Először ért fel magyar a legnehezebb hegyre oxigénpalack nélkül

Világszinten is kielemelkedő sikert ért el egy magyar hegymászó csütörtökön. Suhajda Szilárd feljutott a Föld második legmagasabb csúcsára, a K2-re. Mindezt ráadásul oxigénes segítség nélkül tette, derült ki a hegymászó Facebook-oldaláról. Suhajda Szilárd társa, Klein Dávid gyomorpanaszok miatt még a hármas táborból visszafordult.

Suhajda még nem érte el az alaptábort, alpinista blogok hírei szerint magyar idő szerint csütörtök délután a hármas tábor környékén járt.

Suhajda teljesítménye több szempontból is kiemelkedő.

A 8611 méteres K2 a világ legnehezebben megmászható 8000 méter feletti hegye. Ugyan 239 méterrel alacsonyabb, mint a Mount Everest, de meredek falai, és veszélyes időjárása miatt nagyságrendileg nagyobb technikai kihívást jelent. Nem véletlen, hogy sokkal kevesebben mászták meg, mint a legmagasabb csúcsot.

Oxigénes segítség nélkül ilyen magasságban még nehezebb a meredek szakaszok leküzdése.

Suhajda első magyarként jutott fel a K2-re.

Azt hitték, idén senki nem jut fel

A 2019-es hegymászószezon egyébként nem sok jóval kecsegtetett. A hegyen nagy mennyiségű, lavinaveszélyes hó halmozódott fel, és közeledett a csúcsmászásra alkalmas időszak vége is. A legtöbb expedíció fel is adta a próbálkozást. A magyarokon kívül kitartott még a Seven Summits nevű kereskedelmi expedíció csapata, akik kuncsaftjaiknak igyekeztek kihúzni a köteleket a csúcsra.

A táborban maradt még a nepáli Nirmal Purdzsa: a sztárnak számító, korábban a különleges katonai erőknél szolgáló mászó ugyan oxigénnel akart feljutni, viszont egy nagyravágyó projekt keretében próbálkozott. Hét hónap alatt tervezte megmászni mind a 14 darab 8000 méter feletti csúcsot. A K2 volt a tizedik a sorban.

A próbálkozók közt volt továbbá az amerikai Adrian Ballinger és az ekvadori Carla Perez, akik szintén oxigén nélküli mászást terveztek.

Július utolsó napjaiban erős szelek érkeztek a K2-höz, amelyek eltakarították a mély havat, és utat nyitottak a mászóknak. 24-én elsőként Nirmal Purdzsa ért fel a csúcsra. A Seven Summits jelentése szerint Purdzsával együtt mászott fel két társa, Gesman Tamang és Lakpadendi Sherpa is. Velük volt továbbá a kereskedelmi csapat kötélkifeszítő brigádja, Changba Sherpa és Lakpa Temba Sherpa.

Az ötfős, nepáli csapat taposta ki azt az utat, amin nem sokkal később megérkezett az oxigén nélkül mászó brit-ekvadori páros. Őket egyébként egy háromfős, oxigénnel mászó csapat segítette egészen a csúcsig.

Suhajda Szilárd a 7700 méteren kialakított négyes táborból szerda este indult, majd 15 óra mászás után, már 25-én érte el a 8611 méteres magasságot. A Komarniczki THSE szerint helyi idő szerint 11:30-kor állt a csúcson. Jelenlegi információink szerint nem használt oxigénes segítséget.

Örömmel jelentem, hogy a 2019-es Eseményhorizont K2 Expedíciót sikerre vittük, itt vagyok a K2 csúcsán. Csodálatos, felszakadozott a felhő, mindent jól látok, gyönyörű a gerincről a kilátás

- jelent meg Suhajda bejelentkezése a csúcsról. A hegymászó cikkünk megjelenése idején még nem érte el a biztonságos alaptábort, jelenleg is ereszkedik a hegyről, és a 3-as tábor környékén jár. Két nap múlva érkezhet meg az alaptáborba, ahol Klein Dávid várja, írja az MTI.

Arról nincs hír, hogy akár a magyarok, akár a másik, oxigén nélkül mászó expedíció igénybe vette-e a csúcsig vezető kötelek segítségét.

