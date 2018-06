Az F1 leghosszabb egyenesét siratják a pilóták

A két pénteki szabadedzés után több F1-pilóta is felvetette, hogy ki kéne venni a sikánt az 1,8 km-es Mistral egyenesből a Paul Ricard versenypályán, így ugyanis nem lesz annyira izgalmas a verseny, hiszen nem tudnak majd kellően felgyorsulni az előzésekhez.

Ha nem lenne a hosszú egyenes közepén a sikán, az 1,8 km-es hosszával a Mistral lenne a mostani F1-helyszíneken a leghosszabb padlógázas szakasz, Bakuban egy kis töréssel van 1600 méter egyenes, törés nélkül 1200 méter a hossza, ami máshol is előforduló táv, Sanghajban, Abu-Dzabiban és Mexikóvárosban is ekkora a leghosszabb egyenes, de Monza (1120 m), Szahír és Texas (1100 m), illetve a barcelonai pálya (1050 m) sem szégyenkezhet.

Ezekhez képest viszont óriási előrelépés lenne az 1800 méteres gyorsulási verseny, csakhogy ott az a fránya sikán.

A Toro Rosso-pilóta Brendon Hartley tesztelte a pályát még a Porsche LMP1-es kocsijával a sikán nélkül, szerinte mindenképpen több előzés lenne a hosszabb egyenesekkel, főleg, hogy az LMP1-kocsihoz képest kisebb leszorítóerővel a 10-es kanyar és az utolsó szektor is nagyobb kihívást jelentene a hatalmas száguldás végén.

Persze tudja az új-zélandi is, hogy a hétvége közben nem fogják módosítani a pályát, de talán 2019-re hallgatnak majd rájuk. A pilótaeligazításon több társa is felvetette egyébként a hosszabb egyenes lehetőségét.

A brífingen előkerült a boxutca be- és kijáratának kérdése is, ezért 80 km/h-ról 60 km/h-ra csökkentették a megengedett legnagyobb sebességet a boxutcában, hiszen ha valaki behajtás közben levesztené az uralmát a kocsi fölött, pont a Mercedes-garázsba farolna be.