Elmosta az eső a harmadik francia edzést

Pont a szombati harmadik szabadedzés elejére ért oda az eső Le Castellet-be, a Paul Ricard versenypályára, ami megkavarta a pénteki sorrendet – Lewis Hamilton nyerte mindkét szabadedzést a Francia Nagydíj hétvégéjének nyitónapján.

Pár perc alatt szemerkélésből rendes eső lett, így az elején még slick gumikkal próbálkozó csapatok gyorsan belátták, hogy nincs értelme kockáztatni, miután Sergio Pérez, Sebastian Vettel és az egyik Red Bull is megcsúszott a vizes aszfalton.

A komolyabb eső előtt Valtteri Bottas autózta a legjobb időt, bő egy másodpercet vert Carlos Sainzra és Charles Leclercre, a többiek csak bemelegítő kört mentek, tulajdonképpen értékelhetetlen idővel. A sorrend innen már nem is változott, az edzés végéig ugyanis nem állt el az eső, esőgumin pedig szinte senki nem akart ismerkedni a pályával.

Azért csak szinte, mert az utolsó 10 percen belülre érve előbb Fernando Alonso, majd Lance Stroll is kigurult felmérni a terepet. A spanyol a kivezető kör végén vissza is ment, a kanadai maradt kicsit pancsolni, sőt, csapattársa, Szergej Szirotkin is csatlakozott mellé, hogy szokja a körülményeket, de még esőgumival is nehezen maradtak a pályán. A legvégére még a két Toro Rosso is kinézett egy esős rajtgyakorlás miatt, és az F1-újonc Charles Leclerc is tett egy kört esőgumin.

Az elmosott harmadik szabadedzést így Bottas nyerte, de semmit nem szabad következtetni az idők vagy a sorrend alapján. Az egyetlen kérdés, hogy 4-től az időmérő száraz pályán, vagy újra eső alatt megy majd?

A Francia Nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye