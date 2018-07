Nem nyilatkoznak a ferrarisok a Hungaroringen

A megszokottnál talán kissé csendesebben készülődik az F1-mezőny és a személyzet a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen.

Csütörtökön az egyetlen hivatalos program a pilóták sajtótájékoztatója, de az is csak négy embert érint, a meghívott Valtteri Bottast, Carlos Sainz Jr.-t, Esteban Ocont és Kimi Räikkönent. Illetve Räikkönent csak érintette volna:

az FIA a ferraris csapattagokat különleges körülményekre hivatkozva felmentette mindenféle interjúkötelezettségük alól,

így ő nem lesz ott csütörtökön, főnöke, Maurizio Arrivabene pedig pénteken a sajtó előtt. Az ok természetesen a volt Ferrari-elnök, Sergio Marchionne halála.

A Ferrari-központ a Hungaroringen

A paddockban, a boxutca mögötti részen, a kamionok között a motorhome-okat rendezgették délelőtt, a Ferrarinál épp kitették a zászlókat, de csak félárbocra, Marchionne miatt. A ferrarisok fekete karszalagot viselnek egész hétvégén.

Bár kötelezettsége a legtöbb versenyzőnek nincs, kijönnek azért a pályára, sőt be is járják azt, 11 óra körül a teljes Alfa Sauber csapat ment ki, Marcus Ericssont és Charles Leclercet tucatnyian kísérték végig. Ekkor indult ki a renault-s Sainz is, hat-nyolc szerelővel, mérnökkel az oldalán.

A nap híre - a Ferrari után - egyelőre az, hogy a McLaren szerződteti a Toro Rosso eddigi technikai igazgatóját, James Key-t, aki náluk is ezt a pozíciót fogja betölteni.

A lazítás péntek délelőtt 11-ig tarthat, ekkor kezdődik a nagydíj első szabadedzése.