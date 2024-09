Újabb rangos sporteseménynek adna otthont Magyarország

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki eredmények, a nemzetközi szinten is jól szereplő utánpótlás és az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései valóban jó alapot adhatnak rá, hogy nagy nemzetközi kerékpáros eseményeknek adhassunk otthont. Nem ijedtünk meg a Giro d’Italia nagy rajtjának megszervezésétől sem, a Tour de Hongrie mára a legrangosabb világversenyek egyike, a debreceni Velo Park pedig októberben UCI cycloross Európa Kupának ad otthont – olvasható az MKSZ közleményében.

A kerékpársport mára ugyanolyan „száguldó cirkusz”, mint a motorsport vagy a Formula–1, nagy népszerűség övezi, fontos a megjelenés és a körítés is, nem beszélve arról, hogy a közvetítéseket százmilliók nézik világszerte, ami a turisztikai országmárka építésében is jelentős szerepet tölt be. A hazai kerékpáros mezt a cyclingnews szakportál a legszebb mezek között emlegeti, ebben is sikerült felvennünk a ritmust.

„A következő lépés, hogy a sportdiplomáciában is jól, hatékonyan érvényesítsük a hazai kerékpársport és Magyarország érdekeit. Fontos, hogy részt vegyünk a nemzetközi vérkeringésben, hiszen néhány éve igenis számontartják a magyar kerékpározást, nekünk pedig ennek megfelelően kell hozzáállnunk és képviselnünk a hazánkat. A környező országok, mint Szlovénia, Szlovákia vagy Ausztria jó gyakorlatait ellesve nemcsak megvetnünk, de meg is kell szilárdítanunk a lábunkat az élbolyban” – mondta Schneller Domonkos, akinek feltett szándéka, hogy két világbajnoki rendezést is megpályázzunk.

Magyarország az elmúlt években több rangos sporteseményt is megrendezett, például 2022-ben úszó-világbajnokságot, 2023-ban pedig Európa-liga-döntőt és atlétikai világbajnokságot. Ami a jövőt illeti, 2026-ban biztosan Budapest szolgál majd a labdarúgó-Bajnokok Ligája-döntő helyszínéül, a 2036-os olimpiai pályázat lehetősége pedig talán már nem is olyan lehetetlen...

(AJánlókép: Tim de Waele, Getty Images)