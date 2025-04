Borzalmas tragédia történt kedden Toledo mellett, La Villa de Don Fadriquében. Egy filmforgatás közben Carlos Suárez 52 éves extrémsportoló, aki kaszkadőrként szerepelt a moziban, a forgatókönyv szerint kiugrott egy hőlégballonból, csakhogy az ejtőernyője nem nyílt ki, és a férfi halálra zúzta magát.

Az esetben az a legszörnyűbb, hogy Suárez a leghíresebb, legtapasztaltabb spanyol extrémsportolónak számított, a bázisugrástól kezdve a sziklamászásig mindenben profi volt.

Suárez tizenhárom éves korától az extrém sportok szerelmese volt, hegymászó, sziklamászó, ejtőernyős, bázisugró, nem véletlen, hogy profizmusát filmforgatásoknál is igénybe vették.

A szerencsétlenül járt sportember pályafutása során több nyolcezres hegycsúcsot is megmászott, nem is egyről le is ugrott bázisugrás formájában. Ő volt az első, aki free solóban, azaz biztosítókötél nélkül megmászta az Andokban a Naranjo de Bulnes nyugati oldalának megmászhatatlannak tartott függőleges sziklafalát.

