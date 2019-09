A jövő olimpikonjai ugrottak, másztak, repültek

A hétvégén Budapesten rendezték meg először az újgenerációs utcai sportok fellendítését megcélzó eseményt, a World Urban Games-t. Az itt bemutatkozó versenysportok közül három is ott lesz a 2020-as tokiói olimpián, így nem túlzás kijelenteni, hogy a jövő olimpikonjait láthatta a magyar közönség, de a WUG emellett fesztiválként és tömegsporteseményként is kiválóan működött.

Tavaly nyáron egészen Kanadáig mentünk, hogy megnézzük a világ legnagyobb extrémsportos eseményét, és nem is kellett csalódnunk: a FISE Edmontonban minden megvolt, ami vonzóvá teheti az utcai extrém sportokat minden ember számára. A sorozat 2017-ben már járt Magyarországon is, és a tavalyi versenynaptárban is szerepelt, de végül nem jutott el ide, így a hazai közönség lemaradt az utcai sportok legjobbjairól.

A FISE idén sem tért vissza, de így is volt minek örülni: idén márciusban kiderült, hogy szeptemberben Los Angeles helyett mégis Budapest rendezheti meg elsőként a World Urban Games-t (WUG). A hétvégén olyan olimpiai sportok legjobbjait lehetett látni, mint a freestyle BMX, vagy a 3x3-as kosárlabda, és a 2024-ben bemutatkozó breaktánc is jelen volt az eseményen. Legalább ennyire fontos volt ugyanakkor az is, hogy rengeteg helyi programmal és bemutatóval hozzák közelebb az emberekhez az utcai sportok kultúráját.

Változnak az idők

A World Urban Games ötlete a svájci székhelyű Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (GAISF) korábbi elnökétől, a tavaly ősszel tragikus hirtelenséggel elhunyt Patrick Baumanntól származik. Baumann a FIBA főtitkáraként rengeteget tett azért, hogy a 3x3-as kosárlabda az olimpiai program része legyen, a WUG pedig szintén olyan projekt volt, ami közel állt a szívéhez.

A World Urban Games kétségtelenül mérföldkő lesz az újgenerációs sportok fellendítésében, és egyben remek lehetőség a potenciális rendezőknek arra, hogy újszerű, szórakoztató és könnyen befogadható eseményt rendezzenek a városuk szívében.

– fogalmazott Baumann tavaly áprilisban, és azt is megjegyezte, hogy a WUG úgy lett kitalálva, hogy megmutassa, a sport világa az emberek életstílusával együtt fejlődik.

A szakember biztos volt benne, hogy az eredeményes pályázatot benyújtó város neve örökre összeforr majd egy fiatalos, és tényleg 21. századi eseménnyel, így nem is volt nagy meglepetés, hogy első körben 50 város jelentkezett a rendezési jogokért. Az utolsó négybe Budapest mellett Barcelona, Los Angeles és Tokió kerültek be, a GAISF pedig tavaly ősszel Los Angeles-nek ítélte az első két esemény rendezési jogait.

Az ezt követő hónapokban ugyanakkor a jogtulajdonos több kérdésben sem tudott megegyezni az amerikai várossal, így márciusban a jogok Budapesthez kerültek, a magyar szervezőknek pedig hat hónapjuk maradt arra, hogy összehozzák az első World Urban Games-t.

Az, és még egy kicsi

Első ránézésre számomra elég kézenfekvő volt a párhuzam a FISE éves versenysorozata, és a WUG között, ez az érzés pedig a helyszínen csak még tovább erősödött, hiszen

mindkét esemény az utcai extrémsportokról szól,

a sportértéken túl mindkét esetben van egy elég erős fesztiváljelleg,

az események ingyen látogathatóak, és abszolút gyerekkompatibilisek,

és itt is, ott is mindig van mit nézni, mert legtöbbször párhuzamosan zajlanak a versenyek.

A helyszínt tekintve is sok volt a hasonlóság, itt azonban egyértelműen óriási előny volt az, hogy a budapesti WUG-nak a Régi Nagyvásártelep adott otthont. A telegraffitizett, kitört ablakú gyárépületnél hangulatosabb helyszínt nehezen lehetett volna találni egy utcai sportokra fókuszáló eseménynek, de Molnár Viktor, a szervezőbizottság tagja azt azért elmondta, hogy emberfeletti munka volt hat hónap alatt kipofozni az épületet és a környékét.

15 Galéria: World Urban Games 2019 Fotó: Szilágyi Anna / Index

Molnár szerint ugyanakkor nem ez a legfontosabb különbség a FISE versenyei és a World Urban Games között, hanem az, hogy utóbbi megpróbálja bevonni az embereket az utcai sportok világába. Mint mondta, a francia szervezők elviszik a cirkuszt, megmutatják az egyes sportágak legjobb versenyzőit, de csak korlátozottan biztosítanak lehetőséget arra, hogy az emberek ki is próbálják magukat ezekben a sportágakban.

A WUG esetében erre is elég nagy hangsúlyt fektettek: külön pályák voltak az amatőröknek, az érdeklődő laikusok is kipróbálhatták magukat, és a profik bemutatóiból is sokat lehetett tanulni. Erre jó példa volt a breaktánc, ahol vasárnap néhány profi teljesen önszerveződő módon kezdte el tanítani az embereket az alapmozdulatokra, de hivatalos keretek között is zajlottak bemutatók, ahol az adott sport hátterét, és trükkjeit lehetett megismerni.

Utcai sport menni olimpia

Azt, hogy milyen sportok kerülhetnek be a programba, a GAISF döntötte el, a hazai szervezők az általuk összeállított csokorból válogatták ki azokat a sportokat, amik végül ott voltak az első WUG-on. Molnár elmondta, ennek az eseménynek egyáltalán nem a többi versennyel való konkurálás a célja, a legfontosabb az volt számukra, hogy tényleg a legjobb sportolókat tudják meghívni a versenyre. A hazai szinten elég népszerű gördeszkázás például azért nem került be a versenyprogramba, mert az időpont ütközött egy másik versennyel, így a legjobbak nem tudtak volna eljönni Budapestre.

De mik ezek a sportok? Ha ön is teljesen el van veszve, ne csüggedjen, megpróbáljuk a lehető legérthetőbben elmagyarázni a programban szereplő utcai sportokat. Freestyle park BMX - a versenyzők hatalmas rámpákon ugrálva mutatnak be nyaktörő trükköket. Freestyle park inline - lényegében ugyanez, csak görkorcsolyával. Parkour - a speed-run esetében a lehető leggyorsabban kell átjutni egy akadálypályán, a freestyle esetében pedig minél stílusosabb mozdulatokkal lehet pontokat szerezni. Breaktánc - akrobatikus mozdulatokkal megfűszerezett tánccsaták 3x3 kosárlabda - egy palánkra játszott, három a három elleni kosárlabda, amit 21 pontig, vagy 10 percig játszanak Freestyle repülő korong - a frizbizés és a jégtánc összeboronálása, ahol a párok háromperces koreográfiákban mutatják meg, hogy mit tudnak a frizbivel Laser run - az öttusa utolsó száma, a futás és a lövészet kombinációja Evezős ergométer - lényegében beltéri evezés, ahol az elméletben megtett kilométerek mellett a csapásszámban, vagy akár az elégetett kalóriák mennyiségében is versenyezhetnek a csapatok

A programban végül összesen hat versenysport (freestyle park BMX, freestyle park inline, parkour, breaktánc, 3x3 kosárlabda, freestyle repülő korong), illetve két bemutatósport (laser run és evezős ergométer) kapott helyet. Magyar szemmel nézve a versenysportok közül talán a tokiói olimpia programjában is szereplő 3x3-as kosárlabda volt a legérdekesebb,

egyrészt mert a budapesti rájátszással zárult le az U23-as Nemzetek Ligája,

másrészt meg mert itt a nőknél és a férfiaknál is érdekelt volt a magyar válogatott – a férfiak egyébként a csoportkörben legyőzték a későbbi tornagyőztes franciákat, de nem jutottak tovább, a nők pedig a negyeddöntőben estek ki, szintén a franciák ellen.

A Tokióban bemutatkozó freestyle park BMX-nél is volt magyar versenyző, Jósa Dani szerzett szabadkártyát a kvalifikációs futamra, de innen már nem sikerült továbbjutnia. A döntőre persze érthető módon így is rengetegen voltak kíváncsiak, a sportág legjobbjai pedig itt is bebizonyították, hogy a freestyle park BMX az olimpia egyik legszórakoztatóbb sportja lehet majd.

15 Galéria: World Urban Games 2019 Fotó: Szilágyi Anna / Index

A szombati döntők hangulata alapján a 2024-ben Párizsban a programba érkező breaktánc is ugyanerre lehet hivatott, és az érdeklődés alapján a falmászás után a parkournek is jó esélye lehet a programba kerülésre. Az persze most is látszott, hogy ezek a sportok nem fognak teljesen betagozódni az olimpiai programba, hiszen teljesen más hangulatban zajlanak a versenyek, mint a hagyományos társaiknál.

Tavaly Edmontonban a FISE sportigazgatója is beszélt arról, hogy az olimpiának szüksége van a vérfrissítésre, ezt pedig most Molnár Viktor is megerősítette. Szerinte a fiatalokat egyértelműen ezek a sportok érdeklik, mert hatalmas szabadságot biztosítanak mondjuk a súlyemeléshez képest, ebben pedig van is logika, hiszen például a BMX esetében nagyjából végtelen a stíluselemek és a trükkök tárháza.

Két év múlva ugyanitt?

A szervezés nehézségei ellenére az első World Urban Games lebonyolításával a GAISF és a nemzetközi szövetségek is meg voltak elégedve. Molnár azt is hozzátette, hogy magyar részről sem volt rossz szájíz, inkább mindenki annak örült, ami volt, nem pedig azt hiányolta ami kimaradt az első WUG-ról. Mint mondta, ebből most lényegében mindenki profitált:

a nemzetközi szövetségek a nagyközönségnek is meg tudták mutatni az itt szereplő sportágakat, így az egész egyfajta showcase eseményként is funkcionált,

a hazai szövetségek pedig rengeteget tanulhattak arról, hogy hogy kell lebonyolítani egy ekkora volumenű eseményt, és mire érdemes odafigyelni ezeknél.

A WUG showcase jellegét erősítette az is, hogy a versenyeket a Eurosport és a hivatalos olimpiai csatorna is közvetítette. A fentiek fényében elég jól hangzik, hogy Budapest az idei rendezési jogok elnyerésével opciós jogot kapott a következő, 2021-es esemény megrendezésére is.

Molnár ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy egyelőre még korai lenne ezen gondolkodni, de ha az idei World Urban Games számokban kifejezhetően is sikeres lesz, akkor könnyen lehet, hogy az olimpia után még nagyobb érdeklődés mellett térhet majd vissza Budapestre az utcai sportok világjátéka.