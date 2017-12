Idén már biztos nem lesz meg az utolsó F1-pilóta

Legkorábban januárban jelenti be a Williams, hogy ki lesz Lance Stroll csapattársa az istállónál, írja a Motorsport. Az ülésre sokáig Robert Kubica tűnt esélyesnek, de közben Szergej Szirotkin és az ő sokmilliós támogatói háttere is képbe jött, valószínűleg most ezen megy a számolgatás a Williamsnél, bár állítják, csak a pilóták teljesítménye dönt majd a kérdésben.

A lap úgy tudja, hogy Szirotkin szerződésén már csak apró finomítások vannak hátra, de a Williams nem sieti el a dolgot, bőven ráérnek januárban is a bejelenteni.

Az orosz, és a 2011-es balesete után visszatérni vágyó lengyel mellett képben volt még Danyiil Kvjat, Paul Di Resta és Pascal Wehrlein is a másodszor visszavonult Felipe Massa pótlására.