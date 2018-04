Ricciardo óriási futam végén nyerte a Kínai Nagydíjat

Rettentő izgalmasra sikerült a 2018-as Kínai Nagydíj – legalábbis a második fele –, igaz, ehhez kellett egy biztonsági autós szakasz, ahhoz pedig a két Toro Rosso elég nagy hibája. A végén az a Daniel Ricciardo nevethetett, akinek szombaton egy turbóhiba miatt még az időmérője is veszélyben volt, de végül óriásit hajrázva, négyet előzve az élre került, és nyert is.

A rajt első méterei után elég gyorsan stabilizálódott a mezőny, de már ennyi is elég volt ahhoz, hogy kicsit megkavarodjon a sorrend. Az élről induló Sebastian Vettel ugyan maradt az első helyen, mögötte viszont Valtteri Bottas és Max Verstappen jöttek, akik elég jól kapták el a rajtot.

A komolyabb izgalmak viszont csak az első kerékcsere után jöttek: a Mercedes gyorsabban lépett, mint a Ferrari, és ez be is jött nekik, Bottas simán megelőzte Vettelt (21. kör), és az a taktika sem vált be a Ferrarinál, hogy az élen sokáig kint hagyják Räikkönent, hogy esetleg lassítsa finn honfitársát, Bottas ugyanis nagyon simán ment el a Ferrari mellett a 26. körben, megszerezve a vezetést.

Innen Bottas és Vettel egymáshoz elég közel ment egészen addig, amíg a két Toro Rosso felturbózta a futamot: a 31. körben Pierre Gaslynak sikerült belecsúsznia Brendon Hartley-ba, és mivel elég sok darab letört a két kocsiról, jött a biztonsági autó a takarítás idejére.

Több se kellett a Red Bullnak, azonnal behívták mindkét pilótájukat, hogy közepesről az eggyel gyorsabb lágy gumira váltsanak a végére. A dolog már ott bejött, hogy a safety car alatt csak egy-egy helyet buktak, de a java csak a 36. körös újrarajt után jött. Verstappen egyből támadni kezdte a harmadik helyen Lewis Hamiltont, Ricciardo pedig Räikkönent előzte meg gyorsan, feljőve az ötödik helyre.

Verstappen aztán hibázott, Hamiltonnal harcolva csúszott le kicsit a pályáról, a támadó pozíciót így Riccciardo kapta meg, a 40. körben pedig már el is ment a címvédő mellett. Ricciardo innen megállíthatatlan volt, a három körrel később már Vettelt is megelőzte – közben Verstappen is javított, és megfogta Hamiltont –, majd jött Verstappen és Vettel drámája.

A holland pilóta a hajtűkanyarban lökte meg kicsit Vettelt, a német járt rosszabbul, előbb a hatodik, majd Nico Hülkenberg előzése után a hetedik helyig esett vissza. Verstappen 10 másodperces büntetést kapott az esetért, de a végére akkorát hajrázott, hogy így is ötödik lett.

Ricciardo végül a 44. körben előzte meg Bottast, és állt az élre, onnantól pedig senki nem veszélyeztette a futamgyőzelmét. Mögötte Bottas lett a második, a harmadik pedig a Hamiltont pont a Verstappen-Vettel megpördülésnél megelőző Räikkönen lett. Vettel mellett a végére Fernando Alonso is elment, a német így csak a nyolcadik helyen zárt.

Daniel Ricciardo hatodik futamgyőzelmét szerezte a Forma-1-ben, tavaly az Azerbajdzsáni Nagydíjon nyert utoljára.

(Borítókép. A győztes Daniel Ricciardo ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának eredményhirdetésén 2018. április 15-én, Reuters / Aly Song)