Van Poppel megállíthatatlan, de csapatának fele kiesett a Tour de Hongrie-n

Az első etapon is győztes holland Danny van Poppel diadalmaskodott a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, amelynek során Pelikán János meg tudta őrizni a fehér trikót.

A Budapest-Győr nyitóetap után csütörtökön a veszprémi Óváros térről rajtolt el a százéves magyar körverseny mezőnye. A siófoki Fő utcáig tartó 178 kilométer során 1244 méter szintemelkedést kellett leküzdeniük a bringásoknak, ennek jelentős részét a táv első felében helyet kapó harmadik kategóriás tihanyi és második kategóriás tótvázsonyi emelkedő során megtéve. Azután két részhajrá következett Balatonkenesén és Ságváron.

A borús idő és a hétköznap délelőtti kezdés ellenére nagy létszámú és lelkes közönség látogatott ki a rajthoz a Királynék Városában. A távnak – rövid ideig csepegő esőben – 125 fős mezőny vágott neki, az egyes típusú diabéteszes sportolókat foglalkoztató Novo Nordisk brit versenyzője, Nathan Smith nem állt rajthoz.

Négyen viszonylag gyorsan eltekertek a mezőnytől, köztük Rózsa Balázs (Epronex-Hungary), a tavalyi piros trikós és a megkülönböztető mezt most is viselő belga Siebe Deweirdt (Flanders-Baloise). Előbb az összetett harmadik helyén álló, fehér trikós Pelikán János (United Shipping), illetve Hrenkó Norbert (Karcag Cycling ÉPKAR) is utánuk eredt, utóbbinak azonban nem volt esélye felérni a végül ötfős élbolyra.

Az egyik kereszteződésben két szurkoló Batmannek és Robinnak öltözve integetett az elsuhanó bringásoknak, akik gyönyörű környezetben, a Balaton partján szelték a kilométereket. A tihanyi emelkedőn Deweirdt, Rózsa, Pelikán volt a sorrend, miközben a tó fölött Besenyei Péter műrepülő-világbajnok pilóta köszöntötte a Tour de Hongrie-t.

A mezőny kényelmes tempót diktálva több mint négy perc előnyt is engedett a szökevényeknek, Hrenkót viszont 137 kilométerrel a cél előtt utolérte. A második hegyi hajrát is megnyerte Deweirdt, Rózsa a harmadik, Pelikán a negyedik helyen haladt át. A két emelkedő megmászása után, nyílt és sík területen a csepegő esőben és befújó szélben növekedett a mezőny tempója, amikor – a céltól nagyjából 125 kilométerre – a sorban második helyen tekerő kerékpáros megcsúszott és bukott.

Mintegy 25-30 versenyző földre került, néhányan súlyosan megsérültek. A Red Bull-BORA-hansgrohe dán bringását, Frederik Wandahlt mentőhelikopter a székesfehérvári kórházba szállította, csapattársai közül az ausztrál Sam Welsfordot és az ír Ryan Mullent, illetve az osztrák Rainer Kepplingert (Bahrain Victorious), valamint a spanyol Pablo Torrest (UAE-XRG) mentőautó a veszprémi kórházba vitte.

A két gyorsasági részhajrát Pelikán megnyerte, így újabb hat másodperc időjóváírást gyűjtött, Rózsa mindkettőben harmadik lett. Rózsa tartott ki a legtovább a szökésből elöl, őt 31 kilométerrel a cél előtt fogta be a mezőny.

Az utolsó hét, szinte teljesen nyílegyenes kilométeren következhetett a sprintbefutó – ezt a számos szurkoló közül néhányan gólyalábakon sétálva várták –, ebben a bukásban három csapattársát elvesztő Van Poppel ismét győzött, ezúttal honfitársát, Dylan Groenewegent és a német Tim Torn Teutenberget megelőzve. Pelikán megőrizte a fehér trikót és a második helyre lépett előre az összetettben.

Pénteken következik a verseny királyetapja: a mezőny Gödöllőről, a Királyi Kastély elől vág neki 163 kilométeres útjának, hogy aztán 1974 méter szintemelkedése után Kékestetőn érjen célba.