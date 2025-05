Itt van tíz férfi, akikre jövő héten oda kell figyelni Magyarországon

Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)

A regnáló holland bajnok immár negyedik alkalommal tér vissza Magyarországra, az elmúlt három alkalommal pedig igencsak emlékezetes produkcióval rukkolt elő. 2022-ben Kazincbarcikán, 2023-ban a szentgotthárdi nyitónapon győzött, tavaly pedig Mark Cavendish ellen szoros csatában szenvedett vereséget a második szakaszon. A hatszoros Tour de France-szakaszgyőztes erős felvezetőemberekkel érkezik a Tour de Hongrie-ra – célja nem lehet más, mint hogy ismét szakaszgyőzelemmel hangolódjon a francia háromhetesre.

Sam Welsford (Red Bull – BORA – hansgrohe)

Groenewegen egyik legnagyobb riválisa a pályán olimpiai és világbajnoki címmel is büszkélkedő Welsford lehet. Az ausztrál klasszis is győzött már a Tour de Hongrie-n: tavaly a hajdúszoboszlói kaotikus nyitónapon nem talált legyőzőre. Welsford másnap is remekül helyezkedett, az utolsó kanyarban azonban pont Groenewegen szorította a padkához, melynek következtében defektet kapott, így lemaradt az újabb elsőségről. A 2025-ös szezonja repülőrajtot vett: hazai pályán három szakaszt is nyert a Tour Down Underen. Esélyeit csak növeli, hogy csapattársa, napjaink talán legjobb sprintfelvezetője, Danny van Poppel is itt lesz vele a mezőnyben.

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

Egy újabb korábbi Tour de Hongrie-szakaszgyőztes, aki ráadásul két etapsikere mellé a pontverseny győztesének járó zöld trikót is begyűjtötte 2021-ben. A német sprinterklasszis 2023-ban is viselhette a zöld mezt, miután az első két etapon egy negyedik és egy második helyet szerzett, ezúttal azonban nem tudta megtartani elsőségét. A már említett Tour Down Underen Bauhaus volt Welsford legnagyobb riválisa, végül azonban be kellett érnie egy második és egy harmadik hellyel. Az agresszív stílusáról is ismert Bauhaus segítői nem olyan rutinosak, mint Welsford vagy Groenewegen esetében, kiváló helyzetfelismerő képessége azonban riválisai felé emelheti.

A sprinterek kapcsán a „nagy hármas” mellett Juan Sebastian Molanóra (UAE Team Emirates XRG), Tim Torn Teutenbergre (Lidl – Trek) és Giacomo Nizzolóra (Q36.5 Pro Cycling Team) lesz érdemes figyelni.

Jan Christen (UAE Team Emirates XRG)

Az összetett esélyesek sorát a legfiatalabb jelölttel kezdjük. A svájci Jan Christen egyike az UAE Team Emirates XRG szupertehetségeinek. 2022-ben egy junior Európa-bajnoki címmel robbant be a köztudatba, majd fél évvel később megnyerte az U23-as Giro d'Italia, a Giro Next Gen királyszakaszát. 2024-ben (mindössze 19 esztendősen) debütált az emírségek felnőtt csapatában: előbb a Giro d'Abruzzón nyert szakaszt, majd két rangos egynapost húzott be (Giro dell'Appennino, Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika), miközben dobogóra állhatott a Milánó-Torinón és a legjobb tízben zárt olyan WorldTour-versenyeken, mint a Classica San Sebastian. Idén még magasabbra emelte a lécet: győzött a Trofeo Calvián és az algarvei körverseny királyszakaszán. Az utóbbinak otthont adó, Alto de Foia nevű emelkedő igencsak hasonlít a Kékestetőre...

Sergio Higuita (XDS Astana Team)

Borzalmas helyzetben vágott neki a 2025-ös szezonnak a Mark Cavendisht elveszítő, ám új főszponzorral erősítő XDS Astana. Az elmúlt évek eredménytelensége miatt a csapatnak minden egyes világranglistapontra égető szüksége van, ha a 2026-os szezonra is meg akarja őrizni WorldTeam státuszát, és rajthoz akar állni a legnagyobb versenyeken. A cél elérése érdekében mindent bevetnek a kazahok, akik harmadik helyen állnak az idei világranglistán az UAE és a Lidl–Trek mögött. Magyarországra is elképesztően erős sorral érkeznek, melyben két összetett favoritot is találunk. Az ismertebb közülük Sergio Higuita, aki két kolumbiai bajnoki címe mellett egy háromhetes szakaszgyőzelmet is fel tud mutatni a 2019-es Vueltáról. Az alacsony termetű hegyimenő 2019-ben vált profivá az EF-ben, majd 2022-ben a BORA-hoz, 2024-ben pedig jelenlegi munkaadójához igazolt. Rangos WorldTour többnaposokon rendszeresen számolni kell vele: győzött már a katalán körversenyen (2022), de állt már dobogón a svájci körön (2022) vagy a Párizs–Nizzán (2020) is.

Harold Martin López (XDS Astana Team)

Az XDS Astana másik összetett reménysége idén robbant be igazán az elitbe. Az ecuadori Harold Martin López 2022-ben került az Astana utánpótláscsapatába, majd 2024-ben lépett a nagyok közé. Első profi győzelmét az áprilisi Tour of Hellason gyűjtötte be, majd alig egy hónappal később a ProSeries kategóriás török körversenyen nyert hegyi befutót, és lett második az összetettben csapattársa, Wout Poels mögött. A 24 esztendős versenyző számára a Tour de Hongrie lehet a következő áttörési lehetőség.

Juan Pedro López (Lidl–Trek)

A 2022-es Giro d'Italia sokak számára volt emlékezetes Magyarországon, hiszen az első három szakasznak hazánk adott otthont. Szintén vidáman gondolhat vissza erre az időszakra Juan Pedro López, aki tíz etapon keresztül viselhette az összetett éllovasának járó ikonikus Maglia Rosát, majd végül a legjobb fiatalnak járó fehér trikóban állhatott dobogóra Veronában. López immár hetedik évét teljesíti a Lidl–Trek színeiben, formájára pedig jelenleg sincs panasz: a május eleji Tour de Romandie WorldTour-versenyt hetedikként zárta. López számára nemcsak a Giro miatt ismerős terep Magyarország: 2019-ben (még a Kométa versenyzőjeként) hatodik lett a Tour de Hongrie összetettjében. Idén a sárga trikó lehet a célja, ebbe pedig csapattársai is segíthetik: a junior világbajnok Albert Withen Philipsen és a Giro korábbi 9. helyezettje, Sam Oomen személyében fantasztikus csapattársakra számíthat.

A felsoroltak mellett az osztrák Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious) és a német Emil Herzog (Red Bull – BORA – hansgrohe) szállhat a legnagyobb eséllyel harcba a Tour de Hongrie dobogójáért.

Dina Márton (Euskaltel – Euskadi)

Meglesz az ötödik? Ennél fontosabb kérdést a magyarok vonatkozásában nehéz feltenni a 2025-ös Tour de Hongrie-n. Tavaly Dina Márton végérvényesen átadta a múltnak Istlstekker János rekordját, mikor negyedik alkalommal is a Magyar Körverseny legjobb hazai versenyzője lett. Marcit ráadásul ismét egy ProTeam mezében kell keresni: az ATT Investmentsnél töltött kiváló szezonjai eredményeképp az Euskaltel – Euskadi igazolta le a télen. Tavaszi formája hektikusnak mondható: legjobb eredményeit a Tour of Hainan ProSeries-versenyen érte el, ahol 5. lett a negyedik szakaszon, majd 12. összetettben. Az ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy bárki, aki a legjobb magyarnak járó fehér mezre pályázik, a korábbi Tour de Hongrie-ezüstérmes személyében találhatja meg a legfontosabb riválist.

Fetter Erik (Team United Shipping)

Három magyar kontinentális csapattal is találkozhatunk majd a 2025-ös Tour de Hongrie-n, közülük a legnagyobb esélye pedig a Team United Shipping versenyzőjének van Dina Márton legyőzésére. A kétszeres magyar időfutambajnok Dinához hasonlóan a Kometa színeiben járta meg a Giro d'Italiát, idén pedig hazaigazolt – az Istrian Spring Touron már első győzelmét is megszerezte a Team United Shippingben. Bár Fetter még sosem győzött a magyarok összevetésében a Tour de Hongrie-n (2021-ben favoritként egy bukás fosztotta meg ettől), a hosszú emelkedők helyett pedig inkább a rövidebb dombokon mozog otthonosan, abszolút nem lenne meglepetés tőle egy jó összetett helyezés.

Feldhoffer Bálint (Team United Shipping)

A Team United Shipping azonban nem csak Fetterben bízhat. A Kometánál szintén megforduló Feldhoffer Bálint tavaly az egész mezőny legfiatalabb versenyzője volt a Tour de Hongrie-n, majd legjobb U23-asként ötödik lett az országos bajnokságon Pannonhalmán. 2025-ben aztán letette a névjegyét a felnőttek között is: előbb egy török egynaposon zárt a második helyen (Grand Prix Syedra Ancient City), majd a Tour de Mersin nyitónapját húzta be, és lett hatodik összetettben. Erikkel ellentétben kifejezetten erősségei a nehéz emelkedők, így a fehér trikóért folytatott verseny sötét lova is lehet.

A versenyzőknek szurkolhatunk az útvonalon élőben, vagy a TV képernyője előtt ülve az otthon kényelméből. Nem érdemes kihagyni a személyes élményt, hiszen legjobban a helyszínen érezhetjük át igazán, mit is jelent a Tour de Hongrie. Vállalkozó kedvűeknek egy korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, hogyan érdemes összekötni egy kirándulással az egyes szakaszokat, egy másik anyagunkban pedig a kísérőprogramokkal foglalkoztunk. Aki pedig folyamatosan képben szeretne lenni azzal, merre halad a mezőny, az ezen a linken, vagy az M4 sportcsatornán követheti azt, merre jár a mezőny.

(Borítókép: Sam Welsford. Fotó: Vanik Zoltán)