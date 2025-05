Schneller Domonkos: Ez a verseny hozzáadott az itt lakók életéhez

Ideális körülmények között

„Egy igazi kerékpáros ünnep volt az idei Balatonfondo is, hiszen a kerékpárosok nagyon ritkán tudnak ilyen gyönyörű helyeken tekerni úgy, hogy ne kelljen teherautóktól félniük és dízelfüstöt szívniuk” – fogalmazott az Indexnek Schneller Domonkos Balatonfüreden. „A tavalyi évvel ellentétben idén nemhogy viharos szél, plusz 5 fok és eső nem volt, de nem volt 40 fok sem, tehát a kerékpározáshoz ennél ideálisabb időt keresve sem lehetett volna kívánni.”

Helyi támogatás és közösségi élmény

Schneller Domonkos külön kiemelte a helyi lakosok pozitív hozzáállását. „Azokon a településeken, ahol átmentünk, majdnem minden második kapualjban gyerekek, felnőttek kiabáltak, sípoltak, tapsoltak, kolompoztak” – mesélte. Ez a fajta közösségi élmény különleges színfoltot jelentett nemcsak a versenyzőknek, de a helyieknek is.

Fotó: KÉSZ Group Balatonfondo Jobbra: Schneller Domonkos a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke

„Ez a verseny, ez a rendezvény nemhogy elvett az itt lakóktól, hanem hozzáadott az életükhöz, hiszen egy látványosság, egy ingyencirkusz és egy színes forgatag volt” – hangsúlyozta a szövetségi elnök. A helyi nézők együtt érezhettek azokkal, „akik a meredek emelkedőkön már csak vicsorítva, az utolsó erőtartalékaik felhasználásával tudtak feltekerni, meg azokkal, akik robogtak lefelé a lejtőkön, és lobogott a mezük a szélben.”

Az összetartozás fontossága

Schneller Domonkos elutasítja azt a szemléletet, amely szembeállítja a kerékpárosokat a nem kerékpárosokkal, a helyi lakosokat a turistákkal. „Én nem szeretem azt a szembeállítást, hogy a kerékpáros meg a nem kerékpáros, a helyben lakó és a nem helyben lakó, hiszen mindenki lakik valahol” – fejtette ki.

„Aki Miskolcon lakik, az időnként eljön a Balatonhoz vitorlázni, úszni, labdázni vagy kerékpározni, aki pedig a Balatonnál lakik, az meg időnként elmegy a Mecsekbe, a Mátrába vagy a Bükkbe, vagy netán Budapestre várost nézni, kirándulni, biciklizni” – érvelt a szembeállítás ellen, hozzátéve: „Itt egy országban élünk, mindannyian magyarok vagyunk.”

Nemzetközi vonzerő

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke büszkén számolt be arról, hogy a versenyen több mint 150 külföldi induló is részt vett. „Ilyen Magyarországon, ismereteim szerint, nem nagyon volt még” – jegyezte meg. A nemzetközi érdeklődés jelentőségét abban látja, hogy ezek a versenyzők gyakran családjukkal együtt érkeznek.

„Ez 400-500 külföldi vendéget jelent, akik jellemzően itt töltik a hosszú hétvégéjüket, és adott esetben visszaviszik a gyerekeiket azokhoz a kanyarokhoz, azokhoz az emelkedőkhöz, ahol korábban megküzdöttek” – fejtette ki. Ezáltal a résztvevők megismerik a településeket, igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat, turisztikai értékeket fedeznek fel, ami gazdasági előnyöket is jelent a régiónak.

Kölcsönös tisztelet

Schneller Domonkos tapasztalatai szerint a verseny során mind a versenyzők, mind a helyiek részéről megnyilvánult a kölcsönös tisztelet. „Mencshelyen tekertünk, amikor volt hat autó, amelyeknek meg kellett várnia azt a bolyt, amivel jöttünk. A rendőrök megállították őket, és lehet, hogy még egy tíz percet kellett várakozniuk, de senki nem dudált, nem láttam igazából türelmetlen embereket” – osztotta meg élményeit.

Az 1300 indulóval kapcsolatban pedig kiemelte a környezettudatos hozzáállást is: „Én nem nagyon láttam olyat, aki szemetelt, talán két vagy három ilyen gélnek a tasakját láttam az úton.” Hangsúlyozta, hogy ezek sem feltétlenül szándékos szemetelések, és összességében a versenyzők tisztelték a környezetet, a természetet és a tájat.

Kapcsolatok határon túl és jövőbeli tervek

A jövőt illetően Schneller Domonkos fontos eredménynek tartja, hogy első alkalommal sikerült több magyar kerékpáros versenyt együttesen bemutatni külföldi rendezvényeken. „Először a magyar kerékpársport történetében külföldi fondókon is megjelentünk összefogva. Egyszerre mutatkozott be Zalakaros, a Mátra és a Balatonfondo” – mondta el büszkén. Megemlítette, hogy már Horvátországban is szerepeltek, és tervezik a szlovéniai megjelenést is.

Kerékpáros kultúra a Balatonon

Zárszóként az elnök a kerékpáros kultúra helyét hangsúlyozta a Balaton-régió sokszínű programkínálatában. „Van ünnepe az úszóknak, mint a Balaton-átúszás, van ünnepe a futóknak, mint az Ultrabalaton, van ünnepe a halászoknak, horgászoknak, vitorlázóknak, a Balaton-átevezés, az evezés szerelmeseinek… Ugyanígy azt gondolom, hogy az egy helyes dolog, ha egy évben egyszer vagy kétszer kerékpárosok is helyet kapnak itt, a Balaton-felvidéken, vagy akár az ország más tájegységein.”

A Balatonfondo így nemcsak egy sportesemény, hanem a kerékpáros kultúra ünnepe és a közösségi összetartozás élményének megnyilvánulása is, ami a szövetségi elnök reményei szerint a jövőben is folytatódhat.