nizzában zárul.