Gumigyilkos aszfalttal borítanák az összes F1-pályát

Drasztikus ötlettel állt elő a Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media: durvább, gumigyilkos aszfalttal burkolnák újra az F1-pályákat, hogy a gyorsabb gumikopás – és több kerékcsere – miatt izgalmasabbak legyenek a versenyek.

Az ötlettel Ross Brawn állt elő, egyike azoknak a javaslatoknak, amit a több előzés, illetve izgalomfokozás miatt talált ki, mondta a Liberty-főnök Greg Maffei az Independentnek . Nemrég gyors szabálymódosítást fogadtak el, hogy a 2019-es aerodinamikai elemek módosításával növeljék az előzések számát.

Utóbbi a plusz fejlesztés miatt a csapatoknak jelent plusz költséget a Red Bull-csapatfőnök Christian Horner szerint – viszont a Ferrari és a Mercedes is támogatja a lépést –, a soron kívüli újraaszfaltozás viszont a versenypályák promótereit terhelné meg hatalmas plusz kiadással, a barcelonai pálya tavalyi újraaszfaltozása például 3 millió euróba, majdnem 1 milliárd forintba került, de a közelmúltban kapott új borítást Silverstone és a Hungaroring is, itt sem örülnének, ha most megint munkálatokba kellene fogniuk.

Barcelonában egyébként az F1-nek még jó, de a MotoGP-nek már túl durva borítás miatt kellett újraaszfaltozni, vagyis ha az F1 még durvább borítást szeretne, a promótereknek jó eséllyel több más sorozatra is nemet kellene mondaniuk.