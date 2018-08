Szőnyi Ferenc ötszörös ironmant nyert a születésnapjára Svájcban

Szőnyi Ferenc ötszörös ironmanversenyt nyert a svájci Buchsban: a 19 kilométeres úszásból, 900 kilométeres kerékpározásásból és 211 kilométeres futásból álló távot 98 óra 29 perc alatt teljesítette.

A Racemachine néven is ismert ultrásnak a viharos időjárással és a biciklizés okozta térdfájdalmat is le kellett gyűrnie. Már az úszással akadtak gondok, villámlás miatt kellett félbeszakítani a számot, majd jött az esőzés a bringa közben is. Szőnyi már a kerékpározás során az élre állt, és ott is maradt, közel hétórás előnnyel győzött.

A verseny közben ünnepelte 54. születésnapját, így rövid időre megállt, a szervezők és a versenytársai is gratuláltak neki.

Szőnyinek elég sűrű az éve, júniusban még a Himalájában futott le 480 kilométert, de azt mondta, már regenerálódott.

„Egy-egy nagy verseny után azért kellő időt kell hagyni, hogy a testünk visszanyerje az elvesztett energiákat. Folyamatos edzésben kell maradni persze, ez elengedhetetlen, aztán ott van a mentális felkészülés. Össze kell rakni a sok pici láncszemet, hogy összeálljon egy egésszé – csapatostól, energiástól, képességestől. Ez egy nagyon nagy dilemma, hogy össze tud-e állni ez a nagy kártyavár. Mert a kártyákból lehet szép nagy várat építeni, de legtöbbször csak lapok. Én ezeket a lapokat mindig igyekszem összerakni, hogy egy évben 1-2 alkalommal sikerüljön egy szép nagy kártyavárat építeni, és így az ilyen horderejű versenyeket végig tudjam csinálni” – adta meg a választ Szőnyi Ferenc.

A Swissultrán tízszeres távú ironmant (38 km úszás, 1800 km kerékpározás, 422 km futás) is rendeztek, amelyet három magyar is teljesített. Pötör Zoltán 230 óra 52 perc után a negyedikként futott be, Mindum Károly (294:28) a kilencedik lett, Szabó Zoltán (304:54) tizedikként zárt.