Lubics Szilvia nem indulhat egy kínai ultrán, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelent

A 246 km-es Spartathlonon nőknél első és harmadik helyet hoztak a magyarok, férfiakkal tartják a tempót. Családanyák is sikeresek.

A kaliforniai Halálvölgyön is átvezetett a 217 kilométeres ultramaraton.

A Badwater ultramaratonon olyan meleg van, hogy azonnal elpárolog az izzadtság. Lubics Szilvia tavaly küzdötte végig a 217 km-t, amikor lehetett, kamera is követte. Az Indexen is látható a Halálvölgy című film.

Kitiltották a kínai hatóságok a külföldi futókat a Tibeti-fennsíkot is átszelő ultramaratonról, így Lubics Szilviának is vissza kellett lépnie a versenytől.

A háromszoros Spartathlon-győztes Lubics három hónapja készült a 400 kilométeres próbatételre, az Ultra Gobira. Egy nappal elutazás előtt azonban értesítést kapott a szervezőktől, hogy külföldiek nem léphetnek be a tibeti régióba, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, a versenyt ugyan megtartják, de csak kínai résztvevőkkel.

Lubics a Mol Csapatnak azt nyilatkozta, hogy anyagilag nem lesz ráfizetés neki a verseny, mert számlák ellenében a szervezők megtérítik az útiköltséget, illetve a szállást és a beszerzett felszerelést is kifizetik, de nagyon csalódott, három hónap munkája veszett kárba. Kiváló formában volt, de nagyon várta a versenyélményt is. Azt mondta, többé be sem nevez erre a futásra.