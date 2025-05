Groenewegen volt a leggyorsabb a TdH székesfehérvári sprintbefutóján

A százéves magyar körverseny 116 fős mezőnye Tatáról, a Kossuth térről indult neki a székesfehérvári MET Arénáig tartó 154 kilométeres távnak. Ez az 1035 méter szintkülönbség mellett tartalmazott egy harmadik kategóriás hegyi hajrát Nadapon, valamint három gyorsasági részhajrát Oroszlányban, Kápolnásnyéken és a három székesfehérvári kör első áthaladásánál.

A tatai rajt előtti aláírási ceremóniát katonazenekar és tánccsoport produkciója színesítette, s a Kossuth Rádió is kitelepült, helyszíni élő adással számolt be a történésekről az Élővizek városából. Borús, hideg, szeles időben kezdődött a verseny, amelyre sokan voltak kíváncsiak azzal együtt is, hogy szombat dacára munka- és tanítási napon került rá sor. A lassú rajtot – immár csepergő esőben – bevezették a kastélyparkba és a tó menti sétálóútra, miközben a tavon vitorláshajók formáztak kereket, majd az út mentén tűzoltóautó üdvözölte a kerékpárosokat.

Nagy volt a tempó, nehezen alakult ki a nap szökése, és bár több magyar versenyző is próbált belekerülni, ez egyiküknek sem sikerült. A hatfős bolyban ott volt viszont többek között a 2018-as magyar körversenyen második lengyel Kamil Malecki (Q36,5). A korábbi eső miatt sok helyen nedves volt az út, ám az egyre erősödő szél hatására a felhőzet valamelyest felszakadozott. Miközben a kerékpárosok elhaladtak Zámolyon a Mark Cavendish nevét viselő buszmegálló előtt is, voltak kísérletek a mezőny szétszakítására az oldalszélben, majd a tempóváltások nyomán még Székesfehérvár előtt utolérték a szökevényeket.

A 3,3 kilométeres körpályát háromszor tették meg a városban, voltak is szökési próbálkozások, megindult például Dina Márton is. A célnál az első áthaladásnál az összetett második helyén álló olasz Alessandro Covi haladt át először, ezzel három másodperccel csökkentette lemaradását a sárga trikós, ecuadori Harold Martín López mögött.

A későbbiekben kísérletezett „eltempózással” például Pelikán János is, de mezőnyhajrá döntött az elsőségről, ebben a 2022-ben Kazincbarcikán, 2023-ban Szentgotthárdon első Groenewegen diadalmaskodott az első két etapon győztes holland Danny van Poppel, illetve a német Tim Torn Teutenberg előtt. Van Poppelnek így nem sikerült begyűjtenie harmadik elsőségét, legutóbb 2020-ban – Valter Attila csapattársaként – a lengyel-olasz Jakub Mareczko tudott triplázni a magyar körversenyen.

Az etapot betegség miatt nem fejezte be a német Phil Bauhaus, aki 2021-ben Kaposváron és a szombati rajthelyszínen, Tatán is nyert szakaszt.

A 46. magyar körverseny vasárnap az etyeki Körpince utca és az esztergomi Bazilika közötti 170 kilométeres, 1960 méter szintemelkedést tartalmazó etappal zárul. Ezt a szakaszt is teljes egészében közvetíti a Duna World.