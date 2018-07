Gáz van a Forma-1-ben

A nemzetközi sajtó főként a győztes Sebastian Vettel remek hajrájáról, illetve a szintén négyszeres világbajnok Lewis Hamilton nagy felzárkózás utáni második helyéről írt a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíj másnapján.





Anglia:



The Sun:

"Vettel nyert, Hamilton hihetetlen felzárkózása majdnem győzelmet eredményezett."



The Guardian:

"Vettel győzött Silverstone-ban, Hamilton dadogva kezdte a futamot."



The Telegraph:

"A dühös Hamilton csalással vádolja a Ferrarit. Elfajult a világbajnoki címért zajló küzdelem."



The Independent:

"Vettel az első, Hamilton briliáns előzésekkel második lett."



Spanyolország:



Marca:

"A látványos és dinamikus Brit Nagydíj olyan négyes versenyt hozott, amelyre csaknem 40 éve nem akadt példa az F1-ben. Vettel fontos győzelmet aratott, míg Hamilton sorozatban öt diadal után csak második lett hazai pályáján."



Mundo Deportivo:

"Vettel diadalmenete Hamilton otthonában. Alonso ismét pontot szerzett."



La Vanguardia:

"Vettel leckét adott Hamiltonnak azzal, hogy a rajtnál megelőzte őt, majd megnyerte a párbajt a két Mercedes ellen az utolsó tíz körben."



El Mundo:

"Vettel meghódította Silverstone-t, Hamilton dühöng az első körben Kimi Räikkönennel történt incidens miatt."



El País:

"Räikkönen egyengette Vettel útját. A finn eltalálta Hamiltont a harmadik kanyarban, ezzel helyet csinált a második angliai sikerét begyűjtő németnek."



Olaszország:



La Repubblica:

"A silverstone-i hőségtől Vettel Ferrarija még szebben csillogott. A maranellóiak örülhettek Hamilton balszerencséjének."



Corriere dello Sport:

"Ferrari-show Angliában. Vettel nyert, és megerősítette éllovas pozícióját."



Tuttosport:

"Vettel úgy nyert az ellenség otthonában, ahogy korábban Alain Prost, és egy napra Anglia királya lett."



Franciaország:



Le Figaro:

"Vettel véget vetett Hamilton egyeduralmának Silverstone-ban."



L'Equipe:

"Vettel szenzációs futamot nyert Angliában."



Ausztria:



Kurier:

"Vettel megszakította Hamilton hazai sikerszériáját. Räikkönen segítségével, aki az első körben véletlenül összeütközött Hamiltonnal, a német negyedik győzelmét aratta ebben a szezonban."



Kronen Zeitung:

"Gáz van az F1-ben. A Ferrari szándékosan lökte ki Hamiltont?"

(Az MTI fordításait változtatás nélkül közöltük.)