Megnyert futamot veszített vasárnap Lewis Hamilton, amikor vezetett, de a csapattársa kiesése miatti virtuális biztonsági autós fázis alatt az élmezőnyből egyedüliként nem cserélt kereket.

A Mercedes stratégája, James Vowels nem hívta ki őt.

Fél köre, azaz úgy fél perce volt kapcsolni, hogy a bajnoknak ki kellene jönnie, de nem lépte meg, így Hamilton pár körrel később, versenykörülmények alatt állt ki, és csak negyediknek jött vissza a pályára. Innen végig hegymenetben volt, míg nem hat körrel a vége előtt, szintén a negyedik helyről ki nem esett a Mercedes benzinpumpájának meghibásodása miatt.

"Az én hibám, eldobtam a győzelmet"

- ismerte el azonnal Vowels Hamiltonnak a rádióban.

Emiatt Toto Wolff csapatfőnök is dicsérte Vowels, nem sokan vállalták volna be, és meg is védte beosztottját, aki korábban sok sikeres taktikát dolgozott ki. Wolffnak az is tetszett, hogy Vowels bíztatta Hamiltont, hogy adjon bele mindent, mikor mindenki tudta, ez a hajó elment.

(Az "add bele, amit tudsz" és a "hiszünk benned és bízunk benned" üzenetek persze inkább már csak kétségbeesett kényszerüzenetek voltak, amik valójában szerencsétlenkedésnek hatottak. Mint amikor 2010-ben a döntő futamon a Ferrari elszúrta a vb-címért küzdő Alonso taktikáját, aztán 50 körön át annyival tudta segíteni, hogy "tudjuk, mennyire jó vagy".)

Wolff korrekten beszélt a történtekről, nem titkolta, mennyire csalódott:

Bejött a VSC (virtuális biztonsági kocsi), fél körünk volt reagálni, és nem tettük meg. Ez tény. Itt veszítettük el a versenyt. Ha ebben a szakaszban jön a VSC, 80%, hogy ki kell jönnöd. Ez a nap a legfájdalmasabb nekem a Mercedesnél, rosszabb mint Barcelona

- utalt a két évvel ezelőtti Spanyol GP-re, amikor Hamilton és Rosberg az első körben ütközött, és esett ki mindkét Merci.



Hamiltonról is ejtett néhány szót, a hozzállását emelte ki. "A legmegbízhatóbb kocsi, a leggyorsabb autó a miénk, és a Mercedes a legjobb csapat, aminél vezettem" - idézte Wolff a világbajnokát, aki a futam utáni értékeléskor igyekezett pozitív maradni. (Nem lehet könnyű, idén Ausztráliában és Kínában is stratégiai hiba miatt bukta a vezető helyet.)

"Ilyen a hozzáállása" - jegyezte még meg Wolff.



A Mercedes hétvégéjének volt azért pozitívuma is: sem Bottas, sem Hamilton kieséses nem az új motor hibája. Az angolnál már említettük a benzinpumpát, a finnt hidraulikai probléma állította meg.