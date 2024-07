A Tour idiótája csipszeszacskót nyomott előbb Pogacar, majd Vingegaard arcába

Nincs még egy sportág, ahol ennyire ki vannak téve a sportolók a nézők idétlenkedésének, mint az országúti kerékpáros versenyek, ahol a szurkolók centiméterekre állnak tőlük. Kiváltképp a hegyi szakaszokon igaz ez, ahol az emelkedőkön szinte lépésben haladnak a bringások a szurkolók sokszor igen szűk sorfala között. És bizony ilyenkor rendszerint akadnak fegyelmezetlen nézők, akik akár még a sportolók testi épségét is veszélyeztetik.

Mint az a félnótás rajongó, aki szombaton a Tour de France 14. szakaszán, amely tartalmaz egy kapaszkodót a 2115 méter magas Tourmalet csúcsához is, két kilométerrel a cél előtt be akart kerülni a hírekbe, és a tizenöt perc hírnév érdekében egy csipszeszacskót nyomott előbb a szlovén Tadej Pogacar, majd a második helyen tekerő dán Jonas Vingegaard képébe. Szerencsére nem lett baj az esetből, de lehetett volna...

A Tourmalet csúcsához vezető kapaszkodót a Pireneusokban a Tour de France leginkább embert próbáló szakaszának tartják a világ amúgy is legnehezebb kerékpáros körversenyén. Mindez a 14. etap közepén várt a bringásokra szombaton, akiknek azonban a meredek emelkedőkön kívül egy féleszű nézővel is meg kellett küzdeniük. A szerencsétlen idióta ugyanis azt hitte, hogy szellemes lesz, amikor az éllovas, sárga trikót viselő szlovén fenomén, Tadej Pogacar arcába nyomta a csipszeszacskóját, amikor már csak két kilométer volt hátra a célig, majd ugyanezt megcsinálta nem sokkal később a második helyen tekerő dán Jonas Vingegaard-ral is.

Para que lo reportéis y actuéis en consecuencia, @LeTour



Que no quede indemne el gracioso de turno.



Por suerte, el 99% de los aficionados respetan al ciclista.#TDF2024 pic.twitter.com/F44P7ILBbF — Juan Clavijo (@Juan_Clavijo_) July 13, 2024

A szemüveges néző arcképe nem maradt rejtve, tekintve, hogy közvetlen közelről fényképezték le, úgyhogy kideríthető az illető személyazonossága. Márpedig ha kiderítik, akkor felelősségre is vonják – ígérték a rendezők.

El Tonto del día. pic.twitter.com/7b5t7fZhjz — SERGIO SÁNCHEZ BLANCO (@sergiosnbl) July 13, 2024

Tadej Pogacar egyébként kitett magáért a 14. szakaszon, 39 másodpercet vert Jonas Vingegaard-ra, ami a legnagyobb különbség hegyi szakaszon a két kerekes között. Az eddigi legnagyobb differencia 2021-ben volt Tignes-ben, amikor 32 másodperccel előzte meg a szlovén a dánt.

A mostani 14. szakaszon a 2020-as és 2021-es győztes Pogacar átlagsebessége 27,7 km/óra volt az utolsó 5 kilométeren, Vingegaard-é pedig 26,2 km/óra.

Tour de France 2024

Az összetett állása:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 56:42.39 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) + 1.57 perc

3. Remco Evenepoel (belga, Soudal-Quick Step) + 2.22 p

4. Joao Almeida (portugál, UAE Team Emirates) + 6.01 p

5. Carlos Rodríguez (spanyol, Ineos Grenadiers) + 6.09 p

6. Mikel Landa (spanyol, Soudal-Quick Step) + 7.17 p

7. Adam Yates (brit, UAE Team Emirates) + 8.32 p