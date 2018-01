Fegyverkezésben a Ferrari mindenkit ver az F1-ben

A karácsony körüli üresjáratban remek infografikákat rakott össze az Autosport az F1-csapatok 2017-es évéről. Illetve egészen pontosan arról, hogy a szakértői becslésük szerint

hányan dolgoznak az egyes csapatokban,

mekkora büdzséből dolgozhattak 2017-ben,

és mekkora, illetve honnan érkezett bevételre tehettek szert.

Mindhárom kategóriában a Ferrari a győztes, ha emberi és pénzügyi erőforrásban is tartják a fölényüket 2018-ra, már tényleg beelőzhetik a Mercedest. Ennél viszont érdekesebb, hogy a Haas mennyire kis stábbal dolgozik, a második legkisebb Saubernél is 125 emberrel kevesebb alkalmazottjuk van. A gyári csapatoknál egyébként (Mercedes, Ferrari, Renault) a megadott számokon felül még 440-450 ember dolgozik csak a motorokon.

Ár-érték arányban viszont verhetetlen a Force India, egyedüliként 100 millió font alatti keretből hozták ki a szezont, mégis a negyedik helyen zárták a csapatversenyt. A Ferrari itt is mindenki fölé nőtt, nem is kicsit, még a Mercedesnél is 60 millió fonttal többet költöttek.

Bevételi oldalon a Formula One Management (FOM) által kiosztott pénzdíjak az érdekesek, a három éllovas (Ferrari, Mercedes, Red Bull) egyenként többet kaptak innen, mint amennyi bevételt öt csapat, tehát a mezőny fele az egész szezonban elkönyvelhetett.