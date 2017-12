Nem azért szívás a Forma-1-es Glória, mert nem szép

2018-ban jön a Forma-1-be a fejvédő bukókeret, a Glória (eredeti nevén Halo), aminek a kinézete ugyan még mindig nem győzte meg sem a pilótákat, sem a nézőket, a fontossága viszont vitathatatlan.

A fő probléma viszont nem az esztétikai értéke lesz – még fel sem került véglegesen a kocsikra, de máris kiderült, hogy két komolyabb gond is akadhat vele.

A finn Mercedes-pilóta, Valtteri Bottas az Abu-dzabi Nagydíj előtt tesztelte a kocsiból való kiszállást a Glóriával. Erre az FIA által meghatározott szintidő 7 másodperc, vagyis ennyi idő alatt kell tudnia mindenkinek biztonságosan elhagyni az autót. Már ez is emelés a 2017-es időlimithez képest, vagyis újabb változtatás nem várható.

Bottasnak viszont csak 9,59 másodperc alatt sikerült elhagynia a Mercedest, ami ráadásul talpon is volt, tehát még csak a fejre fordított nehezítéssel sem kellett megbirkóznia. Lesz tehát mit gyakorolniuk a téli szünetben a pilótáknak.

Fotó: Twitter A McLaren talált helyet egy plusz szárnynak

A Glóriával együtt viszont beindul majd a trükközés is, az alapkeretet ugyanis meghatározott paraméterek között szabadon fejleszthetik a csapatok. A Haas már ki is próbált mini-légterelőket, a McLaren pedig egy komplett szárnyat tett rá a szezon utáni abu-dzabi teszten.

A szabályok szerint egyébként 20 milliméternyi mozgásterük lesz a csapatoknak az aerodinamikai elemekkel való játékra. Nem ez a plusz elem lesz egyébként a döntő a csapatok közötti erősorrendben.

Hanem az, hogy ki nyeri meg a Glória jelentette másik problémát,

a súlytöbblet kihívását.

Az FIA által elfogadott teljes Glória-rendszer 14 kilót nyom, a kocsik minimumsúlyát viszont csak 6 kilóval emelték meg 2018-ra. Ez a 14 kiló nagyjából fél másodperc lassulást jelent körönként átlagosan. A Pirelli ugyan két másodperces gyorsulást jósolt, de az minden csapatnak meglesz, mert a gumik ugyanolyanok. Viszont a 8 kiló többletsúlyból minden csapat más mennyiséget tud majd megspórolni: már komolyabb különbséget jelenthet, hogy abból az 5 tizedmásodpercből ki mennyit nyer vissza.

Fotó: Twitter A Haas kísérletezése a fejvédővel

Lehet persze vékonyabb kialakítású, vagy könnyebb alkatrészek után nézni, vagy jöhet megint az, amikor a végtelenségig megpróbálják lefogyasztani a pilótákat.

Egyik sem tűnik túl ideálisnak, hiszen bár a csapatok előre tudták, hogy 8 kiló többlettel kell majd dolgozniuk, csak kockázatvállalással tudnak a kocsi súlyán jelentősen csökkenteni. Ahogy a pilótáknak sem tesz a legjobbat, ha mondjuk futam előtt koplalniuk vagy szaunázniuk kell, hogy megszabaduljanak 1-2 kilótól. A mostani kocsik alapból rettenetesen igénybe veszik a szervezetüket, nincs tehát túl nagy játékra lehetőség ezen a téren. Jobban kell az erő a vezetéshez, mint valaha, vagyis ez nem játék.

Ami a mérnöki oldalt illeti, a Force India egyik vezető mérnöke azt mondta a szezon közben, hogy egy ezredmásodperc gyorsulásban fél év kőkemény munka van, itt pedig tizedekről beszélünk.

A 2018-as erőviszonyokat nézve ez komolyabb felfordulást hozhat, a 2017-es csapatsorrend aligha marad. Így zárták a legutóbbi szezont a csapatok:

Mercedes – 668 pont Ferrari – 522 Red Bull Racing – 368 Force India – 187 Williams – 83 Renault – 57 Toro Rosso – 53 Haas – 47 McLaren – 30 Sauber – 5

Az első három - nem is a sorrendjüket, pusztán a dobogós helyezésüket nézve - nem lesz veszélyben. A Force India viszont rettenetesen erőn felül teljesített, még úgy is, hogy csak feleannyi pontot szerzett, mint a Red Bull.

A Renault gyári csapatként hatalmas energiát tud fordítani majd fejlesztésre mind súlycsökkentés, mind aerodinamika terén, a McLaren mérnökállománya is világszintű, ők nagyot léphetnek majd előre. A Williamsnél látszik, hogy elég nagy gondban vannak. A Haas visszalépett 2016 után, az új kocsival valahogy nem boldogultak, úgyhogy nem hogy a komoly fejlesztés, de a képbe kerülés is nagy segítség lenne nekik. A Toro Rosso sorsa a Hondán múlik, ahogy a Sauber fejlődése is inkább a Ferrari, sem mint saját kezükben van.

(via Auto Motor und Sport)