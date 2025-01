Vas Blanka Benidormban is remekelt, ötödik helyről várja a vk-finálét

Vas Blanka az ötödik helyen ért célba a terepkerékpáros (cyclocross) világkupa vasárnapi versenyén Benidormban – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Jól kapta el a rajtot a 23 esztendős magyar bringás, hamar az ötödik-hatodik hely környékén haladt, kisvártatva pedig már a negyedik helyen tempózott a homokos részeket, lépcsőket is tartalmazó napsütéses spanyolországi viadalon. Vas a második kör elején két helyet előrelépve már második is volt, és okosan helyezkedve folyamatosan az első négyben maradt, ekkor még jelentős méretű csoport tekert együtt.

A hatkörös verseny derekán a világ- és Európa-bajnok Fem van Empel szélárnyékában haladt Vas, majd három világbajnok hollanddal együtt elszakadt mezőnytől. A négyfős bolyról először Ceylin del Carmen Alvarado szakadt le, az utolsó körhöz közelítve a kissé kiengedő hármasukra többen is felzárkóztak. A kör elején Vas – aki december végén a franciaországi Besanconban harmadik lett – rövid ideig a második pozícióban is volt, ám végül elfáradt és kiengedve a csoportja végén ért célba ötödikként, ezt a helyet szerezte meg egy évvel korábban is.

Öccse, a felnőtt magyar bajnok Vas Barnabás 16. lett az U23-as férfiversenyben.

A vk-sorozat jövő hét szombaton a belgiumi Maasmachelenben folytatódik, majd vasárnap a hollandiai Hoogerheidében zárul. Vas az összetettben az ötödik helyről várja a vk-finálét – tekintett előre az MTI.

TEREPKERÉKPÁROS VILÁGKUPASOROZAT

Eredmény (a vk eredményközlője alapján)