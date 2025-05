Rekordszámú résztvevő Magyarország legnagyobb kerékpáros ünnepén

A rangos esemény különlegességét emelte, hogy a rajtvonalnál felsorakozott a hazai kerékpáros sport elitje: Valter Attila nemzetközi profi kerékpáros, a verseny nagykövete; Buruczki Szilárd többszörös magyar bajnok; Parti András olimpikon hegyikerékpáros; valamint Szalontay Sándor, az ország legsikeresebb pályakerékpárosa is.

„Sosem tudom előre, hogy itt tudok-e lenni, de valahogy az élet mindig úgy hozza, hogy mégis itt vagyok. És ez biztosan nem véletlen” – nyilatkozta Valter Attila, aki idén nemcsak versenyzőként, hanem a Grinta standjánál találkozva a közönséggel is népszerűsítette a sportágat. „Nagy öröm számomra, amikor itthon, egy ilyen összetartó közösségben tekerhetek, és közös élményekkel töltődhetek fel.”

A KÉSZ Group Balatonfondo idén is két távon várta a résztvevőket: a Mediofondo 68 kilométeres útvonala és a Granfondo 134 kilométeres távja egyaránt lenyűgöző balatoni panorámával, technikás emelkedőkkel és maximális biztonságot nyújtó, részben lezárt utakon vezette végig a kerékpárosokat. A rendezvény professzionális szervezése, a magas színvonalú frissítőpontok és a verseny teljes útvonalán biztosított orvosi felügyelet nemzetközi színvonalú kerékpáros eseményt garantált minden résztvevő számára.

Fotó: KÉSZ Group Balatonfondo

Idén is nagy hangsúlyt kapott az utánpótlás nevelése, valamint a versenyzői élményt gazdagító kiegészítő szolgáltatások. A Shimano ingyenes szervizt biztosított minden résztvevő számára, míg a Bianchi 2025-ös modelljeit testközelből csodálhatták meg az expóra érkezők a Bringaland standjánál. A Grinta első alkalommal várta a kerékpársport szerelmeseit a Kacsa utcán kívül, a már jól megszokott hangulattal és kiváló kávéival. A Bioracer idén is külön kollekcióval készült a KÉSZ Group Balatonfondo résztvevőinek, amely természetesen a helyszínen is elérhető volt.

A Balatonfondo különlegességét adja, hogy igazi családi eseménnyé vált – a versenyen minden korosztály képviseltette magát. Miközben a legfiatalabb induló háromévesen állt rajthoz a gyermekversenyen, addig a legidősebb célba érkező versenyző 75 évesen teljesítette a választott távot.

A rendezvény közösségépítő erejét jól példázza Ferenczi Andor története, aki a rövid táv abszolút győzteseként állhatott dobogóra, miközben édesapja a hosszú távon versenyzett, unokaöccse, Drozda Benedek korosztályos bajnok lett, édesanyja pedig önkéntesként a frissítőponton segítette a versenyzőket.

A rendezvény sikerében kiemelkedő szerepet játszott Balatonfüred városa és polgármestere, Bóka István, aki nemcsak kiváló helyszínt biztosított a verseny számára, hanem minden infrastrukturális és szervezési támogatást megadott ahhoz, hogy az esemény Balatonfüred városához, kulturális hagyományaihoz és közösségéhez méltó módon valósulhasson meg.

Fotó: KÉSZ Group Balatonfondo

A KÉSZ Group immár második éve névadó főszponzora az eseménynek. „Büszke vagyok, hogy immár hagyományként egy folyamatosan növekvő létszámú kerékpárverseny főszponzorai lehettünk” – mondta el Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója, a felügyelőbizottság elnöke. „A KÉSZ Csoport munkavállalói közül ismét többen indultak a versenyen, és számos kollégám önkénteskedett a frissítőpontokon is. Örülünk, hogy részesei voltunk hazánk egyik legnagyobb kerékpáros megmozdulásának, amely nemcsak sportesemény, hanem közösségi élmény is egyben.”

A KÉSZ Group mellett a Sportoló Nemzet, az Aktív Magyarország és a Visit Balaton is támogatóként járult hozzá az esemény sikeréhez, biztosítva ezzel a magas színvonalú lebonyolítást és a versenyzők maximális kényelmét.

A résztvevők között volt Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke is, aki versenyzőként értékelte az eseményt: „Hihetetlen motivációt adott az a sok gyermek és szurkoló, akik az út mentén lelkesítettek bennünket. Külön öröm, hogy nem csak egy nemzetközi mezőnyben, hanem egy valóban nemzetközi színvonalú versenyen vehettem részt, amely méltóképpen képviseli hazánkat a kerékpársport világtérképén.”

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak minden szurkolónak, a több mint 100 önkéntesnek, a lelkes partnereknek és támogatóknak, akik jelenlétükkel, segítségükkel és bizalmukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a KÉSZ Group Balatonfondo nem csupán egy verseny, hanem valódi kerékpáros ünnep lehessen.

„A KÉSZ Group Balatonfondo minden évben emlékeztet minket arra, hogy a sport nemcsak teljesítményről, hanem összetartozásról, példamutatásról és közös élményekről szól” – összegzett az esemény szervezőbizottságának vezetője. „A kerékpársport és a Balaton szerelmesei számára a Balatonfondo már régen több mint egy verseny – ez egy közösségi élmény, amelyre minden évben visszavárjuk a résztvevőket és a szurkolókat egyaránt.”