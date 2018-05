Tökéletes hétvégét futott, visszakapta két éve elúszott monacói győzelmét. Még úgy is, hogy autója gyengélkedett. Steril futam volt.

Szokatlanul sima volt a Monacói GP, de szerencsére két versenyző tett róla, hogy az eredményhirdetés alatt szórakoztassanak.

A győztes, Daniel Ricciardo és a második helyezett, Sebastian Vettel úgy gondolta, feldobja kicsit a mindig kimért hercegségi dobogót.

Vettel megelőzte a többieket, Ricciardón kívül a harmadik Hamiltont, amikor ők még pózoltak, felkapta a pezsgőt, megfordult, és telibespriccelte őket. Na és persze a teljes hercegi famíliát, akik két méterrel mögöttük helyezkedtek.

Különösen Charlene hercegnő kapott, nem győzte az arcát törölgetni, miközben szakadt a nevetéstől.

Ekkor még nem tudta, nem ez az utolsó megpróbáltatása: Ricciardo, miután ő is locsolt, de a másik irányba, hátra ment, és megkínálta Albert herceget, csak úgy az üvegből. A herceg meghúzta, de a győztesnek ez nem volt elég, átadta a palackot a hercegnőnek.

Aki kissé ellenkezett, hogy ez már tényleg nem fér bele egy hercegnőnek, de aztán nevetés közben egy kortyot ő is húzott belőle.

Ricciardo utána ivott a saját cipőjéből is, de abból azért már csak a csapatuk főmérnökét, Adrian Newey-t tartotta illőnek megkínálni.

Az uralkodókat ilyen inzultusok úgy 30 éve nem érték, 1987-ben Ayrton Senna győztesként a teljes hercegi családot telibe locsolta közvetlen közelről. Albert már akkor is ott volt, kapott a húga, Stephanie is, de már akkor is ugyanilyen jófejek voltak, mindannyian röhögtek.