Rakonczay most egy átalakított szörfdeszkával vág neki az óceánnak

Az extrém sportoló Rakonczay Gábor, aki korábban már átkelt Atlanti-óceánon, Grönlandon és az Antarktiszon is teljesített expedíciókat, január 20-ától egy SUP-pal, vagyis egy álló evezéssel hajtott szörfdeszkával akar átkelni az Atlanti-óceánon.

Az expedíció keddi sajtótájékozótan Rakonczay mellett szakmai társa, Szabó-Ádám Norbert is részt vett. A teljesen egyedi, 5,5 méter hosszú és 1,5 méter széles SUP-ot maga Rakonczay építette két hónap alatt, és az eszközzel becslésük szerint szerint 55-65 nap alatt tudja majd teljesíteni a Gran Canaria és Aruba szigete közti 5200 kilométeres távot.

Ez az útvonal klasszikusnak számít, hajós körökben mezítlábasnak is hívják, mert Európa partjaitól így lehet a legegyszerűbbel eljutni a Karib-térségig. Ha egy métert sem evezne, az óceáni áramlatoknak köszönhetően 8-10 hónap alatt akkor is a Karib-szigeteknél, vagy Brazília északi partjainál kötne ki. Az Atlanti-óceán az év ezen időszakában a legalkalmasabb az átkelésre, mert ekkor a legritkábbak a viharok, de sietnie is kell, hogy még a hurrikánszezon kezdete előtt kikössön Arubán.

Eltűnt az óceánon

Rakonczay először 2007-ben vállalkozott az Atlanti-óceán átevezésére, akkor egy kétkabinos hajóval indult útnak, majd 2012-ben már egyedül, a világon elsőként egy kenuval vágott neki az óceánnak. Utólag beismeri, hogy az egy elhibázott expedíció volt, ahol több mindent is elrontott, kellő alázat és felkészültség nélkül indult el.

Sok mindent elrontottam, nem tiszteltem a vizet, úgy voltam vele, hogy ki, ha nem én tudok átevezni az óceánon?

– mondta Rakonczay, akinek az út során többször is felborult a kenuja, elvesztette a kommunikációs eszközeit, és emiatt a külvilággal való kapcsolatát is. Hetekig azt sem lehetett biztosan tudni, hogy egyáltalán életben van-e még.

Emiatt később aztán többen is megkérdőjelezték a teljesítményét.

Kenuja, a Vitéz szintén kalandos úton került elő: felborult a viharban, majd amikor Szeremley Huba borász haza akarta vontatni a vitorlásával, nyoma veszett, később aztán megtalálták.

Ultraminimál, zéró komfort és zéró emisszió

Két évvel ezelőtt fogalmazódott meg az az ötlet, hogy mi az a minimális eszköz és felszerelés, amivel még teljesíteni tud egy ilyen utat. A korábbi útjai során, ha rosszra fordult az időjárás, és viharba került, akkor csak visszahúzódott a kabinjába, és ott vészelte át azt. Erre most nem lesz lehetősége, mivel a SUP-on nincs semmi nincs, ami megvédhetné. Arra számít, hogy szerencsés esetekben csak rövidebb, párnapos viharokba bele fog majd futni, ami a legnagyobb kihívást jelentheti majd neki.

Élelmiszer és a technikai felszerelésein kívül szinte semmi mást nem visz majd magával. A tápláléka különböző energiaszeletekből, és kis helyen elférő hegymászó ételekből fog állni, amiket vízzel tud majd feloldani. Az ivóvízhez egy kisebb víztisztító berendezés segítségével jut majd hozzá.

Négy műholdas jeladót, és két műholdas rádiótelefont visz magával, így gyakorlatilag online is végig lehet majd követni az útját, napi rendszerességgel fog fotókat küldeni. Az 5200 kilométer során egy életmentő kötéllel lesz kibiztosítva, emiatt legfeljebb húszperces alvási ciklusokkal számol, amiket feszített testhelyzetben lesz majd kénytelen tölteni. Szabó-Ádám Norbert, aki 2016-ban már maga is átkelt az Atlanti-óceánon egy páros kajakkal, tíz éve ismeri Rakonczayt, aki szerinte azóta rengeteget fejlődött, és mind fizikálisan, mind mentálisan készen áll a kihívásra.

Rakonczay szerint napjainkban az igazi extrém sportolóknál az a szemlélet terjed el egyre inkább, hogy minél kevesebb felesleges kockázatot vállaljanak, és ő is ennek szellemében készül a mostani útra.

Ha 2020-ban nincs lehetőség azonnali mentésre, akkor az már orosz rulett.

Ha három eszköze egyikén is megnyomja a piros gombot, akkor azzal azonnal értesíteni tudja legközelebbi mentőegységeket. A mentést nehezítheti, hogy a legközelebbi hajó akár több ezer kilométerre is lehet.