Magyarok főszerepben – a Tour de Hongrie hazai hősei

A Tour de Hongrie egy évszázad alatt amatőr hazai versenyből világsztárok nemzetközi megméretésévé vált, a magyar bringásoknak így évről évre nehezebb kihívásokkal kell megküzdeniük. Egyesek azonban így is főszerepet kaptak a verseny históriájában – ez az ő történetük.

A magyar kerékpársport az 1920-as években villámgyors ütemben zárkózott fel a nemzetközi elithez. 1925-ben debütált a Tour de Hongrie, 1928-ban országúti világbajnokságot rendeztek Budapesten, és ebben az időszakban járt pályafutása csúcsán hazánk első sztárkerékpárosa.

Hét szakasz, hét győzelem

Vida László csupán 20 esztendős volt, mikor 1926-ban rajthoz állt a Magyar Körversenyen. Mi az, hogy rajthoz állt – mindhárom szakaszt megnyerte! 28 km/órás átlagsebessége magasabb volt, mint a Tour de France egyes szakaszainak győztes átlaga. Egy évvel később ismét a mezőny tagja volt, címvédéséhez pedig egy pillanatig sem férhetett kétség: ismét makulátlan mérleggel, négyből négy szakaszgyőzelemmel aratott diadalt.

1928-ban a Magyar Körverseny helyett országúti világbajnokságot rendeztek Budapesten, Vida pedig ismét kitett magáért: a negyedik helyen ért célba a mezőnyversenyen! Ez a mai napig hazánk legjobb eredménye világbajnoki mezőnyfutamokon.

Tökéletes szériáját az 1929-es TdH nyitó napján két defekt, és a velük járó 35 perces időveszteség törte meg. Vida ezúttal is nyert szakaszt (immár a nyolcadikat pályafutása során, ami a mai napig abszolút rekord), a Gyöngyös-Budapest etap egy elrontott forgalmi terelése azonban végleg megpecsételte sorsát. A rossz minőségű utakon többször is bukott, végül óriási fájdalmak közepette kénytelen volt feladni a küzdelmet. Négy év alatt ez volt az első versenye, amit nem fejezett be.

Fotó: Tdh.hu Vida László

Variációk duplára

A Tour de Hongrie egészen a közelmúltig amatőr kategóriás versenyként zajlott, a mezőnyök minősége azonban korántsem volt egységes. Az első külföldi sportolók 1929-ben jelentek meg a TdH-n, majd az 1930-as években mindennapossá vált a nemzeti válogatottak részvétele. Ez a korszak legjobb amatőr kerékpárosainak részvételével járt, köztük olyan későbbi profikkal, mint a Giro d'Italia-győztes Vasco Bergamaschi.

Ebben az időszakban a hazaiak legkiemelkedőbb eredményeit Liszkay István szállította, aki Vida után másodikként tudott duplázni a Magyar Körversenyen. Két győzelme között több mint egy évtized telt el: 1931-ben még a verseny történetének legfiatalabb győztese lett 19 évesen, 1943-ban viszont az akkori legidősebb összetett bajnokká avanzsált. Liszkay 1936-ban a berlini olimpiát is megjárta.

Teljesen más utat járt be a hazaiak harmadik (és a mai napig utolsó) kétszeres győztese, Török Győző. A civilben vasutas Török munkaadója sportegyesületében kezdett kerékpározni, 1955-ben pedig már a Honvéd színeit erősítette a Tour de Hongrie-n. A bükki nyitó szakaszon a helyi születésű versenyző négyperces előnyt harcolt ki, összetett elsőbbségét pedig a későbbiekben sem fenyegette veszély. Annak ellenére sem, hogy a szegedi Tisza-híd leeresztett sorompójánál Albert József (Kinizsi) és Szabó Lajos (Dózsa) társaságában hét perces előnyük veszett oda.

Egy évvel később Török még magasabb fokozatba kapcsolt. Ezúttal az immár hétnaposra bővülő verseny második szakaszán (Szombathely–Nagykanizsa) húzhatta magára (a versenyen ekkor debütáló) sárga trikót, előnyét pedig a verseny történetének első időfutamán aratott diadalával tovább növelte. Végül több mint öt percet adott a második helyezett Károlyinak, így Vida László után ő lett az első kerékpáros, aki címet védett a Tour de Hongrie-n.

Török 1960-ban részt vett a római olimpia mezőnyversenyén (nem ért célba), emellett hétszer is rajthoz állt a Békeversenyen (1958-ban és 1960-ban is 21. lett), az 1963-as világbajnokságon pedig nyolcadik helyet szerzett csapatban, sorsa azonban tragikusra fordult. 1987. április 11-én, 51 évesen a saját kezével vetett véget életének.

Fotó: Tdh.hu Török Győző

A TdH-tól a vb-ezüstig

Bár az 1950-es éveket követően sem volt hiány kiváló magyar kerékpárosokból (gondoljunk csak Megyerdi Antalra, Juszkó Jánosra vagy Takács Andrásra), a profi sportot üldöző kommunista rendszerben nem volt lehetőségük az igazi kitörésre. A Tour de Hongrie számára is sötét időszak volt ez: 1965 és 1993 között nem rendezték meg a versenyt.

A rendszerváltást követően aztán visszatért a magyar kör, a legeredményesebb honfitársaink között pedig olyan kiváló kerekeseket találunk, mint az 1997-es összetett győztes Bebtó Zoltán, a négyszeres szakaszgyőztes Steig Csaba, a háromszoros legjobb magyar Istlstekker János vagy a kétszeres összetett bronzérmes későbbi főszervező, Eisenkrammer Károly.

Fotó: Tdh.hu Bebtó Zoltán (k)

Ha az elmúlt ötven év legismertebb magyar kerékpárosát keressük, megkerülhetetlen Bodrogi László neve. Bodrogi 2002 és 2012 között olyan profi csapatokban tekert, mint a Mapei, a Quick-Step, a Crédit Agricole vagy a Katusha. Világbajnoki ezüst- és bronzérmet szerzett egyéni időfutamban, megfordult három olimpián és három Tour de France-on, összesen 14 magyar bajnoki címet szerzett. 2008-tól francia színekben versenyzett egészen visszavonulásáig.

Bodrogi 1995-ben debütált a Tour de Hongrie mezőnyében, kulcsszerep azonban egy évvel később hárult rá, mikor a mezőny egyik legerősebb csapatának, az FTC-nek lett kulcsembere. Végül egy szakaszgyőzelmet szerzett: a Kecskemét-Gyöngyös etap végén ünnepelhetett. Legnagyob nevünk ugyanakkor sohasem ölthette magára a verseny sárga trikóját.

A nemzetközi élvonalban

A 2000-es években a TdH új erőre kapott: először 2004-ben került be a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség profi versenynaptárába, 2015 óta pedig töretlenül lépdel előre az egyre magasabb kategóriák felé. A verseny rangját az a tény is megmutatja, hogy

az elmúlt 25 évben mindössze három honfitársunk tudott győzni a végelszámolásnál: Vanik Zoltán 2002-ben, Lengyel Tamás 2005-ben és Valter Attila 2020-ban.

Bodrogi László visszavonulását követően hat évet kellett várnunk arra, hogy újra magyar versenyzőt lássunk a kerékpársport legmagasabb kategóriájában, a WorldTourban. 2018-ban a TdH korábbi ezüstérmese, Peák Barnabás törte meg a sort, amikor a Quick-Step gyakornoki szerződést kínált neki. Teljes állású magyar versenyzők visszatérésére ugyanakkor csak 2020-ban került sor: a többes szám a Tour de Hongrie legutóbbi magyar győztese miatt indokolt.

Valter Attila ekkor került fel a CCC Team utánpótlássorából a felnőttek közé, a Kékestetőn pedig a verseny történetének egyik legikonikusabb győzelmét aratta. Azóta olyan bringások kerültek elő a férfiaknál, mint a korosztályos Eb-negyedik Fetter Erik vagy a Tour de Hongrie-n rekorder négyszeres fehér trikós, Dina Márton, akik sikereikkel a TdH-val párhuzamos fejlődési pályára állították a magyar kerékpársportot.

A százéves Tour de Hongrie május 14-i rajtjánál vélhetően 16 hazai kerékpárosnak szurkolhatunk majd. A már említett Dina Márton az Euskaltelben, a junior magyar bajnok Pakot András a Pierre Baguette-ben, Valent Márk, Takács Zsombor és Vas Barnabás az MBH-ban juthat szerephez. Az Epronex – Hungary Cycling Teamnél és a Karcag Cycling ÉPKAR Teamnél négy-négy, a Team United Shippingben legalább három honfitársunkért izgulhatunk majd.