Ott kezdődik az idei Tour de Hongrie, ahol száz évvel ezelőtt

Az M4 Sport élő televíziós közvetítése mellett zajló eseményen a csatorna igazgatója és az est házigazdája, Székely Dávid előbb az egybegyűlteket köszöntötte, majd színpadra szólította a századik évfordulóját ünneplő verseny néhány emblematikus alakját: az 1997-es győztes Bebtó Zoltánt, a 2002-es bajnok Vanik Zoltánt, illetve az olimpiai hatodik helyezett, az 1965-ös Tour de Hongrie mezőnyében is megfordult Peterman Józsefet.

A gálán Schmidt Gábor, sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta:

„A jubileumi évforduló alkalmából először is szeretnék köszönetet mondani annak a kiváló szervezőcsapatnak, akik évről évre mindent megtesznek azért, hogy a Tour de Hongrie folyamatosan fejlődjön, és méltán kerüljön egyre feljebb a kerékpárversenyek rangsorában. A sportirányításban az egyik legfőbb célunk, hogy minél többeknek váljon élete szerves részévé a rendszeres mozgás. A kerékpársport ebben fontos szövetségesünk, hiszen ez az egyik legnépszerűbb közösségi sportolási forma, amely ráadásul abban is segít, hogy mozgás közben felfedezzük hazánk értékeit. Remélem, hogy a tavalyi év fantasztikus olimpiai eredményeinek és az idei Tour de Hongrie-nak is köszönhetően még többen csatlakoznak majd a kerékpárosok közösségéhez a mindennapokban. Aki kedvet kap, azt pedig szeretettel várjuk Sportoló Nemzet Programunkban is, ahol tagjaink nemcsak edzési tippekkel lehetnek gazdagabbak, de kedvezményes sportolási lehetőségek és remek közösségi sportprogramok is várnak minden érdeklődőre!”

Schmidt Gábort Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár követte a színpadon, aki kifejtette: „a Tour de Hongrie az elmúlt években a kerékpározás ünnepévé vált Magyarországon. Évről évre világsztárok tekernek Magyarország legszebb tájain, és a fiatal magyar versenyzők is lehetőséget kapnak, hogy megmutassák tehetségüket a világnak. A Tour de Hongrie a profik mellett az amatőröket is kerékpárra ülteti. Várhatóan az idén is sok ezren bringáznak el a verseny egy-egy izgalmas pontjára, hogy részesei legyenek az élménynek, és bíztassák kedvenceiket.”

Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke a hazai kerékpársport Tour de Hongrie-val párhuzamos fejlődését emelte ki. Mint említette: „a hazai kerékpársport erejét és fejlődését jól mutatja, hogy egy ProSeries-versenyen még sosem tekert tíznél több magyar versenyző profi csapatok színeiben. Olyan erejű fiatal bringások nőttek fel Attila, Marci és Erik (Valter, Dina és Fetter – a szerk.) mellé, hogy hazai szempontból egyáltalán nem lefutott a 100. Tour de Hongrie. Én izgalmas és kiélezett versenyre számítok.”

Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője elmondta: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy a verseny százéves múltja alatt a szervezés leghosszabb összefüggő sorozata hozzám kötődik, hiszen 2015 óta az idei lesz a tizenegyedik verseny, amelynek a fő szervezője lehetek. Sajnos az elmúlt száz évben többször is megakadt a Tour de Hongrie kereke, de az a lendület, amely most hajt minket, átsegít a nehézségeken, még akkor is, ha éppen szemből fúj a szél. Ebben a munkában olyan társakra találtunk, mint a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, az MKSZ és a partnervárosaink. A Tour de Hongrie szervezésének Alfája és Ómegája az útvonal, amely látszólag egyszerű, hiszen csak követni kell a térképen lévő utakat, de valójában hatalmas munka az összeállítása. A lehetséges rajt és a célvárosok jelentkezésétől sok idő telik el, mire összeáll a pontos rajtterület, vagy hogy hová kerül a célkapu. Fontos szempont, hogy mit fog látni a tévénéző a verseny hátterében, hogy megjelenítsük a városok idegenforgalmi értékeit, de mindenekelőtt az, hogy a lehető legbiztonságosabb útvonalat jelöljük ki a nemzetközi mezőny számára. Hiszen ők, a bringások a versenyünk hősei, azok a gladiátorok, akik miatt milliók kapcsolnak a televízió előtt ülve a Tour de Hongrie-ra, és akik miatt tízezrek zarándokolnak el egy-egy kiemelt emelkedőhöz.”

Videoüzenetben jelentkezett be a gálán a háromszoros világbajnok Peter Sagan, aki pályafutása utolsó ProSeries-versenyét a Tour de Hongrie-n teljesítette 2024-ben. A hazai kerékpárosok közül Dina Márton üzent a nézőknek, ő tavaly rekordot jelentő negyedik alkalommal szerezte meg a verseny legjobb magyarjának járó fehér trikót.

A helyszínen a magyar kontinentális csapatok képviseletében a Karcag Cycling Team részéről Filutás Viktor, a Team United Shippingből Fetter Erik lépett színpadra (az Epronex Hungary versenyzői igazoltan hiányoztak, mert edzőtáborban tartózkodnak). Hozzájuk csatlakozott az olasz bejegyzésű, de magyar névadó szponzorral és öt magyar versenyzővel felálló MBH Bank Colpack Ballan képviseletében Takács Zsombor.

Az est végén a Tour de Hongrie szervezői ezúttal is szenteltek időt a társadalmi felelősségvállalásnak, és bemutatták a Bringasuli programot, amely országszerte pedagógus-továbbképzésekkel, tematikus rendezvényekkel és oktatási programokkal járul hozzá a közlekedésre neveléshez.

Szó esett még az önkéntességről is, hiszen a szervezők Budapesten, Győrújbaráton, Győrben, Veszprémben, Tatán, Székesfehérváron és Esztergomban is várják a segítők jelentkezését. Az önkéntes program részleteiről a következő napokban a Tour de Hongrie kommunikációs felületein értesülhetnek majd az érdeklődők.

Érdekességek a százéves Tour de Hongrie útvonaláról

A Tour de Hongrie teljes távja idén 885 km, mely során több mint 7000 méternyi szintemelkedést kell leküzdeniük a versenyzőknek.

Az ötnapos verseny három etapja a sprintereknek, egy pedig a hegyek specialistáinak kedvez – a mindent eldöntő, utolsó etap végkimenetele az utolsó pillanatig kiszámíthatatlan.

Az útvonal a főváros mellett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyéket érinti. Összesen 101 településen halad át.

Összesen 13 gyorsasági részhajrán gyűjthetnek a versenyzők pontokat és bónuszmásodperceket. Az időjóváírások továbbra is az első három áthaladót díjazzák 3, 2 és 1 másodperccel.

10 kategorizált emelkedő állja a versenyzők útját a 46. Tour de Hongrie-n. A Kékestető első kategóriás hegye mellett négy második és öt harmadik kategóriás mászás során szerezhetnek hegyi pontokat a piros trikóra ácsingózó versenyzők.

2008 óta a 210 kilométeres első szakasz a leghosszabb a Tour de Hongrie-n.

1. szakasz (Budapest – Győr, 210 km)

Rajt: 2025. május 14. (szerda), 11:00, Budapest, Szent Gellért tér

Befutó: 16:00, Győr, ETO Park

Szintemelkedés: 1042 m

A 46. Tour de Hongrie pontosan ott kezdődik, ahol 100 évvel ezelőtt az első is: a Szent Gellért téren. A mezőny egy budapesti lassú rajtkört követően hagyja el a fővárost, hogy aztán 210 kilométerrel később elérje az 1925-ös Tour de Hongrie egy másik rajt- és célállomását, Győrt. Az útvonalat két harmadik kategóriás hegyi hajrá nehezíti Etyeken és Pannonhalmán. Móron és Győrújbaráton pedig másodperceket és pontokat is gyűjthetnek a versenyzők. A sík etap végén a jubileumi Tour de Hongrie első sárga trikója vélhetően egy sprinterhez kerül majd.

A Tour rekordot jelentő 40. alkalommal rajtol Budapestről. 1998-ig egy kivételtől eltekintve minden Magyar Körverseny itt kezdődött, az utolsó Nagy Rajtra azonban 27 éve került sor a fővárosban. 2024-ben a Thibau Nys győzelmével végződő negyedik szakasz startolt a Hősök teréről.

Győr 18. alkalommal fogadja a TdH mezőnyét, ebből kilencedszer lesz befutó házigazdája. A „folyók városa” meghatározó szerepet töltött be a verseny történetében, hiszen amellett, hogy az első Tour de Hongrie házigazdája volt, az 1993-ban 30 év után visszatérő kiadás is egy Budapest – Győr etappal kezdődött. Legutóbb az ukrán Vologyimir Nazarenko győzött itt 1998-ban.

Fotó: Tour de Hongrie

2. szakasz (Veszprém – Siófok, 178 km)

Rajt: 2025. május 15. (csütörtök)m 11:50, Veszprém, Óváros tér

Befutó: 16:00, Siófok, Fő utca

Szintemelkedés: 1244 m

Egy klasszikus balatoni etappal folytatódik a Tour de Hongrie május 15-én. A veszprémi rajtot követően a mezőny Csopaknál éri el a tópartot, majd Balatonfüred és Tihany érintésével Tótvázsony második kategóriás emelkedőjére fordul, hogy aztán Nemesvámos felől visszakanyarodva folytassa útját a keleti medence mentén. Siófokhoz érve délre fordul a karaván, hogy Ságvár és Tab érintésével Zamárdi felől forduljon rá a siófoki célegyenesre. A két kategorizált emelkedőt és két gyorsasági részhajrát tartalmazó etapot a szél teheti igazán kiszámíthatatlanná. Optimális körülmények között ismét a sprinterek harcának lehetünk tanúi.

A „királynék városa”, Veszprém eddig nyolc Tour de Hongrie-start házigazdája volt, köztük négy Nagy Rajté is a kétezres évek elején. Legutóbb 2021-ben rajtolhatott a mezőny az Óváros térről.

Siófok immár 19. alkalommal látja vendégül a Tourt, és bár az utóbbi években számos rajtot rendeztek itt (2018, 2019, 2021, 2024), mezőnyszakasz befutójára utoljára 2017-ben került sor a Balaton déli partán. Akkor a szlovén Ziga Jerman győzött Scott Sunderland és Peák Barnabás előtt „a nyár fővárosában”.

Fotó: Tour de Hongrie

3. szakasz (Gödöllő – Gyöngyös-Kékestető, 163 km)

Rajt: 2025. május 16. (péntek), 12:00, Gödöllői Királyi Kastély

Befutó: 16:00, Gyöngyös-Kékestető

Szintemelkedés: 1974 m

Május 16-án, a verseny királyetapján a Gödöllői Királyi Kastély előtt kezdi meg útját a Kékestető csúcsára a Tour de Hongrie mezőnye. A három gyorsasági részhajrát tartalmazó etap végén a szokásos mátrai körpálya vár a versenyzőkre, hogy aztán az átlagosan 8,2% meredekségű utolsó bő három kilométer döntsön a szakaszgyőzelemről.

Gödöllő újonc a Tour de Hongrie körforgásában, most először rajtol innen a verseny. Utoljára 2016-ban haladt keresztül a peloton a harmincezres lélekszámú városon.

A Kékestető immár 14. alkalommal állíthatja komoly kihívás elé a Magyar Körverseny résztvevőit. Az első kékesi befutót a jugoszláv Mikos Rnyakovics nyerte 2001-ben, a legutóbbit pedig a belga Thibau Nys 2024-ben. Hazánk legnehezebb emelkedője (11 km; 5,5%) kiemelkedő fontossággal bír az összetett szempontjából: a legutóbbi öt kékesi győztes közül négy a végelszámolásnál is diadalmaskodott.

Fotó: Tour de Hongrie

4. szakasz (Tata – Székesfehérvár, 167 km)

Rajt: 2025. május 17. (szombat), 12:00, Tata, Kossuth tér

Befutó: 16:00, Székesfehérvár, MET Aréna

Szintemelkedés: 1035 m

Az „élővizek városa”, Tata ad otthont a negyedik szakasz rajtjának, mely során a mezőny előbb a Bokodi-, majd a Velencei-tó felé veszi az irányt. A nadapi harmadik kategóriás emelkedő leküzdése után a karaván útja Csákvár felé folytatódik, majd Zámoly érintésével Székesfehérváron zárul. A MET Aréna szomszédságában 3 kört kell megtenniük a sprintereknek, mielőtt összecsaphatnának a szakaszgyőzelemért. Az etapot három gyorsasági részhajrá is színesíti.

Tata háromévnyi hiátus után, ezúttal rajtvárosként tér vissza a Tour de Hongrie körforgásába. 2021-ben a német Phil Bauhaus ünnepelhetett győzelmet itt.

Székesfehérvár immár nyolcadik alkalommal fogadja a Magyar Körverseny mezőnyét, hatodszor befutóvárosként. Már 92 éve, hogy először járt itt a Tour: 1933-ban az olasz Glauco Servadei győzött „a királyok városában”. A legutóbbi székesfehérvári győztes Valter Attila csapattársa, a holland sprintersztár, Olav Kooij (2022).

Fotó: Tour de Hongrie

5. szakasz (Etyek – Esztergom, 167 km)

Rajt: 2025. május 18. (vasárnap), 12:00, Etyek, Körpince utca

Befutó: 16:00, Esztergom, bazilika

Szintemelkedés: 1858 m

Leginkább egy belga egynaposra emlékeztet a százéves Tour de Hongrie mindent eldöntő, utolsó etapja. A versenyzők Etyekről indulva érkeznek meg a Pilis emelkedőire, ahol háromszor is le kell küzdeniük Pilisszántó embert próbáló emelkedőjét (2. kategória; 1,8 km; 9%). A harmadik kör végeztével aztán Esztergom felé fordulnak, ahol egy hét kilométeres körpálya vár rájuk – benne egy 1,1 km hosszú, helyenként 8%-os meredekségű macskaköves szektorral. 2,5 kör megtételét követően a bazilika előtt zárul a jubileumi Magyar Körverseny.

Etyek 2024-ben célvárosként debütált a Tour de Hongrie-n, idén pedig először lesz szakaszrajt otthona. 2022-ben hegyi, 2023-ban gyorsasági részhajrát rendeztek a településen, tavaly pedig a végső győztes Thibau Nys emlékezetes küzdelemben győzte le a Korda Stúdió előtt a verseny címvédőjét, Marc Hirschit.

Fotó: Tour de Hongrie

Esztergom mindössze negyedik alkalommal szerepel kiemelt városként az útvonalban – harmadszor befutóként. 2019-ben az olasz Manuel Belletti nyert itt és alapozta meg összetett elsőségét. 2020-ban a verseny Nagy Rajtja és az 1. szakasz befutója is a bazilika előtt zajlott – az etapot a baszk Jon Aberasturi nyerte.

(Borítókép: A 44. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny 2023. május 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)