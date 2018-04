Szombaton turbóhiba miatt az időmérője is veszélyben volt, vasárnap egy kockázatos kerékcserével nyert végül. Bottas és Räikkönen a dobogón, a Verstappen által meglökött Vettel csak a nyolcadik.

Saját csapatából is kritizálták a Red Bull-pilótát, Vettel elfogadta a bocsánatkérést.

Lewis Hamilton csak úgy tudott negyedik lenni a Kínai GP-n, hogy a negyedikként végző Max Verstappen 10 másodperc büntetést kapott, így ötödik lett. A bajnok hétvégéje finoman szólva sem állt össze, az időmérőn is csak negyedik lett.

Ahogy a kocsi, ő sem volt jó passzban a hétvégén. Ő a legjobb versenyző szerintem, de a legjobbakkal is előfordul, hogy nem 100 százalékosak. És ha még a kocsi sem teljesít, a gumik sem úgy működnek, mint kellene nekik és még a stratégia is lehúz, akkor ilyen nap a vége

- védte meg Hamiltont a Mercedes-csapatfőnök, Toto Wolff.

Azt sajnos nem mondta el, miért nem volt versenyzője 100 százalékos, azt viszont igen, hogy a rossz taktika kicsit sem az ő sara, hanem az istállóé: el is ismerték a Mercitől, hogy a Red Bullok Safety Car alatti kerékcseréjére nem is figyeltek. "Pedig valójában ezt a forgatókönyvet még meg is beszéltük reggel, aztán minden a rossz irányba fordult" - elemezgette a történteket Wolff.

A főnök szerint egyetlen pozitívum volt a Mercinél a hétvégén, Valtteri Bottas, aki második lett a megszoríthatatlan győztes, Daniel Ricciardo mögött, és a necces pillanatukban is jól döntött, amikor elengedte az ausztrál Red Bull-pilótát. Akit szintén dicsért Wolff: