Verstappen lenullázta a kocsiját, bukta a monacói időmérőt

A két csütörtöki szabadedzés után a szombati harmadik gyakorláson is a két Red Bull diktálta a tempót – ugyan bő negyedórát kellett várni a két RBR-kocsi felbukkanására, de akkor Max Verstappen és Daniel Ricciardo egyből az élre álltak, igaz, már nem akkora fölénnyel az üldözőkkel szemben, mint két napja, Sebastian Vettel ugyanis majdnem hozni tudat Riccairdo tempóját.

Az edzés viszont elég rosszul ért véget a Red Bull, legalábbis Max Verstappen szempontjából, amikor a holland pilóta a pálya utolsó harmadában csúnyán odaverte a kocsiját, komoly kárt okozva benne alig két órával az időmérő kezdete előtt. A szerelőktől szinte csodaszámba menő villámgyors munka kellett volna, hogy a kocsi jobb oldalát, beleértve a padlólemezt is, újjáépítsék a 3-kor kezdődő időmérőre. Később kiderült, hogy a váltó is sérült a kocsiban, a csere miatt így öt rajthelyes büntetésre számíthat a holland, aki a váltócsere miatt bukta is az időmérőt.

Verstappen a 15-16-os kanyarkombinációt rontotta el, a 15-ös bejáratát vette túl szűkre, eltalálta a jobb első kerékkel a szalagkorlátot, azonnal eltört a felfüggesztése, így szinte irányíthatatlanul csúszott rá a 16-os kanyar rázókövére, ami megdobta, bele egyenesen a falba.

A hollandnak nem lett baja, a kocsi viszont ramaty állapotban indult vissza a garázsba. Ez volt sorban a hatodik futama, amin valamiféle balesetbe, vagy említhető incidensbe került.

2016-ban az időmérő első harmadában kísértetiesen hasonló módon törte meg magát egyébként.

Ekkor még 7 perc volt hátra az edzésből, ami pont elég volt a csapattárs Daniel Ricciardónak, hogy egyetlen ezreddel megjavítsa Verstappen idejét, és az 1:11,786-os körrel új pályacsúcsot állítson fel.

A két RBR mögött a két Ferari, majd a két Mercedes következett, de még a két Toro Rosso is 1 másodpercen belül volt Ricciardóhoz képest a 7-8. helyeken.

Folytatás 15.00-tól az időmérővel.