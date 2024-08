Majdnem érmes lett az olimpián, most tizedik helyezést ért el a női Tour de France nyitóetapján

A verseny Rotterdamból indult, és a holland versenyzők közül több is esélyes volt az első szakasz megnyerésére. Az összetett győzelem címvédője Demi Vollering, míg az első szakasz esélyesei között szerepelt Lorena Wiebes, Charlotte Kool és Marianne Vos.

Vos a párizsi olimpia mezőnyversenyében a második helyet szerezte meg, éppen Vas Blanka előtt, aki negyedik lett.

Vas Blanka, az SD Worx-Protime 22 éves magyar bajnoka, segítőként érkezett a Tourra, és már a nyitóetapon rengeteget dolgozott csapattársaiért. A 123 kilométer hosszú, teljesen sík szakasz profilját jól jellemezte, hogy az egyetlen hegyi hajrát egy alagútból kivezető, enyhén emelkedő úton jelölték ki a szervezők, hogy a következő szakaszokon valamelyik versenyző viselhesse a pöttyös trikót.

A szakasz során néhány bukástól eltekintve nem történt váratlan esemény. Féltávnál egy hídon szűkült össze az út, ami miatt az olasz Gaia Realini leszakadt a mezőnytől két percre, ám csapattársai segítségével sikerült visszazárkóznia. A várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött az elsőségről. Vas csapattársa, Wiebes, technikai hiba miatt nem tudta befejezni a sprintet, így Vas Blanka úgy is tizedikként gurult be a célba, hogy nem is igazán sprintelt.

A nyolcszakaszos verseny vasárnap a legendás Alpe d'Huezen zárul. A hét versenynap során nyolc etapra kerül sor, beleértve a keddi rövid, mintegy 70 kilométeres mezőnyszakaszt és egy 6,3 kilométeres egyéni időfutamot is.

Eredmény, 1. szakasz, Rotterdam-La Haye, 123 km:

1. Charlotte Kool (holland, dsm-firmenich PostNL) 2:27:40 óra

2. Anniina Ahtosalo (finn, Uno-X Mobility) azonos idővel

3. Elisa Balsamo (olasz, Lidl-Trek) azonos idővel

10. Vas Kata Blanka (SD Worx-Protime) azonos idővel

(MTI)

(Ajánlókép: A negyedik helyezett Vas Blanka a célban 2024-es párizsi nyári olimpia női országúti kerékpárosok mezőnyversenyében a Trocadero téren 2024. augusztus 4-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)