Megkezdődött az utolsó, nyolcadik F1-tesztnap Barcelonában, ahol újra remek, napos, száraz körülmények várták a csapatokat, de még egy órát sem tudtak zavartalanul a pályán tölteni, amikor Fernando Alonso alatt újra megállt a McLaren. Pontosan ugyanott állt félre a spanyol, ahol szerdán, a hetes kanyarban fordult ki a szervizútra, hogy könnyebben tudják menteni.

Szerdához hasonlóan most is szivárgott valami folyadék a McLaren-Renault-ból, így a kocsi kimentése mellett komolyabb takarítás is kellett.

Ami a tempókat illeti, egy óra után némi meglepetésre a Haas-pilóta Romain Grosjeané volt a legjobb idő lágyon futott 1:20,351-es körrel, de még csak akkor kezdtek bemelegedni a csapatok, amikor Alonso miatt meg kellett szakítani a tesztet. Később a csapat közölte, hogy motort kell cserélniük a biztonság kedvéért, így a spanyol hosszabb időre eltűnt a pályáról.

10 percig tartott a leállás, de utána hamar jött az újabb piros zászló, a sauberes Charles Leclerc tolta túl kicsit egy erősnek szánt mért körön, és verte oda a kocsit a 11-es kanyarban alig 10 perccel azután, hogy újra zöld zászlót kaptak. Leclerc nem sérült, a kocsit ért kár egyelőre nem ismert.

A két leállás után a Kimi Räikkönen a Ferrariban őrült tempóba kezdett, szuperlágy gumikon 1:18,298-as körével több mint egy másodperccel verte a Mercedest, folytatva a csütörtöki eredménysort.

A finn valamivel dél után az új fejlesztésű, legpuhább hiperlágyon rettentő gyors, 1:17,375-ös időt autózott, ami 2 tizeddel maradt Vettel csütörtöki – és az egész tesztre nézve is – legjobbjától. Még a nem hivatalos ebédszünet előtt 1:17,221-re javította ezt az időt Räikkönen, mögötte majdnem másfél másodperces lemaradással jött Grosjean a Haasszal, aztán a Toro Rosso, és csak utánuk Lewis Hamilton a Mercedesszel.

Alonso 14 óra 20 perckor tudta megtenni az első gyors körét a McLarennel, eddig tartott, amíg rendbehozták az autó reggeli problémáját. Néhány kör után 1:19.192-ig jutott, hetediknek jött fel a listán.

Miközben a McLarennél az első köreiknek örültek, a Williamsnél Szirotkin az első ember lett pénteken, aki átlépte a 100 kört. Fél háromkor már 105-nél járt az orosz.