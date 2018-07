Fernando Alonso a 13. helyről rajtolva a 8. helyen fejezte be a Brit Nagydíjat, de a kétszeres világbajnok nem volt maradéktalanul elégedett. Szerinte a sportfelügyelők nem végeztek jó munkát, ugyanis még csak nem is vizsgálták azt, hogy Kevin Magnussen kétszer is csúnyán leszorította őt a pályáról.

Alonso és Magnussen már a pénteki edzésen összeakaszkodott, amikor a dán előbb rálegyezett a spanyolra, majd le is szorította. A felügyelők nem foglalkoztak az esettel, Magnussen pedig gyakorlatilag ugyanezt eljátszott a versenyen.

Alonso a második biztonsági autós fázis után leelőzte a Haas pilótáját, majd Esteban Ocont kezdte támadni. A manővere viszont sikertelen volt, lecsúszott az ideális ívről, így Magnussen mellé ért, majd kiterelte a pályáról. Sőt, mindezt pár kanyarral később ismét eljátszotta, amikor a spanyol visszatámadott:

mindkét esetnek az lett a vége, hogy alonso kerekei a kavicságyba értek.

A spanyol panaszkodott egy sort a rádión, hogy ő ilyet még az F1-ben nem látott, de folytatta a visszatámadást, és az utolsó körben sikerült is megelőznie a Haast.

Érdemes hanggal megnézni a videót, Alonso nem kicsit volt boldog az előzés után.