Még a festék súlya is számít Pogacarék méregdrága űrbringáin

Valter Attila idén negyedszer indult a Giro d'Italián, immár másodszor a Team Jumbo-Visma versenyzőjeként. A vasárnap befejeződött Tour de France-on nem vett részt, ezekben a napokban andorrai otthonában a párizsi olimpiára készül, a bringázáshoz ideális, hegyes-völgyes terepen, a Pireneusok csúcsai között.

Piros-fehér-zöldben a Visma csapatában

Ha a legjobb magyar kerékpáros nem is volt ott a világ legjelentősebb profi kerékpáros körversenyén, nevelő egyesülete, a Cube Csömör ügyvezető igazgatója, Válé Flórián a helyszínen tekintette meg az idén Toscanából rajtoló Tour első két szakaszát Firenze és Rimini, illetve Cesenatico és Bologna között. Miért Cesenatico? Mert ott született a legendás Marco Pantani, ott van eltemetve, és ott látható a Kalóz szobra is.

De, hogy is jön ide Marco Pantani? Hát úgy, hogy legutóbb ő nyerte meg egyazon évben a Girót és a Tourt. Nem mostanában történt, hanem még 1998-ban, hat évvel a legendás bringás halála előtt. Tadej Pogacar idén ezt a bravúrt ismételte meg: a szlovén fenomén 2024-ben a profi kerékpársport két legnagyobb körversenyét bezsebelte, méghozzá döbbenetes, együttvéve 16 perc 13 másodperces előnnyel.

Pantani a hősi – és doppinggal terhelt – múlt. Míg a jelen, és jó eséllyel a jövő, azonban Pogacaré. Azé a Pogacaré, aki a Marca szerint hamarosan beléphet abba a klubba, amelynek mindössze négy tagja van: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Indurain. Ők azok, akik öt Tourt nyertek életükben, ennél többet senki, mármint, ha nem számítjuk a hétszeres győztes Lance Armstrongot – de ő, mint tudjuk, doppingolt, ezért elvették tőle a trófeáit.

Pogacar idén nemcsak a Tourt és a Girót zsebelte be, hanem diadalmaskodott a Liége-Bastogne-Liége-versenyen az Ardennekben, megnyerte a Volta a Catalunyát és a Strade Bianchét.

napokon belül akár a gyűjteményébe kerülhetett volna a párizsi olimpia aranyérme is, de az utolsó pillanatban fáradtságra hivatkozva lemondta a szereplést.

Mármint hivatalosan ez az indoklás, a sajtóhírekben megjelentek alapján viszont egészen más az ok: kihagyták az ötkarikás játékokon szereplő csapatból a menyasszonyát, és ezen a vőlegény is megsértődött.

Pogacar időarányosan viszont jobban áll, mint bármelyik nagy előd, ugyanis még csak 25 éves múlt, és ennyi idős korában Anquetil, Merckx, Hinault és Indurain sem rendelkezett három Tour-győzelemmel. Sőt, Indurain konkrétan még eggyel sem, mert a navarrai 27 évesen nyerte meg az elsőt!

Pogacar 2020-ban minden idők második legfiatalabb Tour-győztese lett a maga 21 évével. Nála ifjabb bajnok csak egyvalaki volt, bizonyos Henri Cornet 1904-ben, 19 évesen.

De, hogyan volt képes egyazon szezonban megnyerni a Girót és a Tourt (ami rajta kívül csak Pantaninak, Fausto Coppinak, Anquetilnek, Merckxnek, Hinault-nak, Stephen Roche-nak és Indurainnak sikerült) azok után, hogy 2022-ben és 2023-ban is kikapott Jonas Vingegaardtól az utóbbi viadal összetett versenyében?

Hát úgy, hogy csapata, az UAE Emirates segítségül hívta a biomechanikát és a táplálkozástudományt. Joxean Fernández Matxin, az UAE csapatfőnöke egy nappal azok után, hogy Jonas Vingegaard tavaly legyőzte Pogacart, kiadta az utasítást szakértőinek, hogy dolgozzák ki a trón visszaszerzésének módszerét.

Tudni kell, hogy részben objektív okai voltak Pogacar tavalyi vereségének. Törött és alig összeforrt csuklóval versenyzett, merevítő kötést, úgynevezett splintet viselve a kezén. Továbbá hibás volt a taktikája is, mármint az, ahogyan reagált a honfitárs, Primoz Roglic, valamint Vingegaard támadásaira.

Ennél azonban fontosabb volt a backstage megtervezése, ahogy Fernández Matxin fogalmazott. Vagyis mindaz, ami nem látható a külső szemlélő számára. Az aerodinamika, a táplálkozástudomány és a regeneráció. Ez utóbbi specialistája egy baszk masszőr, Joseba Elguezabal.

Minden korábbinál tudatosabb felkészülés következett azok után, hogy menyasszonyával, Urska Zigarttal visszatért tavalyi nyaralásából. Már januárban a valenciai kerékpárstadionban, az El Puigban edzett, és a szélcsatornában optimalizálták Pogacar aerodinamikáját. Ennek a szakértője David Herrero, az Euskaltel korábbi bringása, aki átalakította a szlovén helyzetét a nyeregben. Azaz megszüntette a felegyenesedett testtartásban tekerést, és teljesen rá kellett simulni a kormányra, hogy minimálisra csökkenjen a légellenállás. Mindezt a big data, vagyis az adatalapú elemzés segítségével, egy, már sikeres profinál.

Még azt is kidolgoztuk, hogy mi Tadej optimális pozíciója a csapaton belül, amikor a többiek védik, és szélárnyékban tud pihenni. Semmit sem hagytunk figyelmen kívül – mondja Herrero.

A helyes táplálkozás felelőse Gorka Pérez. A spanyol dietetikus grammra kimérte még a rizs mennyiségét is, amit a szusihoz elfogyaszthatott Pogacar. Pérez kifejlesztett egy olyan alkalmazást, amellyel valós időben lehetett mérni az elégetett energiát kilojoule-ban és kalóriában, és azt is, hogy mire és mennyire van szüksége a kerékpározónak az energia pótlásához. A csapat valamennyi versenyzője részére a séf külön testre szabott menüt készít. A lényeg: az illető annyit egyen, hogy sose legyen éhes, viszont annál egy grammal se többet!

És végül a regeneráció, illetve a rehabilitáció, amelyért Víctor Moreno, az elchei egyetem specialistája a felelős. Ennek a lényege, hogy sérülés vagy betegség esetén a sportolónak nem kell bevonulnia egy kórházba, hanem a kórház Moreno személyében házhoz jön.

Tavaly, amikor Pogacar csuklója eltörött, Moreno végig a szlovénnel volt annak monacói lakásában.

Amikor Válé Flóriánnal beszélgettünk Pogacarról, a Cube Csömör ügyvezetője egyetértően bólogat a fentiek hallatán. És midőn megjegyeztük, valószínűleg az sem véletlen, hogy a menő kerékpárosok általában kis termetűek, de ami még fontosabb, madárcsontúak, a szakember nem ellenkezik.

Valter Attila ugyan nem alacsony, 186 centis, de ehhez mindössze 66 kiló, ugyanannyi, mint a 176 centis Pogacar. Egyszerű matematika: minél kisebb súlyt kell felcipelni egy adott esetben kétezer méter magas hegycsúcsra, naponta négyezer méteres szintkülönbséget legyőzve, annál kevesebb energiára van szükség. Ez ugyanúgy kiszámítható, mint egy gépkocsi üzemanyag-fogyasztása. Nem véletlen, hogy a versenyzők mindig eldobják a kulacsukat, amikor az kiürült, mert az a pár deka is számít. Még azt is meggondolják, hogy átfestik-e a kerékpárt, mert a festék, ami felkerül a bringára, az is csak növeli annak a súlyát.