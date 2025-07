Koponya-, gerinc- és mellcsonttörés, dobhártyarepedés a halálugrás világcsúcsának ára

A døds diving, vagyis a halálugrás eredete a 70-es évek elejéig nyúlik vissza. Van Oslóban egy Frognerbadet nevű fürdő, vagy inkább uszoda, ahol jó ötven évvel ezelőtt összegyűltek a fiatalok, hogy különböző kunsztokat mutassanak be a 10 méteres platformról (ezt hívják toronyugrásnak) a mélybe vetődve. Az első døds diving, vagyis halálugrás versenyt állítólag 1972-ben rendezték meg, egy Erling Bruno Hovden nevű srác volt a szervezője, a Raga Rockers nevű banda gitárosa.

Idővel szervezett keretek közé került a sportág, és 2008 óta minden évben megrendezik a világbajnokságot. Na hol? A Frognerbadetben.

Ettől függetlenül a szabadban is ugrálnak, és számon tartják a világcsúcsot, ami bőven meghaladja a 40 métert. Mármint ilyen magasról ugranak a vízbe, ami szó szerint halálos lehet, ugyanis amikor valaki például 42,5 méter magasból ugrik le, a vízbe érés pillanatában már 106 kilométer per óra a sebessége.

Június 19-én világcsúcs-kísérletnek volt a színhelye az ausztráliai Blue Mountains, a Kék-hegyek egyik vadregényes vízesése, pontosabban a vízesést felfogó sziklamedence. Itt ugrott le Vali Graham nevű ausztrál férfi, és a kísérletet természetesen videóra vette a barátja, egy bizonyos Michael Khedoori.

A sziklacsúcs távolsága a víz színétől számítva 42,5 méter, ami körülbelül 12 emeletnyi magasságnak felel meg. (A miheztartás végett: a lágymányosi MOL Campus legfelső terasza, ahová az emberek még kimehetnek, 120 méter magasan van.) Nos, Vali Graham hosszas készülődés után elrugaszkodott, a levegőben négyszer-ötször megpördült a tengelye körül, és nem ám talppal érkezett a vízbe, hanem valamiféle magzati pózban.

Rémületes még nézni is a produkciót. A fiatalember alig tudott kimászni a vízből, de legalább túlélte. Ráadásul még didergett is, hiszen a déli féltekén most van tél.

Aztán kiderült, hogy Vali súlyos árat fizetett. Kórházba került, és ahogy betegágyán elmondta, koponya-, mellcsont- és gerinctörést szenvedett, sőt, még a dobhártyája is berepedt. (Mondjuk ez a papírforma.) Mindez a második videón 13 perc környékén látható.

De Vali azt mondta, még így is megérte. Hát, ördög tudja...

Aztán az is lehet, hogy ez a 42,5 méteres magasság még csak nem is világrekord. Azt ugyanis hivatalosan most már a német Flyingfloou Chucko tartja 48,7 méterrel... Ezt három nappal Vali Graham rekordja után ugrotta meg, valószínűleg ugyanott, csak még magasabbra kapaszkodott.

Íme Flyingfloou 48,7 méteres ugrása.

Csodálatos módon neki semmi baja nem esett.