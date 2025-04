Ők azok a magyarok, akikre három hét múlva nagyon oda kell figyelni

A 2022 óta verhetetlen fehér trikós Dina Márton, a rutinos Kusztor Péter, a hazatérő Fetter Erik, a berobbanó Feldhoffer Bálint, vagy valaki egészen más ünnepelhet majd Esztergomban? Bemutatjuk az idei Tour de Hongrie magyar indulóit, akik nemcsak csapatukért, hanem a legjobb magyarnak járó fehér trikóért is versenyeznek!

Bár a csapatok még csupán előzetes kereteiket hozták nyilvánosságra, a szervezők becslései alapján 16 magyar kerékpárossal számolhatunk hazánk legnagyobb kerékpárversenyén – a legjobbjuknak járó fehér mezért pedig minden korábbinál nagyobb harc lehet.

Dina Márton

Csapat: Euskaltel – Euskadi (spanyol, ProTeam)

Életkor: 29 év

Tour de Hongrie-részvételek: 8 (2015, 2017-20, 2022-24)

Legjobb eredmény: 2. hely (2019)

Legjobb magyar versenyző: 4x (2019, 2022-24)

A legjobb magyarnak járó fehér trikó legnagyobb favoritja minden kétséget kizáróan Dina Márton. Már négyszer diadalmaskodott a hazaiak különversenyében, amivel csúcstartó a Tour de Hongrie történetében – 2022 óta legyőzhetetlen. Legjobb összetett helyezését 2019-ben érte el, amikor ezüstérmes lett a lett Krists Neilands mögött.

Dina 2015-ben a Cube-Csömör színeiben debütált a TdH-n, majd a Pannon Cycling Teamben is találkoztunk vele, mielőtt a Kometa profi sorához szerződött. Az olaszokkal 2021-ben sikerrel teljesítette a Giro d'Italiát. 2023-ban az ATT Investments kontinentális sorához szerződött, idéntől azonban újra ProTeamben teker. A baszk Euskaltel – Euskadi színeiben egyre jobb formába lendül: a Tour of Hainan ProSeries versenyén a 12. helyet szerezte meg.

Valent Márk

Csapat: MBH Bank Ballan CSB (olasz, Continental Team)

Életkor: 20 év

Tour de Hongrie-részvételek: 2 (2023-24)

Legjobb eredmény: 44. hely (2024)

Mindössze húsz esztendősen már a harmadik TdH-jára készül Valent Márk, aki az MBH legjobb esélye lehet arra, hogy megkülönböztető mezzel a tarsolyukban utazhassanak haza. A fiatal hegyimenő tavaly a 2. legjobb magyarként zárt Dina Márton mögött – igaz, több mint nyolc perces hátránnyal. Célja idén mindenképp a közeledés lehet.

Vas Barnabás

Csapat: MBH Bank Ballan CSB (olasz, Continental Team)

Életkor: 19 év

Élete első TdH-jára készülhet a Tour de France-szakaszgyőztes Vas Blanka öccse, aki leginkább a cyclo-cross szakág kedvelőinek lehet ismerős. A terepkerékpár regnáló magyar bajnoka már túl van karrierje első profi országúti versenyein – fejlődésében fontos lépcső lehet a magyar kör.

Takács Zsombor

Csapat: MBH Bank Ballan CSB (olasz, Continental Team)

Életkor: 19 év

Vashoz hasonlóan kor- és csapattársa, a szintén terepkerékpáros előélettel rendelkező Takács Zsombor is a TdH-debütálásra készülhet. Az országos cyclo-cross bajnokságon ezüstérmes lett Vas mögött, de nyert már profi versenyt is. Országúton 2. lett a junior országos bajnokságon mezőnyversenyben és időfutamban is, a korosztályos Eb-n pedig az előkelő 18. helyet szerezte meg.

Pakot András

Csapat: Pierre Baguette Cycling (szlovák, Continental Team)

Életkor: 19 év

Pakot kétszeres junior országúti magyar bajnokként érkezett meg a felnőttek közé. A Kőbánya Cycling Team neveltje első profi szezonját a WorldTour-csapatoknál is megforduló szakember, Jan Valach gondozásában kezdi meg, annál a Pierre Baguette-nél, amely 2024-ben a Tour de Hongrie egyik üde színfoltja volt. A Peter Sagan nevével fémjelzett kontinentális csapatban a leginkább sprintekben erős Pakot elsődleges célja a tapasztalatgyűjtés lesz.

Gönczy Gergő

Csapat: Epronex – Hungary Cycling Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 28 év

Tour de Hongrie-részvételek: 1 (2018)

Legjobb eredmény: 72. hely (2018)

Leginkább ikonikus bajszáról ismert kerékpáros körökben Gönczy Gergő, aki bár hosszú évek óta megkerülhetetlen figurája a magyar kerékpározásnak, idén mindössze második alkalommal lehet ott a TdH-n. Az Epronex versenyzőjére leginkább segítőként és szökevényként számíthatunk.

Kusztor Péter

Csapat: Epronex – Hungary Cycling Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 40 év

Tour de Hongrie-részvételek: 9 (2003-06, 2015, 2020-23)

Legjobb eredmény: 11. hely (2015)

Az Epronex legjobb esélye a fehér trikó megszerzésére a sportág ikonja, a 40 esztendősen is elnyűhetetlen Kusztor Péter. A háromszoros magyar bajnok olimpikon már 2003-ban is ott volt a Tour de Hongrie rajtjánál, idén pedig rekordot jelentő tizedik részvételére készül. Legjobb eredményét 2015-ben érte el, amikor 11. lett az összetettben, a második legjobb magyarként Lovassy Krisztián mögött.

Kusztornál 2018-ban állapítottak meg cukorbetegséget, melynek következtében a kizárólag a betegségben érintett kerékpárosokat foglalkoztató Team Novo Nordisk szerződtette. Az amerikai ProTeamben hat szezont töltött el, miközben olyan rangos versenyeken fordult meg, mint a Milánó-Sanremo. Idén igazolt haza az Epronexhez.

Rózsa Balázs

Csapat: Epronex – Hungary Cycling Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 29 év

Tour de Hongrie-részvételek: 8 (2015-16, 2018-21, 2023-24)

Legjobb eredmény: 17. hely (2016)

Legjobb magyar versenyző: 1x (2016)

Egy korábbi fehér trikóst tisztelhetünk Rózsa Balázs személyében, aki 2016-ban lett a verseny legjobb magyarja. A Szuper Beton, a Differdange, a Team Novák, az Epronex és a magyar válogatott színeiben is megforduló balassagyarmati bringás immár kilencedik TdH-ján vehet részt. Az elmúlt két alkalommal szökéseinek köszönhetően egyes szakaszokon viselhette a fehér mezt – vajon a sort 2025-ben is tudja folytatni?

Szöllőssy Ádám

Csapat: Epronex – Hungary Cycling Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 19 év

Pályafutása második profi szezonját teljesíti épp Szöllőssy Ádám, aki tavaly 4. lett a korosztályos időfutam-bajnokságon. Ez lehet az első Tour de Hongrie-ja.

Filutás Viktor

Csapat: Karcag Cycling ÉPKAR Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 28 év

Tour de Hongrie-részvételek: 9 (2015-17, 2019-24)

Legjobb eredmény: 20. hely (2015)

Kusztorral holtversenyben csúcstartó Filutás Viktor, aki szintén tizedik Tour de Hongrie-ján bizonyíthat májusban. „Filu” az Utensilnord, a Szuper Beton, a Pannon Cycling Team, a román Giotti Victoria, a szlovén Adria Mobil és a lengyel HRE Mazowsze Serce Polski csapatában is megfordult, mielőtt 2024-ben Karcagra igazolt. A kétszeres országúti magyar bajnok pályán is kiváló: 2024. novemberében 50,1 kilométeres teljesítményével megdöntötte az egyórás magyar rekordot.

Solymosi Márton

Csapat: Karcag Cycling ÉPKAR Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 35 év

Tour de Hongrie-részvételek: 4 (2015, 2017-18, 2022)

Legjobb eredmény: 27. hely (2015)

Közismertebb nevén „Bukta” szintén 2024 óta tagja a karcagi csapatnak, de korábban az Epronexnél is találkozhattunk vele. Kiváló pálya- és kritériumversenyző, országúton ez már az ötödik TdH-ja lesz.

Hrenkó Norbert

Csapat: Karcag Cycling ÉPKAR Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 23 év

Tour de Hongrie-részvételek: 2 (2021, 2023)

Legjobb eredmény: 58. hely (2021)

A korábbi junior időfutambajnok Hrenkó Olaszországban, a Solme – Olmo utánpótlásában pallérozódott, mielőtt Karcagra igazolt volna. Az emelkedőkön is kiváló versenyzővel könnyen találkozhatunk majd a szökésekben.

Nagy Bendegúz

Csapat: Karcag Cycling ÉPKAR Team (magyar, Continental Team)

Életkor: 22 év

Egy újabb fiatal tehetség, aki az Epronexből igazolt Karcagra. 2024-ben már számos nemzetközi versenybe is belekóstolhatott, idén bíztató szlovák eredménysorral kezdte a szezont.

Fetter Erik

Csapat: Team United Shipping (magyar, Continental Team)

Életkor: 25 év

Tour de Hongrie-részvételek: 3 (2019, 2021, 2024)

Legjobb eredmény: 17. hely (2019)

A Team United Shipping akár két versenyzővel is célkeresztbe veheti Dina Mártont a fehér trikóért folytatott versenyben. Az egyik természetesen Fetter, aki 2020 és 2024 között a Kometa profi sorát erősítette, miközben megfordult két Giro d'Italián, győzött két magyar időfutambajnokságon, és szerzett két 4. helyet az U23-as Európa-bajnokságon.

Napjaink egyik legjobb és legismertebb magyar kerékpárosa kifejezetten peches a Tour de Hongrie vonatkozásában: a Giro miatt többször el sem tudott indulni a magyar körön, 2021-ben pedig a fehér trikó legnagyobb esélyeseként egy bukás miatt maradt le a mezről. Tavaly harmadik lett a magyarok között Dina és Valent mögött – mivel az idei útvonal kevesebb, számára nem kedvező, nehéz emelkedőt tartalmaz, javulhatnak az esélyei.

Feldhoffer Bálint

Csapat: Team United Shipping (magyar, Continental Team)

Életkor: 19 év

Tour de Hongrie-részvételek: 1 (2024)

Legjobb eredmény: 61. hely (2024)

A fehér trikó sötét lovagjaként is tekinthetünk Feldhofferre, aki a Kométa utánpótlásából igazolt a Team United Shippinghez a télen. Tavaly az újkori Tour de Hongrie-k történetének legfiatalabb versenyzőjeként lehetett ott a rajtnál, idén pedig valósággal berobbant a kerékpársportba. Törökországban erős nemzetközi mezőnyben tudott szakaszt nyerni a Tour du Mersinen, amit egy összetett 5. hellyel fejelt meg, ráadásul egy emelkedős egynaposon is szerzett egy 2. helyet. Fetterrel ellentétben neki kifejezetten fekszenek a Kékeshez hasonló emelkedők.

Pelikán János

Csapat: Team United Shipping (magyar, Continental Team)

Életkor: 30 év

Tour de Hongrie-részvételek: 3 (2018, 2020-21)

Legjobb eredmény: 23. hely (2021)

Legjobb magyar versenyző: 1x (2021)

2021-ben Fetter Erik egy bukás miatt maradt le karrierje első fehér trikójáról a TdH-n – a mezt jelenlegi klubtársa, Pelikán János szerezte meg. A háromszoros magyar bajnok 2014 és 2021 között számos profi csapatban megfordult. A legnagyobb ezek közül az Androni Giocattoli – Sidermec volt, mely olyan világsztárokat adott a sportágnak, mint a Tour de France-győztes Egan Bernal. Az olasz ProTeamtől 2021-ben távozott, majd két évig nem is igazán láthattuk versenyezni. 2024-ben a Team United Shipping egyik első támogatottjaként egy időfutam ob 3. hellyel tért vissza, majd azt Európa- és a világbajnokságon is remekül szerepelt (21. és 36. hely).

A Tour de Hongrie idén ünnepli századik születésnapját. A versennyel kiemelten foglalkozik az Index, korábbi cikkeinket ide kattintva tekintheti meg a témában.

(Borítókép: A drónnal készült felvételen a mezőny a 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny negyedik 167 kilométeres Budapest - Etyek szakaszán az etyeki Korda Stúdiónál 2024. május 11-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)