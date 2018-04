Új F1-szabályok: ha nem tetszik, el lehet menni

A Merci és a Renault is ágál az új szabályok ellen.

Konkrétumot is mondott, az új Ferrari-bemutató időpontját.

75 perces mítingen ismertette a csapatoknak, majd a közvéleménynek egy rövid, elnagyolt és általánosan semmitmondó ötpontos listában közölte a Forma-1-tulajdonos Liberty Media a 2021-es szabálymódosítási terveit a Bahreini GP-n, pénteken.

A csapatokkal jelenleg érvényes szerződése csak 2020 végén jár le, így addig erősebben nem nyúlhatnak bele a szabályokba, utána viszont azt tesznek, amit akarnak, és úgy tudni,

a tervezetet vagy elfogadja az adott istálló, vagy nem indul az F1-ben.

A leglényegesebb kiszivárgott részletek, amelyeket hivatalosan nyilvánosságra nem hoztak, de - többek között - a Pitpass.com is úgy tudja, a szabályokban szerepelnek:

Költségplafon

A terv, amit a Forma-1 a múltban más kismilliószor kukázott, mert többször is be akarták vezetni, de a csapatok mindig nemet mondtak rá. A Liberty most

150 millió dollárban maximálná egy istálló költségeit, ez nagyjából 35-40 százaléka az élcsapatok, a Ferrari és a Mercedes éves költségvetésének,

de a Red Bull is legalább kétszer ennyit költ. Azaz nagyon kevés. Még akkor is, ha a topmenedzsment és a pilóták fizetése nem tartozna a költségvetési sapka alá, vagyis a 150 millión felül lehetne rájuk költeni.

Pénzelosztás

A Liberty változtat az F1 bevételeinek eddigi elosztásán, állítja, még

a legkisebb csapatnak is csak 30 millió dollár szponzorpénzt kellene összeszednie, hogy elérje a 150 milliós költséghatárt.

A Ferrarival évtizedek óta kivételeznek az elosztásnál, mert az egyetlen istálló, ami az első F1-futam óta a sorozatban van.

100 millió dollár bónuszt kapott emiatt évente, ezt 50 millió dollárra csökkentenék.

Az F1 motorgyártóinak - Ferrari, Mercedes, Renault, Honda - évi 10 millió dolláros bónusz járna.

A motortípusok

Mivel a gyártók jobb ötlettel nem álltak elő, maradna az eddigi hibrid formula, amit a Liberty nagyon támogat. Több standard alkatrésszel, magasabb fordulatszámhatárral, szabadabb fogyasztással, erősebb MGU-K-val (KERS-szel, kinetikus E-visszatöltővel) és MGU-H, azaz a másik alternatív rendszer nélkül. És persze hangosabbak is lennének.



A nagycsapatok még nem reagáltak az új szabálytervre, de a bahreini jelentések szerint Toto Wolff és Niki Lauda Mercedes-főnök azonnal találkozott Maurizio Arrivabenével, a Ferrari csapatfőnökével. A Ferrari-elnök, Sergio Marchionne már hónapok óta azzal fenyegetőzik, ha nem tetszenek nekik a módosítások, kiszállnak az F1-ből. A Red Bull-főnök Helmut Marko viszont állítólag lájkolta a terveket.