Két új városi F1-futam jövőre

Német sajtóértesülések szerint Miamiban és Vietnam fővárosában, Hanoiban is rendeznek futamot a jövő évtől a Forma-1-ben, illetve visszatérhet az Argentin Nagydíj is.

Az Auto, Motor und Sport magazin úgy tudja, hogy a floridai és a vietnami helyszínen is városi pályán rendezik majd a versenyeket. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hanoi új pálya útvonalát már el is fogadta, míg Miamiban most hétvégén tartanak bejárást.

Buenos Airesben 21 versenyt rendeztek már korábban, a legutóbbit 1998-ban, most pedig van esély rá, hogy visszajön ide a mezőny. Ugyanakkor a német újság információi szerint a felújítási munkákra, illetve jogdíjra még nincs meg a teljes összeg Argentínában.

A Forma-1-es sorozat idén 21 futamból áll, korábban közölték, növelnék a számot. (MTI)