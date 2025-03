Ahol a csúcsok mögött kastélyok, bazilikák és balatoni lejtők várnak

A versenyt május 14. és 18. között rendezi meg a Magyar Kerékpáros Szövetség, a Vuelta Sportiroda és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, az útvonal pedig gyönyörű tájakon halad át: Budapest nyüzsgő utcáitól a Vértes vadregényes lankáin át a Balaton-felvidék panorámás csodáiig, északon pedig egészen a Mátra égbe törő csúcsaiig tekernek a kerékpárosok.

Első szakasz – Fővárostól a folyók városáig

Budapest – Győr

A verseny első, 210 km-es szakasza onnan indul, ahonnan száz évvel ezelőtt rajtolt el az első futam, azaz a budapesti Gellért térről. Akik az idei verseny legelső pillanatait szeretnék végignézni, azoknak az elhaladás után megannyi lehetőséget kínál a főváros egy tökéletes délután eltöltésére. Nemcsak a Lánchíd vagy a Gellért-hegy kínálja a kifogástalan tavaszi nap eltöltéséhez szükséges elemeket, hanem a Duna menti korzók, romkocsmák, gasztropiacok is. A dunai hajókázás igazi városnéző aranybánya, a Parlament sziluettjét pedig soha nem lehet megunni. Nem is beszélve a város nyüzsgő kulturális életéről: minden napra temérdek koncert, színházi előadás jut. Így a vidékről Budapestre utazóknak javasoljuk, hogy töltsenek el egy estét a fővárosban, és vessék bele magukat a kulturális életbe is.

A mezőny útja Budapestről Érden át Etyek felé vezet tovább. Az érdi Fundoklia-völgy varázslatos túrázási lehetőséget biztosít, ahonnan csak néhány percre található a Biai-szurdok, ami szintén kiváló kiránduló helyszín lehet. Etyek neve már nem csak a filmpark miatt cseng ismerősen. A kis családi pincék és a dimbes-dombos szőlőtáblák a gasztroturisták zarándokhelyévé tették. Az első szakasz áthalad rajta, míg az utolsó szakasz innen rajtol, így Etyeken több ízben is buzdíthatjuk kedvenceinket.

Móron és Csókakőn is szurkolhatunk a kerékpársport krémjének, mindkét helyszínen sokszínű lehetőségek várnak bennünket. Csókakő vára a fotózás és az Insta szerelmeseinek kedvez, Csákvár és Csákberény között pedig túraösvények szelik át az erdőket. Bodmér, Vértesboglár vagy Pusztavám környékén igazi békebeli falusi hangulat fogad, Mór pedig a boros finomságokkal csábít visszatérni.

Áthalad a verseny első szakasza a Bakony szívén is. Bokod lebegő falujában olyanok a stégek, mintha vízen sétálna az ember. Tökéletes úti cél a különleges helyszínek szerelmeseinek! Az útvonal Pannonhalma felé folytatódik, ahol kihagyhatatlan látnivaló a főapátság, ami nemcsak UNESCO-világörökség, de spirituális kikapcsolódás is egyben. Ravazdtól Nyúlig kis falvak és lankás dombok sorakoznak, Győrújbaráton egy gyorsasági részhajrá színesítheti a szurkolni vágyók napját, míg a célváros Győr egy igazi, modern barokk meglepetés. A történelmi belváros, a Széchenyi tér, a kanyargó Mosoni-Duna és az esti fényekben úszó színházépület rendre elkápráztatják az arra járókat.

Második szakasz – A királynők városától a magyar tengerig

Veszprém – Siófok

A centenáriumi TdH második szakasza egy igazi gyöngyszem, hiszen a Balaton-parton adhatjuk át magunkat a szurkolás örömének. A mezőny Veszprémből rajtol, ahol nemcsak az Európa Kulturális Fővárosa cím miatt érdemes körbenézni: a várnegyed, a Séd-patak völgye és az állatkert is többnapos programért kiált.

De a teljes szakasz is remek kikapcsolódási lehetőséget kínál. Akik a magyar tenger mellől szeretnék buzdítani kedvenc kerékpárosukat, azok megtehetik ezt Csopakon, Tihanyban vagy épp Balatonfüreden is. Tihany varázslatos levendulaföldjei és kilátója szuper levezetés lehet az áthaladást követően. Csopak és környéke különösen jó spot a buzdításhoz, mert a Nemesvámos–Csopak útszakaszon többször is áthalad a mezőny, így nem csak egyszer láthatjuk a kerékpárosokat.

A déli part szerelmeseinek is lehetőséget ad szurkolásra az útvonal: a kerékpárosok áttekernek többek közt Zamárdin, és Siófokra futnak be. Zamárdi környékén nemcsak csobbanni, hanem kirándulni is érdemes: megannyi túraútvonal és kilátó várja a természet szerelmeseit. Az aktív kikapcsolódás híveinek érdemes lehet összekötni az itt töltött időt Ságvár, Som vagy Balatonedréd túraösvényeinek felfedezésével is.

Harmadik szakasz – Gödöllői-dombság, Mátra és a legmagasabb csúcs

Gödöllő – Kékestető

A szakasz Gödöllőn rajtol, és aligha lehetne stílusosabb a nyitány, mint a Grassalkovich-kastély árnyékában. A barokk pompa után a bringások elhagyják a várost, hogy a Gödöllői-dombság lankái között haladjanak tovább. Itt fekszenek olyan rejtett ékszerdobozok, mint Valkó, Vácszentlászló vagy Tura – utóbbi híres az eklektikus Schossberger-kastélyáról, amely egyenesen a francia Loire-vidékre repít képzeletben.

Zsámbok, Jászfényszaru – itt még a táj sík, a tempó gyors. A falvak azonban tele vannak vendégszeretettel, hagyományos ízekkel és mezőgazdasági bájjal. Hatvanban már érezni a Mátra közelségét, de előtte még érdemes megállni a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban vagy megkóstolni a helyi kézműves söröket.

Atkár és Gyöngyöshalász után elérkezünk Gyöngyösre, a Mátra kapujához. Innen kezdődik az igazi emelkedő: Mátrafüred, Mátraháza, majd a verseny talán legikonikusabb szakasza: a Kékestető meghódítása. Magyarország legmagasabb pontja nemcsak sportteljesítmény, hanem panorámában is verhetetlen. Ráadásul akik úgy döntenek, hogy Mátraházán szurkolnak, azok többször is láthatják elhaladni a mezőnyt, ugyanis ezt az emelkedőt kétszer is megmásszák a kerékpárosok. A szakasz talán egyik legizgalmasabb részének végigkövetése után pedig még oda is érünk a kékesi befutóra!

A szurkolás egy különleges élmény a Kékesen, viszont fontos, hogy akik itt akarják buzdítani kedvencüket, azoknak gyalogszerrel javasolják a szervezők a csúcs megközelítését.

A Kékes után is látnivalókban bővelkedik a szakasz: Parádsasvár, Parád, Recsk – itt már a bükkerdők és a népi építészet uralja a hangulatot. A siroki várrom romantikája vagy Tarnaszentmária Árpád-kori temploma tökéletes háttér lehet egy piknikhez a naplementében.

Kisnána, Domoszló, Markaz – ez már a Mátraalja borvidék. A környék híres kékfrankosairól, de érdemes belekóstolni az abasári borokba is. Pálosvörösmart és a bányászmúltú települések (például Recsk) története külön réteget ad a vidéki Magyarország felfedezéséhez.

Negyedik szakasz – Történelem, bányatavak, vértesi panorámák

Tata – Székesfehérvár

A negyedik szakasz Tatáról, a vizek városából indul, amely tökéletes szombati programot kínál a versenyre látogatóknak. A város közepén terül el az Öreg-tó, mellette az impozáns Tatai vár, háttérben a Gerecse dombjai. A rajt drukkját követően barangolhatunk az Angolkert romantikus sétányain, megtekinthetjük a Cseke-tavat és a Geológus kertet is.

A mezőny ugyan Tatabányán nem halad át, de a tatai rajt után adja magát a környékbeli túrázás. Itt található a Turul-emlékmű és a Szelim-barlang is, de a Gerecse Natúrpark is könnyedén elérhető Tatabányáról.

A Vértes hegységbe érve holdbéli táj várja az arra járókat. A mezőny elhaladta után érdemes kitérőt tennünk a Gánti Bauxitföldtani Parkba, ahol vörös, marsbéli sziklák, egykori bányagépek és interaktív múzeum várják a látogatókat. A kilátás innen lenyűgöző.

Akik jobban kedvelik a várakat, mint a természetet, azoknak Csákváron érdemes szurkolni a negyedik szakasz során. Az Esterházy-kastély és az azt körülvevő angolpark megér egy sétát. Innen indulva az út Lovasberényen át vezet Pázmánd felé, ahol már a Velencei-tó illata is megcsapja az orrunkat.

A befutó Székesfehérvár csodás városában lesz, ami tökéletes helyszín ahhoz, hogy ízig-vérig átérezzük a Tour de Hongrie hangulatát: a célvonalon ugyanis háromszor is áthaladnak a versenyzők, így nem csak egyszer láthatjuk őket. A városban a versenyt megelőzően vagy azt követően érdemes akár több napot is eltölteni. A természetkedvelőknek szuper választás Sóstó, a kultúra és a történelem szerelmesei pedig megtekinthetik a Játékmúzeumot, a Fekete Sas patikamúzeumot, majd folytathatják útjukat a Bory-vár felé.

Ötödik szakasz – Gasztronómiai paradicsomtól bazilikáig

Etyek – Esztergom

Etyek már-már kultikus Tour de Hongrie-helyszínnek minősül. A borairól, pezsgőiről és a filmstúdióról híres település akár kerékpárral is megközelíthető Budapestről. Aki pedig az Insta-posztokat jobban kedveli, mint a tekerést, annak a rajt után a Zsámbéki-medencét ajánljuk, ami templomromjaival és dombjaival mesés fotóspot lehet.

A mezőny a Pilisben folytatódik, ami igazi bringásparadicsom: Tök, Perbál, Pilisszántó, majd a Duna–Ipoly Nemzeti Park vadregénye – Csobánka, Pilisjászfalu, Leányvár, egészen Dorogig. A táj változatos: mészkősziklák, szurdokok, barlangok – és persze kiváló túraösvények várják az idelátogatókat. Ráadásul akik Pilisvörösvárt, Pilisszántót, Pilisszentkeresztet vagy Csobánkát nézték ki szurkolópontnak, azoknak van egy jó hírünk: háromszor is köröznek itt a versenyzők, úgyhogy tökéletes választások a verseny követéséhez.

A verseny után szuper kikapcsolódási lehetőségeket is találhatunk a környéken. A Makovecz-tornyok Piliscsabán, a Pilisszántói Kőfülke, illetve a Boldogasszony-kápolna. De ne feledkezzünk meg persze Dobogókőről sem, ami Pilisszentkereszt után elérhető egy kis kitérővel. De a Duna–Ipoly Nemzeti Park még megannyi kincset rejt magában...

Az idei verseny utolsó célállomása a Duna partján magasodó Esztergom. A bazilika kupolája már messziről integet a versenyzőknek – és a látogatóknak is. A célban több ízben is szurkolhatunk, ugyanis ebben a városban is köröznek a kerékpárosok, ráadásul minden egyes elhaladásnál bónuszmásodpercekért harcolnak majd a két részhajrának köszönhetően.

A városban minden van, ami kell egy tökéletes záráshoz: gasztronómia, panoráma, történelem és egy csipetnyi szlovák határ menti hangulat. Akit a végső befutó érdekel leginkább, annak minden adott, hogy egy teljes napot töltsön itt, és felfedezze Esztergom rejtett kincseit.

A szerzők a Tour de Hongrie kommunikációs csapatának tagjai.