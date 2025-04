Itt a bizonyíték, hogy igenis számít egyetlenegy másodperc is

A leghosszabb Tour de Hongrie: 1393 kilométer

Hat évvel a forradalom után, 1962-ben emlékezetes kiadással tért vissza a Magyar Körverseny: a kilencszakaszos viadal csaknem 1400 kilométeres kihívás elé állította a versenyzőket. A TdH Budapestről indult, Győr, Szombathely, Veszprém, Pécs, Szekszárd, Szeged, Debrecen és Miskolc érintésével az egész országot bejárta, mielőtt visszaérkezett a fővárosba. Összehasonlításképp: a háromhetes körversenyeken (Giro d’Italia, Tour de France, La Vuelta a Espana) 21 szakasz alatt 3000 kilométert tesznek meg a bringások. További érdekesség, hogy a legtöbb szakaszt ugyanakkor nem ebben az évben írták ki: ez a rekord az 1994-es kiadáshoz kötődik (10).

A leghosszabb szakasz: 280 kilométer

Amennyiben csak egy-egy etap hosszúságát vizsgáljuk, egészen a ’40-es évekig kell visszapörgetnünk az időt a rekorderért. A második bécsi döntést követően a Partium és Erdély északi része ismét Magyarországhoz került, ezt kihasználva pedig a Tour de Hongrie akkori szervezői a régi-új területek felé kormányozták a karavánt. Az 1942-es Budapest–Nagyvárad-nyitóetap különösen brutálisra sikerült. A 280 kilométeres távnál hosszabbat napjainkban csupán egyetlen profi versenyen találunk (Milánó–Sanremo), rangos többnaposokon pedig 1993 óta sehol sem rendeztek ennél hosszabb szakaszt.

A legrövidebb Tour de Hongrie: 471 kilométer

Furcsa paradoxon, de a legrövidebb Tour de Hongrie a verseny történetének második leghosszabb szakaszát is tartalmazta. Az említett kiadás az 1943-as, amikor ismét megrendezték az emberkínzó Budapest–Nagyvárad-etapot, ugyanakkor a Tour mindössze három szakaszt számlált. Ezek közül az utolsót, a kolozsvári kritériumot ráadásul a kaotikus körülmények miatt törölniük is kellett a szervezőknek, így alakult ki a 471 kilométeres össztáv, melyet Liszkay István teljesített a leggyorsabban.

A legrövidebb szakasz: 1 kilométer

Az országúti kerékpárversenyek legrövidebb szakaszai a prológok, vagyis a nyitónapon megrendezett rövid (10 kilométer alatti) időfutamok. A legkisebb távot 2016-ban és 2017-ben kellett teljesíteniük a versenyzőknek: ekkor Szombathely belvárosában egyetlen kilométer várt az indulókra.

A legtöbb szakaszgyőzelem: 8

A Tour de Hongrie történetében összesen 181 különböző versenyző nyert szakaszt. A legeredményesebb közülük Vida László, aki 1926-ban és 1927-ben is tökéletes mérleggel zárta a Tourt: előbb háromból három, majd négyből négy szakaszt nyert meg. Utolsó sikerét a Debrecen–Hódmezővásárhely etapon aratta 1930-ban. Ő volt a verseny történetének első duplázója is.

Legtöbb szakaszgyőzelem egy évben: 4

Három versenyző is elmondhatja magáról, hogy egy versenyen belül négy szakaszon is győzni tudott a Tour de Hongrie-n. A legnagyobb bravúr ezek közül a már említett Vidáé, aki mindezt egy négynaposon hozta össze. Andrea Minasso tökéletes mérlegét pont Vida akadályozta meg, amikor 1930-ban elhappolta tőle az egyik etapot (ez a vereség ráadásul az összetett győzelmébe is került az olasznak). Az utolsó négyszeres győztest is ebben a korszakban kell keresnünk: ő Németh Károly volt 1935-ben.

A legtöbb összetett győzelem: 2

Érdekesség, hogy még soha senki sem vihette haza háromszor a Tour de Hongrie fődíját. A duplázók is csupán négyen vannak: Vida mellett Liszkay István (1931, 1943), Török Győző (1955–1956) és Remák Zoltán (2003–2004) hajtotta végre ezt a bravúrt.

A legkisebb különbség: 1 másodperc

Minden idők legszorosabb Tour de Hongrie-jára 1937-ben került sor. A hatnapos minden szakaszát más és más versenyző nyerte – az összetettet pedig az az Anton Strakati, aki egyetlen etapon sem győzött! Az osztrák kerekes egyetlen másodperccel előzte meg a végelszámolásnál a lengyel Stanislaw Wasilewskit.

A legnagyobb különbség: 32 perc 35 másodperc

Egy újabb rekord, mely a ’30-as évekbe repít minket. Miután az első szakaszon Liszkay István ért célba elsőként a magyarok közül, a hazai versenyzők egytől egyig az ő győzelméért dolgoztak a folytatásban, ami végül döbbenetes, több mint félórás különbséget eredményezett. Ráadásul a második is egy magyar, Nemess István lett.

A legtöbb pontversenygyőzelem: 2

1993 óta rendezik meg a Tour de Hongrie-n a pontversenyt. Ebben az összevetésben a versenyzők helyezéseiknek, illetve a szakasz közben elhelyezett, úgynevezett részhajrákon elért eredményeiknek megfelelően kapnak pontokat, a verseny végén pedig a legtöbb pontot gyűjtő bringás győz. Ebben a kategóriában csupán egyetlen versenyző tudott eddig duplázni: az olasz Manuel Belletti 2017-ben és 2018-ban is magára ölthette a zöld trikót.

A legtöbb hegyipontverseny-győzelem: 2

A pontversenyhez hasonló „gyűjtögető” verseny a hegyi pontverseny is, azzal a különbséggel, hogy a bringások a hegytetőkön való áthaladás sorrendjében kapnak pontokat (minél nehezebb a hegy, annál többet). Ebben a kategóriában is csak egyetlen duplázónk van: a felvidéki Nagy Róbert 2001 után 2002-ben megvédte címét a kategóriában.

A legtöbb győzelem a magyarok versenyében: 4

A rangos többnapos versenyeken rendszerint legalább négy megkülönböztető mezt osztanak ki a szervezők. A már említett összetett verseny, pontverseny és hegyi pontverseny mellett a Tour de Hongrie-n a legjobb magyar versenyző is különleges trikót viselhet. A fehér mezt Dina Márton hódította el a legtöbbször: az Euskaltel – Euskadi kerékpárosa 2019-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben sem talált legyőzőre a kategóriában, 2025-ben pedig akár ötödik elsőségét is begyűjtheti.

A legfiatalabb győztes: 19 év, 278 nap

A Tour de Hongrie történetében egyetlen tinédzsernek sikerült győznie az összetettben: 1931-ben a már említett Liszkay István vitte véghez ezt a bravúrt. Érdekesség, hogy Liszkay egészen 2001-ig a legidősebb győztes rekordját is tartotta, ugyanis második sikerét 12 évvel később, 1943-ban aratta.

A legidősebb győztes: 37 év, 110 nap

A civilben nőgyógyászként dolgozó, a mezőny mókamesterének tartott Mikos Rnjakovic korábban két világbajnokságon is megfordult, Olaszországban pedig a profik között is kipróbálta magát, mielőtt 2001-ben megnyerte a Tourt. Maratoni pályafutását egészen 44 éves koráig folytatta.

A leggyorsabb szakasz: óránkénti 48,1 kilométer

Nem meglepő, hogy a legnagyobb átlagsebesség az egyik legrövidebb etapon született: a 2015-ös prológon a német Manuel Porzner 1 perc 10 másodperc alatt teljesítette az 1,2 kilométeres távot (61 kilométer per óra). A klasszikus, hosszú mezőnyszakaszokat tekintve ugyanakkor a csúcstartó a 2022-es Karcag–Hajdúszoboszló-etap, ahol a szélviszonyoknak köszönhetően 48,1 kilométer per órás átlagot repesztett a mezőny. A Tour de France 122 éves történetében ennél mindössze 18 szakasz volt gyorsabb.