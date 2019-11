Túlélte az úszás poklát, aztán le is győzte

Mányoki Attila a 18. az ember a világon, aki teljesítette az Ocean's Seven nevű sorozatot, ami hét ikonikus tengerszoros átúszásából áll. Az úszó az utolsó próbát, az Északi-csatornát csak harmadjára tudta teljesíteni, második kísérletébe kis híján belehalt.

Erről a kudarcról, majd a sikeres teljesítésről dokumentumfilmet forgattak. Az Ocean's Seven: Az északi pokol című filmet hétfőn mutatták be a Premier Kultcaféban a főszereplő és az alkotók jelenlétében.

Azt mindenki elismeri, hogy 10-12 órát úszni a kicsit sem kellemes, 12-14 fokos vízben nagy teljesítmény, de ezek a számok nem tudják visszaadni azt az erőfeszítést és szenvedést, amit egy ilyen úszás kíván. A északi pokol (a cím a Párizs–Roubaix-kerékpárverseny ragadványnevét is eszünkbe juttathatja) viszont erősen átélhetővé teszi, miről szól a hosszútávú tengeri úszás.

„Voltak kételyeim, hogy lehet úgy képre vinni, hogy megértsék ezt a teljesítményt. Mert minden relatív, nekem nem ugyanazt jelenti a hideg vagy a fáradtság, mint egy hétköznapi ember számára. Ahogy orvosok mondták, a medúzaméreg annyira erős, hogy egy átlagos ember élete során nem találkozik ilyen fájdalommal. Nehéz ezeket megfogalmazni és átadni" – mondta az úszó, aki először 2018-as kísérleténél találkozott a rendezővel, Szentes Richárddal.

„Attiláról legelőször egy stábértekezleten hallottam, de akkor ő már Észak-Írországban volt. Mindenki úgy vezette föl, hogy ő nem normális. Persze ez azt jelenti, hogy nem átlagos. Az első perctől felnéztem rá. Az álmaiért dolgozik, és ezért mindent megtesz. Ez nekem és a nézőknek is példa" – mesélt az első találkozásról a rendező. Amikor elkezdte megtervezni filmjét, nem nagyon tudta, mi fog történni, a sportágnak nincs igazán szakirodalma. Sokat interjúzott előtte, de szerint Mányokihoz hasonló ember nem sok van, kevés támpontot kapott. „Arra számítottam, hogy valami olyat fogok látni, amit addig nem" – mondta Szentes.

Mányokit a filmben először a rá mindig jellemző derűvel látjuk beszélni szenvedélyéről, az úszásról, majd néhány perccel később már drámáját és emberi mivoltának elvesztését látjuk. Az észak-írországi Donaghadee és a skóciai Portpatrick között minimum 38 kilométeres távot kellett volna legyűrnie az úszónak, de 2018-ban nem jött össze. A hideg, 12 fokos víz, és az oroszlánysörény medúzák csípései felőrölték Mányokit, a képsorokon is látszik, hogyan szűkült össze tudata, egy idő után már csak morgásszerű hangon kommunikált segítőivel, és tekintete is zavarossá vált.

A csípésektől óriásira puffadt a hasa, emésztése is leállt. Az egyik segítője a hajón meg is jegyezte, hogy kezdhetnek imádkozni. Mányokin viszont ez sem segített, egy idő után nem lehetett a vízben hagyni, életveszélyes állapotba került. Teljesen kihűlt, a medúzák mérge is elöntötte testét, egyik tüdeje összeomlott. Az úszó válságos állapotban került kórházba, az orvosok sem bíztak benne, hogy túléli, de nagyon gyorsan regenerálódott.

„Egyáltalán nem emlékszem erre, egész végig úgy voltam, hogy tiszta a fejem, teszem a dolgomat. Aztán egyik pillanatról a másikra lekapcsolták a villanyt, semmi nincs meg. Nem tudtam semmit reálisan érzékelni. Ezért fontos, hogy olyan csapat vegyen körül, akik észlelik ezeket a jeleket. A hipotermia (kihűlés) egyik jele, hogy úgy kezd el beszélni az ember, mintha részeg lenne" – mondta Mányoki a kríziséről.

A film rendezője ekkor új szerepbe került, a hajón lévő segítők kérték, hogy folyamatosan beszéljen Mányokihoz magyarul, míg ki nem érnek vele partra. Attól tartottak, ha az úszó nem marad ébren, akkor meghal. Később is élet és halál között lebegett, Szentes pedig némileg kényszerűségből sajtóssá is vált, a család belegyezésével ő tájékoztatta a magyar médiát az úszó állapotáról. A filmje háttérbe is szorult ezekben a napokban, fontosabb volt, hogy segíthessen.

Egy év múlva viszont már újra Észak-Írországban volt, a kezelőorvosait is meglepve ezzel. Újabb kísérlete már szinte sima volt, a medúzákat persze most is kerülgetnie kellett, majd az erős hullámzással küszködött, de végül a segítői még a világrekordba is belehajszolták. Mányokié ugyanis a legjobb összidő a hét tengerszoroson, három és fél percet javított a korábbi csúcson.

Fotó: Mányoki Attila

„Az átúszásoknál ha egy part közeli sziklánál felteszed a kezedet, már akkor is sikeres teljesítő vagy, de most méltósággal akartam befejezni. A világrekord is háttérbe szorult, ki kellett mennem. Ami szenvedésen átmentem, azután éreznem kellett a talpam alatt Skóciát, meg kellett taposnom a skót földet. Mély jelentése volt ennek számomra. Ezért is tértem vissza az úszás után a kórházba, ahol egy évvel korábban kezeltek, hogy köszönetet mondjak az orvosoknak."

Az úszás után egy kis hurráhangulat is úrrá lett rajta, hogy végre lesz lehetősége az Ocean's Seven után régóta dédelgetett tervét megvalósítani, és elindulhat a Manhattan szigetét megkerülő versenyen. Ha azt teljesíti, megszerzi a hosszútávúszás Triple Crownját (Hármas koronját), amiből a Catalina-szoros és a La Manche átúszását már kipipálta korábban. Mányoki ezen kívül a Sweet Water nyolcállomásos sorozatot veszi célba.

„Ha Attila azonnal átúszta volna a szorost, és nem lett volna nehézsége, az erőfeszítéseit, az is jól példázta. Az emberek otthon fekszenek a kanapén, míg ő beszáll a világ leghidegebb vizeibe, ahol cápák és medúzák vannak. A dráma nélkül is gyönyörű példamese lenne" – vallja Szentes Richárd rendező.

A film vasárnap 18 órától a Life Tv-n lesz látható.

(Borítókép: Mányoki Attila)