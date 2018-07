20 helyett csak 18 autó marad a hungaroringi F1-tesztre

Ferrucci az F2-futam levezetőkörében ment neki direkt csapattársának. Más is volt a rovásán.

Nem vesz részt a Magyar Nagydíj utáni kétnapos kollektív teszten a Haas, írja a Racer magazin. A csapat indoklása szerint nem éri meg a kétnapos teszt, kevesebb az abból nyert plusz információ, mint a befektetett energia, így inkább az eddigi versenyadatokat, szimulátoros eredményeket és a legutóbbi, silverstone-i Pirelli-gumiteszt adatait értékelik ki az újabb tesztelés helyett.

A döntésben az is közrejátszott, hogy hat versenyhétvége alatt öt versenyt kellett teljesítenie a csapatnak, így úgy találták, a gyárban hasznosabban tudják eltölteni ezt az időt. Ez persze érhető is, ha azt nézzük, hogy a Francia, az Osztrák és a Brit Nagydíjak után maradtak Silverstone-ban egy kétnapos gumitesztre, majd most már a hétvégi Német Nagydíjra, illetve az azt azonnal követő Magyar Nagydíjra kell készülniük, vagyis egy 38 napos periódusból 17-en pályán voltak és lesznek a kocsijaik.

A Haas szerint a döntésnek nincs köze a csapat tartalékpilótája, Santino Ferrucci balhéjához, hiába rúgta ki az amerikai tehetséget a legutóbbi ügye után az F2-es Trident, Ferrucci egyébként sem vezetett volna a magyarországi teszten.