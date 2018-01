Vettel idén mindenkit beelőz

Ahogy az utóbbi években is, újra kezd kiszivárogni a Forma-1-es kereseti lista. Most a spanyol Mundodeportivo.com közölte a versenyzők fizetését. A tavalyihoz képest meglepően sok a változás, melyeknek okait leginkább a pilóták szerződéseinek időtartamában kell keresni.

Azonnal egy megdöbbentő adat:

az első 20 millió euróval kap többet, mint tavaly.

A 2018-as élmezőny sztárgázsikkal:

1. Sebastian Vettel (Ferrari): 49 millió euró

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 41

3. Kimi Räikkönen (Ferrari): 32,5

4. Fernando Alonso (McLaren): 24,5

Tavaly Alonso, Hamilton és Vettel között alig volt különbség, közel 30 millió euróval vezettek, Räikkönen viszont csak ötödik volt jelenlegi pénzének töredékével.

Vettel 49 milliója ez után mellbevágónak tűnik, de van magyarázat: a német szezon közben hosszabbított a Ferrarival, új szerződése a megemelt fizetésével 2018-tól lép életbe, így beelőzött, de nagyon.

Hamilton gázsija is emelkedett úgy 10 millióval, ez is érthető. A világbajnok szerződése az utolsó évébe lépett – idén kifut –, és ez biztosan jelentős emeléssel jár. Csakhogy akkorával nem, mint amit Vettel új megállapodása eredményez. Szinte biztosan hosszabbítani fog a Mercedesszel, legalább 2020-ig, az angol 2019-től jár majd különösen jól.

Räikkönen, Hamilton, Vettel - jól járnak

Räikkönen új a topkeresők között, az egy évvel ezelőtti hírek alig 7 millió euróról szóltak nála, most 32,5 millió az ára egy évre: ez irreális, még ha idén csak egy évre is szerződött, tehát megkérhette az árát. Közel ennyit – állítólag – 10 éve keresett a Ferrarinál, 2007 és 2009 között, mikor egyetlen vb-címét is szerezte. Nem kizárt, hogy annak a szerződésnek hatása lehet a mostanira, ami biztos, hogy akkor és most is ügyesen alkudoztak a menedzserei. De hogy 30 millió körül kapna, azt nehéz elképzelni, az igazság valahol a 7 és a 30 között lehet, félúton.

Fernando Alonso lecsúszott a dobogóról idén, ugyanis a Hondát dobták, ezzel ment az ő 30 millió eurós gázsija is. A japánok – vagy csak ők – beszálltak a fizetésébe utóbbi három közös mclarenes évükben, most, hogy kidobták őket, a McLarenre hárul a teher. A spanyol elfogadta a fizetéscsökkentést, az a 24 és félmillió euró se rossz pénz azért.

A top 10 második fele, a milliomosok:

5. Valtteri Bottas (Mercedes): 10 millió euró

6. Max Verstappen (Red Bull Racing): 8

7. Stoffel Vandoorne (McLaren): 5,5

8. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing): 5

9. Niko Hülkenberg (Renault): 4,5

10. Sergio Pérez (Force India): 4

Bottas tavaly 8 milliót keresett a Mercedesnél, egy évre hosszabbítottak vele, az emelés rendben van, bár kissé garasoskodtak vele azok után, hogy három versenyt is megnyert. Verstappen is hosszabbított a Red Bull-lal, 2020-ig, bár ehhez képest az a 8 millió kifejezetten kevés.

Vandoorne Alonso csapattársa volt a McLarennél már tavaly is, amikor századannyit kapott, mint a spanyol. Kezdőfizetése volt, a 300 ezret ha tényleg 5,5 millióra növelték neki, az valóban korrekt.

5 millió euró, nagyjából ennyit kellene keresnie minden F1-esnek, ha már hetente vásárra viszi a bőrét, de Ricciardo 5 milliója nagyon kevés. Idén fut ki a szerződése a Red Bullnál, 2019-ben járhat nagyon jól vagy náluk, vagy már egy másik topcspatban.

Hülkenbergnek a Renault-nál arányosan emeltek, Sergio Pérezzel pedig már a fizetős pilóták felé sodródunk: ő rengeteg szponzorpénzt visz a Force Indiához, ebből nem kevés jut magának is.

10-20. helyig, a mezőny másik fele:

11. Romain Grosjean (Haas): 3,5 millió euró

12. Esteban Ocon (Force India): 2,5

13. Kevin Magnussen (Haas): 2

14. Lance Stroll (Williams): 1,5

15. Carlos Sainz (Renault): 610 ezer

16. Marcus Ericsson (Sauber): 410 ezer

17. Pierre Gasly (Toro Rosso): 330 ezer

18. Brendon Hartley (Toro Rosso): 285 ezer

19. Charles Leclerc (Sauber): 122 ezer

20. Szergej Szirotkin (Williams): 122 ezer

Lance Strollnál érünk el az első klasszikus fizetős pilótáig, az ő apja kilóra megveszi a Williamset, annyi pénzt önt a csapatba, amennyi kell, hogy a fia sikeres legyen. Természetesen a gyereknek is jut ebből a pénzből.

Több is, mint ifjabb Carlos Sainznak, aki pedig a mezőny egyik elismert tehetsége. A helyzete egészen egyedi, ugyanis az eddig a Forma-1-ben nem látott kölcsönben van a Renault-nál. A Red Bull fiókcsapata, a Toro Rosso adta kölcsön a franciáknak 2018-ra, év végén megnézik, mi a helyzet. Sejthető, hogy a fizetését a Red Bull állja, már csak abból is, hogy az meglehetősen alacsony, 610 ezer euró erre az évre – amint láttuk, az RBR-nél még a két sztárpilóta, Verstappen és Ricciardo sincs túlfizetve.

Marcus Ericsson klasszikus fizetős ember, nem is tartják különösebben tehetségesnek a svédet, de a Sauber jól jár vele.

Gasly és Hartley az imént említett Toro Rosso versenyzői, a múlt szezon vége felé tették be őket az F1-be, néhány futamnyi rutinjuk van csak, kvázi újoncok. Első teljes idényükre készülnek – ennek megfelelően fizetik őket.

A Williamsnél Szergej Szirotkin is fizet a helyért, az orosz a mecénásaitól kap egy minimumot, akik bevásárolták őt a Williamshez.

Charles Leclerc helyzete már érdekesebb. Ő a Ferrari növendéke, ők szúrták ki és karolták fel pár éve. A sauberes lehetőséget is ők intézték neki az Alfa Romeo beszállásával, még akkor is, ha semmit nem kellett volna intézni: a legnagyobb tehetségnek tartják, aki az F1 közelében van, a Sauber szívesen ülteti be. De mivel újonc, még neki sincs ingyen a Forma-1, ez látszik meg a 122 ezer eurós, 38 millió forintos bérén is, amit valószínűleg a Ferrari tesz félre neki. Nem sok – lehetőséget kap, pénzt még alig.

Természetesen a fenti összegeket sem a pilóták, sem a csapatok nem erősítették meg, a szerződések titkosak, így eltérések, különbségek biztosan vannak. De az remekül látszik a számokból, hogyan változnak az erőviszonyok, ha egy pilóta szerződése épp kifut, vagy ha épp most írt alá újra, azaz hosszabbított. Vagy, mint Alonsónál, ha egy tehetős szállító – Honda – épp elhagyta a csapatot.