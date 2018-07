Marchionne elment, Räikkönen maradhat?

Konkrétumot is mondott, az új Ferrari-bemutató időpontját.

Sergio Marchionne, akit szombaton súlyos betegsége miatt váratlanul leváltottak a FIAT-nál és a Ferrarinál betöltött vezető pozícióiból, majd szerdán elhunyt, már múlt év végén le akarta cserélni a Ferrari Forma–1-es pilótáját, Kimi Räikkönent.

A finn helyére – Vettel mellé – Antonio Giovanizzi volt a jelöltje, akinek tavaly lehetőséget is adtak a Saubernél és a Haasnál. (Mindkettő Ferrari-motoros csapat.) Csakhogy Giovanizzi eredmények helyett leginkább az autókat törte, így Räikkönen idénre is kapott szerződést a Ferraritól. Egy évre, 2018 végéig.

Marchionne csípte Räikkönent mint embert, de a munkamoráljával nem volt elégedett, nyilvánosan „lustának" nevezte. Idén azt tervezhette, ha új felfedezettje, Charles Leclerc beválik, jövőre mehet a finn helyére – legalábbis az olasz és az angol sajtó is erősen ezt pletykálta. Sőt, állítólag már el is döntötték a váltást odafent, mivel Leclerc a szezon feléig brillírozott az Alfa Sauberben, ahová Marchionne juttatta be.

Csakhogy Räikkönennek van egy, pontosabban két szövetségese a Ferrarinál: a csapattársa, Vettel és a csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene. Vettellel legjobb haverok az F1-ben, sőt barátok, Arrivabene pedig valószínűleg nem szívesen bontaná meg a remek hangulatot, ami emiatt az istállón belül kialakult. Úgy tudni, ez volt szinte az egyetlen kérdés, amiben nem értett egyet Marchionnéval, aki ugye a tehetséget szerette volna mielőbb látni a nagycsapatában.

Kérdés, mi a véleménye Marchionne kijelölt utódjának Louis Camillerinek. Róla annyit lehet tudni, hogy a Ferrari elnökségében dolgozott eddig, onnan emelte ki a megüresedő posztra a FIAT legfelsőbb embere, John Elkann. Illetve még annyit, hogy hosszú éveken át a Phillip Morrist (PM) vezette, ami a Ferrari legnagyobb F1-es szponzora a mai napig, együttműködésük már több mint harminc éve tart. És ki volt Camilleri F1-be delegált embere a PM-től a 90-es, 2000-es években? Maurizio Arrivabene.

Marchionne és Räikkönen

Összerakhatjuk, ha ők nem voltak rosszban, most, hogy újra találkoznak, valószínűleg szintén nem lesznek. Ehhez jön, hogy a Forma–1 közegében Arrivabenének van jóval nagyobb tapasztalata, így kézenfekvő lenne az ő elképzelései szerint folytatni a Ferrari-projektet. Ami eddig meglehetősen sikeres, mert 2015-ben három év után nyertek újra futamot, tavaly megszorították a vb-címért Vettellel Hamiltont, idén meg újra a legnagyobb kihívói, már négy futamot nyertek. (A projekt egyébként abszolút Marchionne érdeme, ő hozta Arrivabenét és Vettelt is.)

Azaz ha Leclerckel még nem írtak alá semmit – márpedig 99 százalék, hogy nincs megállapodás –, akkor lehet variálni a Vettel melletti üléssel, amire a fentiek tudatában a legnagyobb esélyesnek újra Räikkönen tűnik.

Ő 39 éves lesz októberben, szó nélkül áll be a sorba Vettel mögé, idén szorgosan hozza a pontokat a csapatnak, 11 futamból már hétszer állt dobogón. Leclerc a szezon elején még lenézett Sauberben fantasztikus dolgokat művel, utóbbi futamokon már rendre a top 10-be kvalifikál, de még csak 20 éves, rengeteg ideje van.

Ha jövőre a Ferrariba, a mezőny egyik legjobb kocsijába kerülne, a tehetségét látva nehéz elképzelni, hogy szorgos második legyen a német vezérpilóta mögött.

Az pedig, ha a csapaton belül helyzet van, nem jó a Ferrarinak: az olaszoknál világ életükben arra törekedtek, hogy ne legyen.

A 70-es években Lauda csapattársa Clay Regazzoni volt, Schumachert Barrichello, majd Massa támogatta, utóbbi folytatta Fernando Alonso mögött is, aztán jött Vettel és Räikkönen. A negyedik éve problémamentes páros folytathatná 2019-ben is.