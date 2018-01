Szponzori nyomásra vált nevet a Force India

Hivatalosan is megerősítették a Force Indiától azt, amiről eddig csak pletykáltak, vagyis azt, hogy szponzori nyomásra váltanak majd nevet a közeljövőben, a csapat nevében az India rész ugyanis nem elég globális ahhoz, hogy több nagyobb támogatójuk legyen. Részben emiatt is van, hogy a Force India hozta le a 2017-es szezont a legkisebb költségvetéssel, ezen változtatnának most, árulta el Otmar Szafnauer, a csapat vezérigazgatója.

"Több lehetséges szponzor is azt mondta, hogy ha nem változtatunk a neven, akkor nem dolgoznak velünk. Azt hiszem, hogy ha komolyan támogatnának egy csapatot, szeretnék, ha annak neve nem egyetlen országhoz kötődne" – beszélt a kérdésről Szafnauer.

Korábban arról lehetett hallani, hogy az új név a Force One lesz, ám az F1 kereskedelmi jogait birtokló Libery Media jelezte, hogy ehhez nem járulnak hozzá, a Force One ugyanis túlzottan hasonlít a Formula One-hoz. Azt nem tudni, hogy milyen más nevek vannak versenyben, ahogy azt sem, hogy mikorra történhet meg a váltás, de valószínűleg még a szezon előtt meglesz.

Ahogy picit új dizájnt is ígértek a Force Indianál, ahol megtartják a BWT cég által kért rózsaszín festést.

Ha a csapattól független dizájnereken múlna ilyen lehetne az új minta: