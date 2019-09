Bódis Tamás óriási futással lett a Spartathlon bajnoka

Közel négy évtizedig a szegedi nemzetközi maraton neves verseny volt. Hőség, fanfárok, esti futás, több tízezer néző, maratoni láng. A körítés is profi volt.

1991 után nyerte meg újra magyar férfi futó az Athén és Spárta közötti 246 kilométeres ultafutást. Bódis Tamás élete második Spartathlonján magabiztosan nyert. A távot 23 óra 28 perc 37 másodperc alatt teljesítette. A második helyet Csécsei Zoltán szerezte meg, 24:15:54-es idővel.

A 31 éves ultrafutó viszonylag óvatosan kezdett, az első ellenőrző pontokon nagyjából negyedórás hátránnyal követte az élen futókat, a kétszer második helyet szerző Radek Brunnert és a japán Itagaki Tacuját. Ez a különbség a 80. kilométernél is megvolt, de Bódis ekkor már a harmadik helyen futott. Nem sokkal később, a vízválasztónak számító Korinthuszi csatornánál már csak kétperces hátránya volt Tacujával szemben. Csécsei Zoltán is jó helyen érkezett, nagyjából 20 perces hátránnyal, nyolcaddiként kelt át a csatornán.

Féltávnál jött a fordulat, Bódis átvette a vezetést a japántól, már ő került háromperces előnybe, és Csécsei is közelített, már az ötödik helyen állt, ő nagyjából fél órával haladt Bódis mögött. Ez a különbség megmaradt a következő húsz kilométeren is, de Csécsei már a harmadik helyre lépett elő. A top 10 is egyre jobban nézett ki magyar szempontból, Maráz Zsuzsanna a 8. helyen állt (második a női versenyben), Gyöngyösi János Tibor pedig a 9. volt.

Bódis egyre nagyobb előnyre tett szert, és már Csécsei számított legfőbb üldözéjének, 170 kilométernél Simonyi Balázs jött föl az ötödik helyre, a 60. ellenőrzőpontnál, 195 kilométernél pedig egészen hihetetlen volt az eredménylista. Bódis 1., Csécsei 2., Simony 5., Maráz 8., Gyöngyösi 9.

Fotó: Gklekas Giannis Bódis Tamás a Spartathlonon

Az élen álló Bódist nem nagyon fenyegette senki, 220 kilométernél már közel egy órával vezetett, Csécsei pedig húsz percre tartotta az újra feljövő Brunnert. A sorrend nem is változott, kettős magyar siker született.

Az utolsó kilométereken sem lassított Bódis, és a spártai Leonidász király szobránál után újra magyar férfi győztest avattak. Az egyetlen eddig férfi sikert még Bogár János érte el 1991-ben. Bódis tavaly indult el először a Spartathlonon, akkor negyedik lett, mostaninál másfél órával gyengébb idővel, idén már volt ultrás sikere, az Utrabalatont is ő nyerte.

A második helyen befutó Csécsei sem régi spartathlonos, neki is ez volt a második kísérlete és teljesítése, ő négy órát javult egy év alatt.