Itt az új magyar kerékpárcsapat, azonnal egy bombaigazolással

Pénteken jelentette be a Team United Shipping, hogy kontinentális csapatként 2025-ben debütál. A magyar együttes meglévő amatőr csapatának alapjaira építve, különböző szakágakra, köztük országúti kerékpározásra, gravelre és cyclocrossra specializálódott, állítása szerint a csapat elindítása komoly elkötelezettséget jelent a magyar kerékpársport fejlesztése iránt.

„Nagyon örülünk, hogy nekivághatunk ennek az izgalmas projektnek. A kiválóság és az innováció iránti elkötelezettségünk túlmutat a logisztikán. Hiszünk a sport inspiráló és egyesítő erejében, és úgy látjuk, hogy a kerékpározás értékeink tökéletes megtestesítője” – mondta Kummer Zoltán, a United Shipping Hungary ügyvezetője, aki maga is szenvedélyes amatőr kerékpáros.

Az új kontinentális csapat a tehetséges magyar és nemzetközi versenyzők számára kínál lehetőséget a legmagasabb szintű versenyzésre, kinevelve a kerékpáros tehetségek következő nemzedékét.

„Szeretnénk fellendíteni a magyar kerékpársportot, s egyúttal Valter Attila és más hazai kiválóságaink nyomdokaiba lépni. Hosszú távú célunk, hogy a fiatal versenyzőket is fejlesszük, különösen az U19-es tehetségeket, biztosítva számukra az erőforrásokat és a támogatást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy idővel továbbjussanak a kontinentális csapatba, és teljes potenciáljukat kiaknázzák.”

Az Epronex Hungary Cycling Team mellett így újabb kontinentális besorolású csapatnak szurkolhatnak a hazai bringasport szerelmesei.

Fetter mellett a Team United Shippingben folytatja Pelikán János, aki az idei országúti időfutam ob-n Peák Barnabás és Valter Attila mögött a harmadik helyen végzett. A klub szerződtette a cseh Michal Schurant is, aki remek eredményeket ért el az utóbbi időben.

„Geoffroy Lequatre korábbi profi versenyző nemzetközi igazgató, Dér Zsolt sportszakmai tanácsadó és Dejan Percsics sportigazgató vezetésével versenyzőink megkapják azt az útmutatást és támogatást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassák, mivel úgy gondoljuk, hogy a háttérben dolgozó személyzet is kulcsfontosságú a siker elérésében” – mondta Kummer Zoltán.

Geoffroy Lequatre személyében egy olyan korábbi profi versenyző segíti a csapat munkáját, aki pályafutása során hat Grand Touron indult, és a RadioShack, az Agritubel, a Cofidis, valamint a Crédit Agricole kerékpárosa volt.

A Team United Shipping várhatóan januárban tart egy hivatalos csapatbemutatót, ahol már az is kiderülhet, hogy milyen versenynaptár vár például Fetter Erikre. Ha minden jól megy, a csapat március elején Horvátországban, az Umag Trophyn kezdheti a szezont, de természetesen nagy cél a Tour de Hongrie-n való részvétel is.

„Úgy érzem, hogy a csapatban nagy lehetőségek rejlenek, köszönhetően a projekt mögött álló ambiciózus cégnek és a barátságos, mégis professzionális környezetnek. Nem hezitáltam, mielőtt meghoztam a döntésemet. A csapatkémia mindennek az alapja, elengedhetetlen ahhoz, hogy egy projekt a legmagasabb szinten működhessen. Volt már egy találkozónk a csapattal, ami azonnal remek hangulatban telt” – fogalmazott Fetter.

„A harmincat taposom, szóval én vagyok a legidősebb versenyző a csapatban, ezt leírni is hihetetlen. Azt gondolom azonban, bizonyítottam magamnak és másoknak is, hogy még mindig remek formába tudok kerülni és jól teljesítek időfutamokon és országúti versenyeken egyaránt. Ráadásul a kerékpározás nem csak edzésről szól; ez egy életmód. Gondoskodnod kell magadról a bringán és azon kívül is, elengedhetetlen a megfelelő pihenés és táplálkozás. Ezt a rutint fiatal korban a legkönnyebb elsajátítani, mivel én már átestem ezeken, azért is vagyok itt, hogy segítsek a fiatalabbaknak” – mondta Pelikán.

A United Shipping Hungary 2025-ös kerete:

Fetter Erik, Pelikán János, Michal Schuran, Mihajlo Stolic, Feldhoffer Bálint, Veljko Stojnic, Szijártó Zétény, Palumby Zsombor, Endrédi Máté, Mórocz Barnabás, Csáki Szabolcs, Catalin Luca Campean.