Ahol a hamburgerben is tudomány van: így táplálkoznak a világ legjobbjai

Csöpögős, esős időben is sokan érkeztek kerékpárral a budapesti Grinta Bike & Caféba a múlt hétvégén, hogy első kézből értesüljenek a kerékpársport egyik legsikeresebb csapatának táplálkozási titkairól. A Visma Lease a Bike (korábban Jumbo-Visma) két kulcsembere, Karin Lambrechtse teljesítménydietetikus és Remco Henkes séf osztotta meg tapasztalatait és adott betekintést a modern sporttáplálkozás kulisszatitkaiba.

A Valter Attila által alapított Grinta Bike & Cafe többet jelent egy egyszerű kerékpáros-kávézónál. Belépve jobbra kávézó, balra bolt és szerviz fogadja a látogatót, de mára ez a hely a kerékpáros-szubkultúra valódi találkozópontjává, törzshelyévé nőtte ki magát. A stáb workshopokat és különböző rendezvényeket is szervez a bringázás szerelmeseinek.

A Grinta ezúttal különleges eseménynek adott otthont: a Visma Lease a Bike két táplálkozási szakembere, Karin Lambrechtse és Remco Henkes „from plan to plate” (tervezéstől a tálalásig) témakörben tartott interaktív előadást. A prezentáció elején Karin körbekínált egy kóstolót azokból a táplálék-kiegészítőkből és energiaszeletekből, amiket a versenyzők használnak verseny közben.

Valter jelenleg magaslati edzőtáborban készül, ezért személyesen nem, viszont videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. A magyar bajnok bringás március elején kezdi a szezont Franciaországban, két egynapos, dombos klasszikussal. Mint kiderült, ezt az eseményt már a Grinta létezése előtt megálmodta.

Az előadás történelmi áttekintéssel kezdődött: az első energiaszelet 1960-ban jelent meg, bár többen már előtte is odafigyeltek az étkezés, az energia és a szénhidrátok fontosságára. Ugyanakkor érdekes kontraszt, hogy sok-sok évtizeddel ezelőtt néhány versenyző még dohányzott is tekerés közben.

Karin és Remco érintette a szakaszok előtti snackek jelentőségét, a kísérőautók felszereltségét, ellátmányát, a napi kalóriabevitel megoszlását, az alapvető táplálkozási elveket és a regeneráció fontosságát is.

Megkóstoltuk a Visma különleges meggylevét, amit regenerálódás céljából isznak Valter Attiláék. A mélyvörös színű itóka tele van antioxidánsokkal, amelyek segítik az izmok regenerálódását, a melatonin révén pedig az alvást. Ízre kellemes, de egyáltalán nem édes. A 26 éves kerékpáros ajánlájásra rápróbáltunk a ketontartalmú italra is, ez nagyjából olyan volt, mintha alkohol nélküli pálinkát ittunk volna. Savanyú és édes, gyümölcsös fanyarságot éreztünk. A nitrátshotok pedig az oxigén hatékonyabb szállítását segítik az izmokban.

12 Galéria: Grinta Bike & Cafe Fotó: Szollár Zsófi / Index

Michelin-csillagos étteremtől a főzőkamionig

Karin Lambrechtse 2018 végén csatlakozott a csapathoz, amikor még csak formálódott az új táplálkozási filozófia. „Amikor csatlakoztam, a csapat 80 fős volt, most 250-en vagyunk” – emlékszik vissza. Karin korábban BMX-esekkel, úszókkal és táncosokkal is dolgozott dietetikusként. A főzés eredetileg hobbi volt számára, ám felismerte: „Dietetikusként adhatsz egy tervet, de aztán a sportoló hazamegy vele, és neki kell főznie. Én szerettem volna főzni a sportolóknak, hogy tényleg tudják, hogyan fordítsák át a tervet a tányérra.”

Remco Henkes 2022 januárjában kezdett, majd áprilisban lett állandó tag. Korábban egy Michelin-csillagos étteremben dolgozott, ahol találkozott Karinnal egy közös projekt során. „Viccelődtünk, hogy séfekre van szükségünk a csapatban” – meséli Karin. „Mondtam neki, hogy van egy szabad pozíciónk, és ha szeretne csatlakozni... Aztán így is tett.”

A csapat 2018 óta helyezett különös hangsúlyt a táplálkozástudományra, ami meg is hozta az eredményét – 2023-ban minden Grand Tourt a Visma nyert meg. A sikerhez vezető út egyik kulcsa a precíz tervezés és kivitelezés. A csapat egy nagyobb versenyre több főzőkamionnal, teljesítménydietetikussal, séffel utazik, a kerékpárosok pedig 0–24 órás támogatást kapnak az év minden napján. A Visma teljes stábja (nem csak a táplálkozást segítő szakemberekkel) 40 főből áll egy háromhetes versenyen, ami azt jelenti, hogy egy bringást öten segítenek abban, hogy a végén együtt a csúcsra érjenek.

Karin és Remco elárulta, hogy a Visma főzőkamionjában két sütő, mosogatógép, mosogató, fagyasztó, egy nagy professzionális hűtő, konyhai robotgép, bőséges tárolóhely kapott helyet, illetve egy gáztűzhely – az elektromos áram korlátai miatt.

„A versenyzők általában nem jönnek be a konyhába, néha benéznek egy gyors beszélgetésre, de alapvetően ez a séfek területe” – magyarázza Karin.

12 Remco Henkes és Karin Lambrechtse Galéria: Grinta Bike & Cafe (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Majdnem háromszáz hamburger három hét alatt

A modern profi kerékpározásban a táplálkozás szerepe megkerülhetetlen. Néhány döbbenetes adat:

Egy Tour de France-szakasz során egy versenyző akár 8-10 ezer kalóriát is elégethet.

A teljes háromhetes Tour de France alatt egy versenyző körülbelül 140 ezer kalóriát éget el, ami megfelel: 275 hamburgernek / 1250 banánnak / 114 kg húsnak / 56 kg fagylaltnak.

A versenyzők a napi kalóriabevitel egyharmadát a nyeregben, kétharmadát az étkezések során viszik be

A legintenzívebb versenyeken óránként átlagosan 120 gramm szénhidrátot fogyasztanak.

Aki azt gondolná, hogy egyszerű a séfek élete, annak bizony nincs igaza. Egy Grand Tour során a szakemberek napja reggel 7-kor kezdődik, és gyakran este 11-ig tart:

07:00 – a nap kezdete

07:30–08:30 – reggeli tervezése és tálalása

09:30 – elpakolás kezdete

10:30 – utazás a következő szállodába

15:00 – regenerációs ételek előkészítése

20:00-21:30 – vacsora

23:00 – a nap vége

„A legnagyobb kihívás néha az, hogy találjunk időt egy kis szünetre” – mondja Karin. „Mindannyian olyan emberek vagyunk, akik mindent nagyon jól és precízen akarnak csinálni, de fontos néha fél órára elsétálni a hotel körül, relaxálni egy kicsit.”

Ebben a szektorban is egyre népszerűbb a mesterséges intelligencia

A csapat 2018 óta nagy hangsúlyt fektet a digitális megoldásokra. Saját fejlesztésű applikációja (Food Coach) forradalmasította a táplálkozás tervezését. Az AI-alapú rendszer figyelembe veszi:

a verseny várható időtartamát,

az időjárási körülményeket,

az edzésadatokat

és az egyéni jellemzőket.

„Az alkalmazás néha frissül verseny közben is” – magyarázza Karin. „De mivel jól ismerjük a rendszert, azonnal látjuk, ha valami nem stimmel. Fontos az emberi felügyelet, nem bízunk mindent az AI-ra.”

A csapatnak rugalmasan kell kezelnie a különböző ételallergiákat és étkezési preferenciákat is. „Jelenleg van egy vegetáriánus, egy gluténérzékeny, egy mogyoróallergiás és egy laktózérzékeny versenyzőnk” – sorolja Remco. „Ha mind ugyanazon a versenyen vannak, az extra odafigyelést igényel.”

A csapat alaposan teszteli a versenyzőket, mielőtt speciális étrendet állítana össze nekik. „Néha a versenyzők azt mondják, érzékenyek valamire, de fontos megérteni, hogy ez valódi intolerancia, vagy esetleg az edzés intenzitása hat az emésztőrendszerre” – magyarázza Karin.

Hamburger és pizza? Naná!

A komoly tudományos háttér mellett természetesen helye van a kulináris élvezeteknek is. Jonas Vingegaard kedvence például a csirkés kebab. A Grand Tourok utolsó előtti napján pedig különleges hagyomány, hogy a versenyzők azt ehetnek, amit csak szeretnének – sült oldalastól kezdve a fagylaltig.

„Pizza és hamburger is van az étlapon, de ezeket is okosan készítjük” – árulja el Remco. „A hamburgerben például rizspuffancs és ketchup is van, valamint 40 százalék zöldség. Egy 150 grammos húspogácsának tűnik, de valójában csak 50 gramm hús van benne. Fűszerekkel és ízesítéssel érjük el, hogy mégis ugyanolyan finom legyen.”

Hozzátette, a hegyimenő, kétszeres Tour-győztes Vingegaard 57 kilogramm, az all-rounder Wout van Aert pedig 77. Nekik természetesen más mennyiségben és sokszor mást is kell enniük. Karin elmondta, egy háromhetes verseny előtt négy-hat héttel kezdik el a tervezést a séfek, hiszen figyelembe kell venniük a logisztikát, a speciális igényeket, és egyeztetniük kell a szállodákkal is.

„Sokszor jobban ismerjük egymást, mint néhány barátunkat” – mondja Karin. „Ha végigcsinálsz egy teljes Tour de France-t valakivel, lesznek pillanatok, amikor nagyon fáradt vagy. Ilyenkor igazán megismered a másikat stresszes helyzetekben is.”

12 Remco Henkes és Karin Lambrechtse Galéria: Grinta Bike & Cafe (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A séfek évente átlagosan 200 napot töltenek a csapattal, ebből:

130 nap főzés,

20-25 nap utazás,

50 nap előkészítés, tervezés, adminisztráció.

Ezenfelül további napok képzésekkel és csapatépítéssel telnek.

#Winningtogether

A csapat folyamatosan fejlődik és bővül. 2025-ben például külön séfcsapatot kap a Visma női csapata, hiszen a női versenyzőknek sok szempontból más táplálkozási igényeik vannak.

„Nem tudom, mi vagyunk-e a legjobbak” – mondja szerényen Karin. „Egyszerűen másképp dolgozunk, mint a többi csapat. Megvan a saját filozófiánk, és hiszünk az alkalmazásunkban és a munkamódszerünkben.”

Az előadáson olyan gyakorlati tippeket is megosztottak, mint például:

az edzés utáni 30 perces „anabolikus ablak” jelentősége,

és a lefekvés előtti étkezésnél a fehérjebevitel kiemelt szerepe.

Az esemény végén világossá vált: a modern kerékpársportban a siker egyik kulcsa a tudományos alapokon nyugvó, személyre szabott táplálkozás, amit egy olyan elkötelezett csapat biztosít, akik a #winningtogether mottó jegyében dolgoznak együtt nap mint nap.

A résztvevők zárásként megkóstolhatták Valter Attila tonhalas bowlját, ami 13 különböző hozzávalóból készül el 30 perc alatt, és 585 kalóriát tartalmaz.

(Borítókép: Remco Henkes és Karin Lambrechtse a Grinta Bike & Cafe-ban 2025. január 25-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)